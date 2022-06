Comment augmenter la distance de vos runs en toute sécurité

Pour trouver le rythme de progression qui vous convient, Tim Gabbett vous recommande de suivre la méthode personnalisée qu'il utilise pour ses athlètes : le concept « Acute to Chronic Workload Ratio » (ratio entre la charge de travail aiguë et la charge de travail chronique). Pas facile à prononcer, mais relativement simple à comprendre : « Le ratio compare le nombre de kilomètres que vous avez parcourus lors de vos runs de la semaine (la charge de travail aiguë) au nombre de kilomètres que vous avez parcourus lors de vos runs au cours des quatre dernières semaines (la charge de travail chronique) », indique-t-il. (Si vous n'avez pas encore comptabilisé quatre semaines de running, choisissez un nombre de kilomètres qui vous semble raisonnable pour votre premier mois d'entraînement. Cela constituera une bonne base de départ, puis vous pourrez commencer à augmenter votre ratio à mesure que vous progressez.)



« C'est comme une auto-évaluation constante », explique Tim Gabbett. Dès que vous intensifiez votre charge de travail en augmentant la distance parcourue, évaluez votre ressenti juste après l'effort (« J'ai pulvérisé mon record »), et dans les 48 heures qui suivent (« Je suis courbaturé »). Sur la base de ces deux facteurs, vous serez en mesure de savoir s'il faut augmenter l'effort ou vous octroyer plus de temps de récupération, précise-t-il.



Par exemple, si vous avez l'habitude de courir 10 km par semaine et que vous choisissez de passer à 15 km cette semaine, votre charge est 1,5 fois supérieure. Si cela vous a semblé difficile, vous devriez rester une semaine de plus à 15 km, voire redescendre à 10 km par semaine. En revanche, si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez tenter d'augmenter le volume en suivant le même ratio la semaine suivante. Même si cela vous a semblé trop facile, il vaut mieux ne pas dépasser ce ratio de 1,5. En effet, des études ont démontré qu'un ratio situé entre 0,8 et 1,3 correspond à un faible risque de blessure, tandis qu'un ratio supérieur à 1,5 augmente considérablement ce risque.

Un autre outil qui peut vous aider à courir de plus en plus en toute confiance : l'entraînement de renforcement. Des recherches indiquent qu'en cherchant plus particulièrement à renforcer vos fessiers et vos abdominaux, vous pourriez réduire votre risque de lésions causées par une pratique excessive, car cela prépare vos os, vos tendons et vos muscles à soutenir l'effort, explique le Dr Mayer. Essayez de courir un jour sur deux et de consacrer le reste de votre temps au renforcement musculaire et à la récupération.

La patience et les maths ne sont peut-être pas votre fort, mais une fois que vous vous verrez progresser sans douleur ni problèmes, vous commencerez à les appprécier, de même que le fait de voir votre corps se renforcer jour après jour.