Comment faire du sport pendant mes règles ? | QJP

Questions Jamais Posées

Bienvenue dans la rubrique QJP : nous répondons aux questions que vous n'avez jamais osé poser sur la poitrine, les brassières de sport et l'exercice physique.



Aujourd'hui, nous abordons des sujets très variés pour nous assurer que si vous allaitez, si vous avez vos règles ou rien de tout ça, vous continuez à vous entraîner en portant une brassière de sport adaptée. Nous répondrons aux questions suivantes :