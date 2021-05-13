Comment choisir la bonne brassière de sport ? | QJP

Les guides de tailles peuvent impressionner au début, mais une fois que vous avez compris comment ils fonctionnent, ils devraient vous aider à trouver votre point de départ. Toutefois la meilleure manière de vous assurer qu'une brassière vous va parfaitement, c'est encore de l'essayer.



Pour les brassières Nike, les tailles commencent petit et le bandeau, le bonnet et la longueur des bretelles augmentent au fur et à mesure. En fonction du modèle de brassière, ces éléments augmentent différemment. Pour certains modèles, nous fonctionnons avec des tailles de bonnet que vous pouvez utiliser pour déterminer quelle taille est la plus adaptée pour vous. Pour d'autres modèles (souvent ceux sans bonnets moulés séparés), nous utilisons un système de tailles allant de XS à XL.

