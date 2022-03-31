Qu'est-ce qu'une bande de kinésiologie et comment l'utiliser ?

En tirant sur la peau, la bande de kinésiologie crée un tout petit espace entre la peau et les tissus qui se trouvent juste en dessous. En plus de favoriser la circulation sanguine et lymphatique comme le décrit Alina Kennedy, cela donne à vos articulations plus de place pour bouger.

Par exemple, une étude a révélé que l'application d'une bande de kinésiologie autour du genou pouvait augmenter l'espace disponible au niveau de l'articulation fémoro-patellaire. Même si cet espace est petit, cela peut suffire à réduire l'irritation de l'articulation lors des mouvements.

Il y a également un facteur psychologique, explique Alina Kennedy. Le K-tape donne une sensation de maintien supplémentaire là où il est appliqué, que ce soit au niveau de la cheville, du genou ou ailleurs. Même si cela ne change pas la manière dont vous bougez, la sensation d'avoir une bande autour d'une articulation peut vous donner une impression de stabilité, ajoute la kinésithérapeute.

Dans son cabinet, cette dernière utilise souvent du K-tape pour les blessures musculaires comme celles de Grade 1 (petite lésion accompagnée d'une perte de force et de mouvement minime) au niveau des mollets, des ischio-jambiers et des quadriceps. Elle a également découvert que c'était efficace pour les runners et runneuses qui souffraient de fatigue musculaire et de crampes aux jambes en courant sur de longues distances.

Une bande de kinésiologie est également utile pour la rééducation des muscles affaiblis ou déséquilibrés. Par exemple, un essai contrôlé randomisé de 2017 portait sur des personnes ayant un port de tête vers l'avant, ce qui peut appliquer une pression sur la colonne cervicale. Les résultats de cet essai ont mis en évidence une amélioration du positionnement de la tête avec l'application d'une bande de kinésiologie au niveau du cou et du haut du dos.