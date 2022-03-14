Les trois bienfaits du café avant et après un entraînement

Si l'on utilise correctement la caféine du café, elle peut diminuer l'effort perçu pendant l'exercice, ce qui permet souvent de s'entraîner plus dur, explique Kacie Vavrek, diététicienne agréée et spécialiste en nutrition sportive au Centre médical Wexner de l'Université d'État de l'Ohio.

« Des études ont montré les avantages de la consommation de caféine pour les exercices d'endurance et de haute intensité qui durent plus de 20 minutes », ajoute-t-elle. C'est vrai non seulement pour les compléments à base de caféine, mais aussi pour la traditionnelle tasse de café.



Par exemple, une étude publiée en 2013 dans la revue PLoS One a comparé les effets de boissons contenant de la caféine à ceux du café ordinaire (les deux contenant une quantité équivalente de caféine) sur le métabolisme et les performances pendant un exercice d'endurance. Les résultats ont révélé qu'il n'y avait pas de différence entre les deux et que, dans les deux cas, on constatait des gains de performance significatifs lorsque la caféine était consommée une heure avant l'exercice.