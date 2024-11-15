Cosmic Unity : Behind the Design
Découvrez pourquoi une chaussure de basketball conçue avec au moins 25 % de son poids en matières recyclées représente la prochaine étape de Nike vers le zéro déchet.
Behind the Design : Cosmic Unity
Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais de progresser. Au basketball, ce qui permet à un joueur de se démarquer des autres, c'est tout ce qu'il entreprend pour évoluer, même si cela se fait petit à petit. La Cosmic Unity représente un pas de plus vers un futur sans déchets. Elle est fabriquée avec au moins 25 % de son poids en matières recyclées. Certes, cela paraît peu, mais nos designers travaillent à créer des modèles chaque année un peu plus respectueux de l'environnement. Lisez cet article pour découvrir comment quelques déchets transformés peuvent nous aider à progresser dans notre démarche Move to Zero visant à atteindre le zéro déchet et une empreinte carbone nulle.
Parlons déchets
La création de la Cosmic Unity remonte à 2008, avec la sortie de la Nike Zoom BB II Low « Trash Talk ». Cette silhouette basse a démontré qu'il était possible pour Nike de fabriquer une chaussure avec des matières recyclées sans transiger sur les performances. La Cosmic Unity ose aller encore plus loin dans ce sens. L'équipe a volontairement pris des décisions éco-responsables à chaque étape du processus. Par exemple, les designers ont renoncé au papier pour dessiner leurs idées de manière numérique, et l'équipe responsable de la fabrication a accepté de réduire le nombre de prototypes demandés à l'usine.
Attention à la quantité de déchets
Bennett Shaw, le Product Line Manager de la Cosmic Unity, est un passionné de basketball, mais ce n'est pas un expert de la démarche Move to Zero de Nike. Cependant, au fur et à mesure du développement de la chaussure, il a commencé à noter des similitudes entre le sport qu'il adore et la mission de Nike : l'idée selon laquelle on peut faire un peu mieux chaque année. « Nous voulons progresser au fur et à mesure, explique Bennett. Notre objectif est d'essayer d'augmenter de 5 % la quantité de matière recyclée. Pour la Cosmic Unity, cela représente 25 % de son poids. » Pour atteindre le chiffre magique de 25 %, les designers ont utilisé un mélange unique d'éléments partiellement recyclés et de nouvelles matières fabriquées de manière efficiente. Par exemple, la semelle intermédiaire en mousse Crater a été créée avec environ 10 % de caoutchouc Nike Grind associé à des matières neuves. La chaussure présente également un système de câbles superposés confectionné avec 99 % de matières recyclées, une semelle de propreté fabriquée en polyester recyclé, et la bande est obtenue par un mélange de polyuréthane et de polyester recyclés. L'équipe a également porté une grande attention à l'esthétique visuelle de la chaussure, veillant à ce qu'elle affiche un look stylé et futuriste donnant une impression de vitesse.
Des déchets qui ont fait leurs preuves
La MVP de la WNBA, A'ja Wilson, fait partie des premières joueuses professionnelles à avoir porté la Cosmic Unity et à l'avoir testée sur les terrains. Cette chaussure intègre une unité Zoom Air Strobel sur toute la longueur, fabriquée en partie avec du TPU recyclé et conçue pour suivre tous les mouvements que vous pouvez imaginer. L'unité Zoom Air Strobel est un élément que les joueurs au jeu de jambes exceptionnel comme A'ja peuvent particulièrement apprécier, mais elle est conçue pour tous les joueurs. « J'étais surprise de voir à quel point elle était légère, et je pense que c'est génial pour tous les joueurs, quel que soit leur poste, explique A'ja. J'ai réalisé que la Cosmic Unity pouvait s'adapter à tous mes pas, à tous mes mouvements, et c'est essentiel. Une chaussure doit être souple mais pas trop, juste suffisamment aux endroits qui vous procurent une sensation de rapidité. »