Adapter les espaces sportifs pour les filles

Adapte les espaces sportifs aux filles
Guide de coaching pour les filles
Selon les spécialistes, les filles réussissent mieux au niveau physique, mental, émotionnel et social quand elles ont la chance de pratiquer un sport. Mais aujourd'hui, les filles sont deux fois plus nombreuses que les garçons à abandonner le sport. Nike œuvre avec des partenaires communautaires et des pros pour inverser la tendance. C'est pour ça qu'on a créé le Guide de coaching pour les filles : une aide destinée à encourager, valoriser et accompagner les jeunes athlètes.
C'est un fait : les équipements et les espaces sportifs sont rarement conçus pour les filles, et plusieurs facteurs renforcent ce phénomène. Devoir traverser le parc pour aller aux toilettes, porter les tenues usées héritées des équipes masculines… Tout cela donne l'impression que les filles passent au second plan. L'équipement de protection n'est pas toujours conçu pour les filles non plus, et peut s'avérer inadapté, inconfortable, voire dangereux.
« Bien trop souvent, les filles doivent faire avec ce qu'elles ont, ce qui a une influence négative sur leur expérience du sport. »
Les filles ont besoin de vêtements confortables et adaptés, mais aussi d'espaces propres et sécurisés à proximité pour leurs besoins d'hygiène. Elles doivent pouvoir s'entraîner dans des endroits et à des horaires qui ne mettront pas en danger leur intégrité physique. Même s'il n'est pas possible de construire de meilleurs sanitaires, tu peux créer un environnement sécurisé et confortable en prenant en compte ces besoins dans l'organisation des séances de sport.
Et n'oublie pas qu'une grande partie des filles ne sont pas encouragées à faire du sport. Le simple fait d'être là peut constituer un risque pour elles. Il est donc primordial de leur proposer un environnement positif et sain où elles se sentent en sécurité et où elles peuvent s'amuser sans être jugées ni mises à l'écart.
Donne-leur toutes les chances de réussir
- Assure leur sécurité et donne-leur un sentiment d'appartenance
Vérifie le lieu à l'avance : il doit être sans danger, bien éclairé et correctement surveillé. Les sanitaires doivent être facilement accessibles et, surtout, respecter l'intimité. Si tu penses qu'un lieu ne convient pas, cherche d'autres solutions (salle ou parc différent), ou organise tes séances d'entraînement quand qu'il fait jour.
- Crée des environnements inclusifs
Donne aux athlètes le sentiment de faire partie de l'équipe. Les normes qui régissent l'identité de genre évoluent, et il est important que chaque personne se sente intégrée dans le groupe. Commence par adopter un langage inclusif. Fais attention aux pronoms et surnoms que tu utilises. Privilégie des termes adaptés, comme « équipe » ou « joueuses ». Laisse-les aussi s'approprier l'espace, en affichant simplement une bannière aux couleurs de l'équipe, par exemple.
- Propose-leur un équipement adapté
Les filles et les garçons ont des besoins différents, surtout une fois que la puberté commence. Il est important de réfléchir à la taille des tenues, à l'équipement de protection ou aux vêtements, et à l'impact qu'ils peuvent avoir sur le ressenti des filles. L'une des filles reste en retrait alors que ce n'est jamais arrivé ? Peut-être qu'elle se sent mal à l'aise ou gênée. Essaie de comprendre et fais tout ce que tu peux pour l'aider à revenir sur le terrain.