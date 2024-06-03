스포츠를 하다 보면 모험을 해야 할 때가 많습니다. 새로운 기술을 익히거나 익숙하지 않은 훈련을 하거나 위험을 무릅쓰고 마지막 수비수를 향해 돌진하는 것은 모두 용기가 필요합니다. 여자아이들은 무언가를 제대로 해낼 때 보통 칭찬과 보상을 얻지만, 새로운 기술을 시도했으나 기대에 미치지 못했을 때는 그와 같은 긍정적인 피드백을 받지 못합니다.

스포츠의 차원에서 보면, 이는 성공을 확신할 수 없을 때 여자아이가 새로운 시도를 주저할 수 있다는 뜻이 됩니다. 하지만 위험한 패스를 절대 시도하지 않거나 공을 향해 뛰어드는 것을 주저하거나 가장 자신 있는 종목에만 참여한다면 놀라운 경험을 할 수많은 기회를 놓치게 됩니다.

득점에 대한 확신이 없어도 슛을 하는 여자아이를 상상해 보세요. 자유형을 가장 잘하지만 접영을 시도하는 여자아이를요. 공격수로서의 여덟 골을 포기하고 대타 골키퍼로 뛰며 평생 잊지 못할 선방을 해내는 아이를요. 이 여자아이들은 용감해지는 법을 배운 것이며, 이러한 경험은 스포츠는 물론 인생에서도 큰 변화를 가져올 것입니다.

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