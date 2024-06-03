용기를 위한 노력
여아 코칭 가이드
스포츠에 참여할 기회가 주어지면 여자아이들은 신체적, 정신적, 정서적, 사회적으로 더 뛰어난 성과를 보인다고 전문가들은 말합니다. 하지만 오늘날 여자아이가 운동을 중도 포기하는 비율은 남자아이의 두 배에 달합니다. 나이키는 지역사회 파트너 및 전문가와 함께 이러한 추세를 되돌리기 위해 노력하고 있습니다. 그 일환으로 여아 코칭 가이드를 제작하여 멘토에게 참고 자료로 제공하고, 유소년 운동선수들을 지원하며 힘을 실어 주고 있습니다.
스포츠를 하다 보면 모험을 해야 할 때가 많습니다. 새로운 기술을 익히거나 익숙하지 않은 훈련을 하거나 위험을 무릅쓰고 마지막 수비수를 향해 돌진하는 것은 모두 용기가 필요합니다. 여자아이들은 무언가를 제대로 해낼 때 보통 칭찬과 보상을 얻지만, 새로운 기술을 시도했으나 기대에 미치지 못했을 때는 그와 같은 긍정적인 피드백을 받지 못합니다.
스포츠의 차원에서 보면, 이는 성공을 확신할 수 없을 때 여자아이가 새로운 시도를 주저할 수 있다는 뜻이 됩니다. 하지만 위험한 패스를 절대 시도하지 않거나 공을 향해 뛰어드는 것을 주저하거나 가장 자신 있는 종목에만 참여한다면 놀라운 경험을 할 수많은 기회를 놓치게 됩니다.
득점에 대한 확신이 없어도 슛을 하는 여자아이를 상상해 보세요. 자유형을 가장 잘하지만 접영을 시도하는 여자아이를요. 공격수로서의 여덟 골을 포기하고 대타 골키퍼로 뛰며 평생 잊지 못할 선방을 해내는 아이를요. 이 여자아이들은 용감해지는 법을 배운 것이며, 이러한 경험은 스포츠는 물론 인생에서도 큰 변화를 가져올 것입니다.
이 TED 강연에서 여자아이들을 용감하게 키우는 법에 관해 더 자세히 알아보세요.
성공을 위한 준비 돕기
- 위험을 감수하도록 독려하기
여자아이의 목표 설정을 도울 때, 새로운 기술이나 포지션, 심지어 새로운 종목을 배우는 것처럼 용기가 필요한 일을 포함하도록 격려하세요. 워밍업 중에는 그날 새롭게 시도할 것을 큰 소리로 외치도록 해 보세요. 그리고 매 경기, 매 연습마다 포지션을 바꾸는 등 여자아이들이 새로운 것을 시도할 수 있는 기회를 충분히 제공하세요.
- 새로운 것을 시도할 때 응원하기
용기 있는 행동을 하면 가능한 한 많이 칭찬하세요. 코치가 보고 있지 않을 거라 생각할 때에도 새로운 시도를 하는 여자아이를 알아봐 주세요. '가장 용감한 선수상'을 만들고 여러 아이가 번갈아 받을 수 있게 하세요. 뛰어난 성과를 칭찬하는 것도 좋지만, 성과를 이뤄내기까지 거치는 모든 과정을 격려하는 것이 최우선입니다.
- 실수는 잊도록 돕기
실수에 개의치 않는 분위기를 만드세요. 실수는 신경 쓰지 않아도 된다는 것을 상기시키는 몸짓(어깨를 털어 말 그대로 '실수를 털어 버리는' 동작 등)을 고안하세요. 코치 자신도 완벽하지 않다는 것을 알려 줘야 합니다. 자신의 실수담을 들려주세요. 코치도 완벽하지 않다는 것을 알게 되면 아이들도 완벽할 필요가 없음을 깨닫게 됩니다.