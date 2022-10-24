출발 준비 완료: 나이키 솔 2.0 x 오서 러닝 블레이드

세계적인 선수들이 창고에서 가위와 접착제로 자신의 장비를 조립하는 모습을 상상해 보세요.

말이 안 된다고 생각할 수도 있지만, 장애인 트라이애슬론 부문의 사라 라이너트센(Sarah Reinertsen)도 이런 방법을 써야만 했습니다. 신발의 밑창을 잘라내 러닝 블레이드(스포츠에 사용되는 특수 의족)에 붙여 임시로 접지력을 높이곤 했죠.

나이키의 베테랑 혁신가이자 전 트랙 코치였던 토비 햇필드는 사라의 임시 고정 장치를 보자마자 "더 뛰어난 걸 만들어 드릴게요!"라고 말했습니다. 이렇게 해서 만들어진 나이키 솔 1.0은 오서(Össur) 브랜드의 러닝 블레이드를 위한 퀵체인지 접지 시스템으로, 낡은 밑창을 순식간에 말끔한 트레드로 바꾸어 모든 장애인 선수들의 경기를 변화시켰습니다.

1.0 버전의 혁신적인 디자인에도 불구하고 토비는 위 영상에서처럼 "완벽한 제품 디자인이란 없다."는 신념 아래 혁신에는 끝이 없다는 점을 강조했습니다. 그리고 9년 후, 새로운 운동선수와 혁신가들이 바통을 이어받아 더욱 발전된 제품을 선보였습니다.

영상을 통해 나이키 솔 2.0의 탄생 스토리와 아래의 스토리를 통해 프로젝트의 리드 디자이너인 조지가 디자인을 어떻게 발전시켰는지 확인해보세요.