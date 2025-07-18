다시 탄생하는 에어, 나이키의 리사이클링 혁신으로

에어 쿠셔닝은 무엇으로 만들어질까요? 크게 두 가지 구성 요소가 있는데, 첫 번째는 강도와 재활용성이 우수해 많이 사용되는 플라스틱의 일종인 열가소성 폴리우레탄(TPU)입니다.



"TPU가 무한히 재활용되지는 않지만, 저희 공정에서는 여러 번 재활용할 수 있습니다,"라고 지속가능성 프로그램 매니저인 메클리 라이언이 말합니다. 수십 년간의 경험 덕분에, 버려질 뻔한 잔재물의 대부분을 재활용하고 재사용하는 공정을 정교하게 다듬어 왔습니다.



이 TPU는 에어 유닛의 표면이 되고, 그 안은 두 번째 주요 재료인 가스로 채워집니다. 조금 낯설게 들릴 수 있지만, 우리가 숨 쉬는 공기도 여러 가지 가스가 섞여 있다는 사실을 아시나요? 나이키 에어 역시 가스를 포함하고 있습니다. 예전에는 지구에 좋지 않은 가스인 SF6(육불화황)을 사용했습니다.