최대한 오래 신기: 러닝화의 수명을 연장하는 간단한 12가지 방법
이노베이션
일상에서 간단하게 러닝화를 관리하는 방법을 통해 폐기물을 줄이고 내면에 집중하도록 도와주는 러너들의 팁을 소개합니다.
‘우리 모두는 혁신가’ 시리즈는 운동선수들이 직면한 어려움을 혁신적인 사고를 통해 극복하는 내용이 담겨 있습니다.
2020년 여름, 런던에서 활동하는 러닝 코치 도라 아팀은 영국의 한 시골 마을을 방문했습니다.
“저는 시골 마을의 숲 한가운데서 눈물을 터트렸어요.”라고 도라는 회상합니다. “하지만 그 눈물은 안도감, 기쁨, 그리고 이런 자연을 누릴 수 있다는 게 믿어지지 않아 발생한 감정이었죠.”
그녀가 이런 감정을 느낀 것은 어쩌면 당연한 일입니다. 달리는 동안 공간의 아름다움을 발견하고 새로운 힘을 경험하게 되면, 이를 보존하고 싶은 욕구가 들기 마련이기 때문입니다.
환경을 보호하는 방법은 일상의 습관이 쌓여 결과를 만들어낸다는 점에서 더 나은 러너가 되는 방법과 비슷합니다. 사소한 일이라도 시간이 지나면 큰 변화를 가져다줄 수 있기 때문입니다. 러닝화를 잘 관리하면 더 오래 신게 되어, 새로운 신발을 구매할 가능성이 적어지는 것처럼 말입니다.
그래서 우리는 프로 선수부터 열정적인 나이키 디자이너에 이르기까지 전 세계의 러닝 커뮤니티에 러닝화를 최대한 오래 사용할 수 있는 방법에 대해 물었습니다. 우리가 모든 답을 알고 있지는 않아도, 서로의 머리를 맞대면 많은 것을 배울 수 있게 됩니다. 아래의 지혜로운 팁을 살펴보고, 이 중에서 여러분에게 알맞은 방법을 골라 함께 실천해 보세요.
여러분의 러닝화는 친구나 마찬가지입니다. 나이키 디자이너 리케 본드(왼쪽)와 셸비 월리그먼(오른쪽)이 영감을 주는 메시지를 적고 러닝화 끈을 교체하는 등 장비와 유대감을 형성하는 방법을 보여줍니다.
1. 장비와의 유대감 쌓기
나이키의 러닝 의류 디자이너 셸비 월리그먼은 “소유한 물건에 대한 유대감을 형성하는 것은 보다 지속가능한 습관을 형성할 수 있는 좋은 기회입니다. 물건들을 소중히 다루면 더 오래 사용할 수 있는 가능성이 높아지기 때문입니다.”라고 말합니다.
러닝화와의 유대감은 커스텀 러닝화 끈으로 교체하거나, 개인적으로 영감을 주는 글귀를 새기거나, 여행을 떠날 때마다 가방에 넣어 챙기는 간단한 방법으로 쌓을 수 있습니다. 성곽 도시 에든버러에서 하노이의 거리까지 다양한 지역을 트레이너들과 함께 여행했던 나이키의 수석 의류 디자이너 라지 미스트리처럼 말입니다.
장기적인 성공을 위해 러닝화를 준비하고 스스로의 마음가짐도 단단히 해보세요. 러너인 샹탈 곤살레스, 암리트팔 가토라, 켈레치 오코리(왼쪽부터 순서대로)처럼 달릴 거리와 지면, 러닝 유형에 가장 적합한 러닝화를 선택해 보세요.
2. 용도에 적합한 러닝화 착용하기
러닝화를 고를 때 활용할 수 있는 몇 가지 팁에 대해 소개합니다. “러닝화가 아니라 러닝의 목적이 무엇인지 스스로에게 물어보세요.” 로스앤젤레스에서 활동하는 EKIN(나이키 제품 전문가를 가리키는 명칭이자, Nike 철자를 거꾸로 쓴 표기)인 조 미켈리가 말합니다.
달릴 때 러닝화를 가장 잘 활용하기 위해서는 구매하기 전에 목적을 파악해야 합니다. 자연을 즐기고 싶은 목적으로 바위가 많고 변화가 심한 지형을 달릴 예정이라면, 내구성이 뛰어난 트레일 러닝화가 적합합니다. 아스팔트 도로나 러닝 머신에서 달릴 예정이라면 탄력성이 뛰어난 쿠셔닝의 로드 러닝화가 적합합니다.
흑인 여성, 트랜스젠더, 논바이너리가 모여 야외 러닝 및 트레일 러닝을 함께 하는 Ultra Black Running을 결성한 도라 아팀에게 러닝은 자기 관리와 역량 강화의 원천입니다. 그래서 도라는 물을 마시거나 러닝복을 입기까지 모든 과정을 특별하게 여깁니다. “전 달릴 때 정말 멋있어 보여야 한다고 생각해요. 의상과 장비를 완벽하게 갖추었다는 느낌이 들어야 하죠.”라고 도라는 말합니다.
흑인 여성, 트랜스젠더, 논바이너리가 모여 야외 러닝 및 트레일 러닝을 함께 하는 Ultra Black Running을 결성한 도라 아팀에게 러닝은 자기 관리와 역량 강화의 원천입니다. 그래서 도라는 물을 마시거나 러닝복을 입기까지 모든 과정을 특별하게 여깁니다. “전 달릴 때 정말 멋있어 보여야 한다고 생각해요. 의상과 장비를 완벽하게 갖추었다는 느낌이 들어야 하죠.”라고 도라는 말합니다.
3. 러닝화는 달릴 때만 착용하기
“모든 러닝화에는 기대 수명이 있으며, 러닝화를 신을 때마다 그 수명이 조금씩 줄어듭니다.” 나이키 러닝 글로벌 헤드 코치인 크리스 ‘코치’ 베넷이 말합니다. “러닝화를 신고 달린 거리가 200마일 정도 밖에 되지 않는데 러닝화의 반응성이 예전 같지 않다고요? 하지만 분명 러닝화를 신고 돌아다닌 거리까지 모두 합하면 500마일은 될 겁니다.” 그러니 외출할 때 러닝화를 신게 되면 러닝화를 신고 달릴 수 있는 기회가 줄어들게 될 수도 있다는 점을 기억해 보세요.
마찬가지로, 새 러닝화를 길들이느라 소중한 러닝 기회를 걷는 데 소비한다면 프로 중거리 러너인 크레이그 엥겔스가 알려 주는 팁을 활용해 보세요. “저는 신던 러닝화의 깔창을 꺼내서 새 러닝화에 넣습니다.” 그는 사용하던 깔창을 넣으면 발을 덜 아프게 해주기 때문에 새로운 러닝화를 신고 마음껏 질주할 수 있다고 덧붙였습니다.
EKIN인 조 미켈리가 러닝화를 벗는 올바른 방법과 잘못된 방법을 보여줍니다. 작은 습관이 모여 큰 차이를 만듭니다!
4. 러닝화 끈 풀기
달리고 난 후 잠시 시간을 내어 러닝화 끈을 푸는 간단한 방법을 통해 러닝화의 수명을 늘릴 수 있습니다.
러닝화 끈을 풀지 않은 채로 러닝화를 벗지 마세요! 뒤꿈치의 견고한 구조가 망가질 수 있습니다. “뒤꿈치 구조가 망가지기 시작하는 순간 러닝은 엉망이 될 것입니다.”라고 조가 경고합니다. 이런 나쁜 습관으로 인해 다음 러닝 때 여전히 끈이 묶인 상태에서 다시 러닝화에 억지로 발을 넣으면 지지력이 부실해지는 것은 물론, 러닝화에 두 배로 무리가 가게 됩니다. 그러니 러닝화와 여러분의 발을 위해서라도 시간을 내어 올바른 방법으로 러닝화 끈을 묶어보세요.
러닝화 끈을 묶고 풀기 귀찮으신가요? 손쉽게 신고 벗는 나이키 플라이이즈 아이템을 선택해 보세요. 아주 간편합니다!
잘 건조된 러닝화는 좋은 상태를 유지할 수 있습니다. 런던의 러닝 코치 암리트팔 가토라가 러닝 후 러닝화에 신문지를 채워 넣는 것으로 습기와 박테리아가 생기지 않도록 방지하는 간단한 방법을 보여줍니다.
5. 반드시 건조하기
러닝화의 습기를 방치하면 수명이 크게 단축될 수 있습니다. “러닝화를 신고 달리면 땀이 나고, 개울이나 웅덩이를 달릴 때 남은 습기로부터 박테리아가 퍼집니다.”라고 코치 베넷이 설명합니다.
“러닝화의 수명이 300~400마일까지 도달하지 못하는 이유 중 하나는 기능이나 쿠션감, 반응성이 저하되어서가 아니라 박테리아로 인한 악취 때문입니다.”
악취가 나지 않도록 하려면 매 러닝 후에 반드시 러닝화를 마른 상태로 보관해야 합니다. 통풍이 잘 되는 장소에 보관하는 간단한 방법부터 시작해 보세요.
러닝화가 계속 눅눅할 때는 구겨진 신문지를 러닝화에 넣어서 습기를 흡수해 건조 과정을 단축시킬 수 있습니다. 의류 디자이너인 라지는 쌀통을 사용하여 러닝화의 습기를 제거하기도 합니다. 휴대폰이 물에 젖었을 때 말리는 것과 비슷합니다.
이번에 인터뷰한 러너 대부분이 동의한 한 가지 팁은 건조기를 사용하지 말라는 것입니다. 나이키 품질 엔지니어 팀(나이키 제품을 테스트하고 특수 실험실에서 악천후 노출 테스트를 수행하는 팀)에 따르면, 고온은 신발을 이어 붙이는 접착제와 결합제에 좋지 않다고 합니다.
6. 러닝화를 번갈아 신기
러닝화도 쉬는 날이 필요합니다. 마라토너이자 코치인 암리트팔은 “회복 시간을 주는 것과 같습니다. 러닝 후 회복 시간을 주어 다음 러닝을 준비할 수 있도록 하는 거죠.”라고 말합니다.
그렇다면 회복 시간은 어느 정도여야 할까요? 나이키 엔지니어들에 따르면 최소 24~48시간이 필요하다고 합니다. 각 러닝화의 정확한 회복 시간은 소재, 무게, 지면, 거리 등 다양한 요인에 따라 달라지지만, 러닝 후 폼 중창이 다시 부풀어 오르도록 충분한 시간을 주면 다음 러닝에서 완전한 지지력을 제공하고 시간이 지나도 탁월한 반응성을 유지할 수 있습니다.
만약 회복 시간보다 더 자주 러닝을 한다면, 러닝화를 번갈아 신는 것이 좋습니다. 러닝화를 한 켤레 더 사는 것은 처음에는 비용이 들지만, 러닝화를 최대한 오랫동안 최상의 상태로 유지하고 수명이 단축되는 것을 방지할 수 있어 오히려 효과적입니다.
“흑인 여성들은 특정한 이미지에 맞추기 위해 스스로를 계속 바꿔야 하거나 배제되고 주목받지 못하기 때문에 그들만을 위한 공간이 필요합니다.”라고 도라는 말합니다. “이곳은 흑인 여성들을 위한 공간이에요. 이곳을 통해 놀라운 변화가 일어나기도 합니다.”
“흑인 여성들은 특정한 이미지에 맞추기 위해 스스로를 계속 바꿔야 하거나 배제되고 주목받지 못하기 때문에 그들만을 위한 공간이 필요합니다.”라고 도라는 말합니다. “이곳은 흑인 여성들을 위한 공간이에요. 이곳을 통해 놀라운 변화가 일어나기도 합니다.”
7. 달리는 지면에 변화 주기
코치 베넷은 “모든 지면은 균일하지 않습니다.”라고 지적합니다. “잔디 위를 달릴 때는 많은 쿠셔닝이 필요하지 않습니다. 이런 지면은 어느 정도 쿠션감을 주거든요.” 코치 베넷은 가능하면 가끔 비교적 부드러운 잔디, 트레일, 트랙, 해변과 같은 지면에서 달리며 장비와 몸을 쉬게 할 것을 권장합니다. 이 팁은 러닝화를 여러 켤레 준비하기 어려운 고등학교 트랙 및 크로스컨트리 육상 선수들에게 제안했던 방법입니다. 하지만 크레이그 같은 엘리트 러너들도 여전히 활용하는 팁이기도 합니다.
크레이그는 팀 훈련 프로그램에 대해 “우리는 일주일에 70~100마일을 달리는데, 목표는 부드러운 지면을 찾는 것입니다.”라고 말하면서, 경주용 트랙을 선호한다고 덧붙였습니다. “콘크리트 지면에서 달리면 부드러운 지면에 비해 러닝화에 더 큰 충격이 가해집니다.”
자신의 기록, 특히 달린 거리를 알아야 합니다. EKIN인 조 미켈리가 나이키 런 클럽 (NRC) 앱으로 달린 거리를 간편하게 그리고 자동으로 추적하는 방법을 보여줍니다. 가끔 조는 “구매 날짜”를 적어두고 이를 기준으로 매달 달린 거리를 대략적으로 계산하는 아날로그 방식을 사용하기도 합니다.
8. 달린 거리 기록하기
러닝화에 있어 사용 기간은 숫자일 뿐입니다. 사용 기간보다 달린 거리가 더 중요합니다. “이건 우유 한 상자가 아닙니다. 러닝화에는 유통기한이 없으므로 오래된 러닝화라도 많이 사용하지 않았다면 먼지만 털어내고 신으면 됩니다. 그러나 한 번 신었으면, 신고 달린 총거리를 주의 깊게 파악해야 합니다.”라는 코치 베넷의 말처럼 말입니다.
이를 쉽게 할 수 있는 한 가지 방법은 나이키 런 클럽 (NRC) 앱을 사용하는 것입니다. 러닝화와 러닝 코스 목표를 설정하면 앱에서 각 러닝마다 달린 거리를 자동으로 추적하고 목표 달성 시 이를 알려줍니다.
러닝화를 신고 달린 총거리가 러닝화의 수명을 정확히 나타내는 것은 아니지만, 대략적인 상태를 측정하는 가장 쉬운 방법입니다. 나이키 품질 엔지니어 팀에 따르면, 나이키 러닝화 설계의 대부분은 최소 200~300마일을 달릴 수 있는 것으로 테스트되었습니다. 여기에서 핵심은 ‘최소’라는 단어입니다. 따라서 목표 수명에 도달했더라도 러닝화의 형태와 착화감에 문제가 없다면 버리지 마세요. 아직 더 사용할 수 있는 상태이기 때문입니다.
전 육상 선수이자 현 나이키 매장 Athlete인 대니얼 지라드가 자신의 몸과 장비를 제대로 알고 있는 것이 중요하다고 강조하며, 통증의 원인을 올바르게 파악하기 위해 워밍업과 쿨다운의 중요성을 보여줍니다.
9. 러닝화와 자신의 몸 상태를 구별하여 이해하기
러닝화 착용 중 경미한 통증이 발생하면 일부 러너는 새 러닝화를 찾기 시작합니다. 하지만 러너인 대니얼 지라드는 운동선수들에게 새 러닝화를 찾기 전에 러닝 전후 루틴을 다시 살펴보라고 제안합니다.
“매 러닝 후에 종아리가 많이 아프신가요?” 지금도 취미로 러닝을 계속하는 대니얼이 질문합니다. “러닝화가 낡아서 쿠셔닝이 더 필요한 경우도 있지만, 종아리 근육이 긴장되어 스트레칭을 더 필요한 경우도 있어요.” 다시 말해, 러닝화가 아니라 몸의 문제일 수도 있다는 뜻입니다.
더 많이 달릴수록 여러분의 발이 러닝화에 적응하게 되어 문제가 발생하면 더 수월하게 해결할 수 있습니다. 때문에 러닝화에 대한 결론을 성급하게 내리지 말고 워밍업과 쿨다운 루틴을 확인해 보세요. 또한 반복되거나 지속적으로 발생하는 불편함에 대해 주의 깊게 관찰해 보세요.
런던을 기반으로 하는 러닝 코치 도라는 말합니다. “저에게 지속가능성은 장비와 연관이 깊은 문제예요. 다른 사람에게 물려줄 수 있는지, 얼마나 자주 구입하는지에 중점을 두죠.” 차이를 만드는 또 다른 효과적인 방법이 있다면 무엇일까요? 매 러닝 후 간단한 처치를 하든 꼼꼼히 닦든 시간을 내어 러닝화를 제대로 세탁하는 것입니다. 도라는 “러닝화를 최대한 오래 사용하기 위해 세탁하는 날을 정해두고 있어요.”라고 말합니다. “상자에서 막 꺼낸 새 상품처럼 보이죠. 그럼 새 러닝화를 살 필요가 없어요.”
런던을 기반으로 하는 러닝 코치 도라는 말합니다. “저에게 지속가능성은 장비와 연관이 깊은 문제예요. 다른 사람에게 물려줄 수 있는지, 얼마나 자주 구입하는지에 중점을 두죠.” 차이를 만드는 또 다른 효과적인 방법이 있다면 무엇일까요? 매 러닝 후 간단한 처치를 하든 꼼꼼히 닦든 시간을 내어 러닝화를 제대로 세탁하는 것입니다. 도라는 “러닝화를 최대한 오래 사용하기 위해 세탁하는 날을 정해두고 있어요.”라고 말합니다. “상자에서 막 꺼낸 새 상품처럼 보이죠. 그럼 새 러닝화를 살 필요가 없어요.”
10. 세탁 시기 및 방법 파악하기
나이키 소재 디자이너이자 열혈 러너인 리케 본드는 “러닝화를 세탁할 때 먼지와 때가 남지 않도록 모두 제거해야 합니다. 소재의 수명에 영향을 미치기 때문이죠. 러닝화는 세탁하면 더 오래 신을 수 있습니다.”라고 말합니다.
이번에 인터뷰한 일부 러너들은 가끔씩 순한 비누와 물로 러닝화를 꼼꼼히 세탁하는 것을 선호했습니다. 특히 런던에서 활동하는 크리에이터이자 TrackMafia 러닝 클럽 회원인 켈레치 오코리는 한 달에 한 번씩 ‘러닝화 목욕’을 목표로 정해 두기도 합니다.
러닝화를 깔끔하게 유지하기 위해 좀더 간단한 방법을 사용하는 사람들도 있습니다. 나이키 디자이너인 셸비는 잔디밭에서 묻은 진흙을 닦아내고, 막대기를 사용해 말라붙은 흙을 털어내며, 필요하면 천으로 닦으라고 제안합니다.
많은 사람들이 러닝화를 세탁기에 넣어도 되는지 묻지만, 팁을 공유해 준 러너들은 시간을 내어 손으로 직접 세탁하는 것을 선호한다고 합니다. 러닝화와 유대감을 쌓을 수 있는 또 다른 기회라고 생각해 보세요(1번 팁 참조).
간단한 수선을 두려워하지 마세요. 위의 영상에서는 소재 디자이너 리케 본드가 러닝화의 조금 찢어진 부분을 꿰매고 있습니다. 그녀는 이것을 ‘수선 명상’이라고 부릅니다. 자기 자신과 장비에 집중하며 동화되는 시간입니다.
11. 할 수 있는 부분은 직접 수선하기
러닝화는 복잡하지만, 수선은 그리 어렵지 않습니다. “전체적인 구조에 문제가 없다면 스스로 수선하려는 편이에요.” 재봉 기술을 알려주는 동영상을 보고 러닝화의 찢어진 갑피를 수선하는 방법을 독학으로 배운 런던의 러너 켈레치가 말합니다. “인터넷에서 무엇이든 검색할 수 있어요.”
주요 구조를 수선하는 건 전문가의 몫이지만, 갑피와 밑창의 기본적인 수선은 러너라면 누구나 가능합니다. 닳아버린 끈을 교체하거나 마찰이 심한 부위를 강력 테이프로 보강하는 정도의 수선은 아주 간단하기 때문입니다.
울트라마라톤에 수선 키트를 들고 다니는 소재 디자이너 리케는 “제가 물건을 그렇게 소중히 다루는 건 아니에요. 제대로 고치거나 최소한 시도라도 해보면 다시 신을 수 있어요.”라고 말합니다.
삶은 계속됩니다. 오래된 러닝화는 달릴 때 더 이상 함께하지 못하더라도, 이동할 때 신거나 코치 베넷처럼 정원에서 신을 수도 있습니다. 암리트팔 가토라가 직접 보여주는 분명한 신호를 살펴보고 러닝화의 수명이 다한 시점이 언제인지 파악하는 방법을 알아보세요.
12. 러닝화의 수명을 인지하기
코치 베넷은 “러닝화의 수명을 영원히 연장하는 게 목표가 아니라 설계된 만큼만 최대한 연장하여 사용하려는 것입니다. 이미 수명이 다한 러닝화를 억지로 살리려는 것이 아닙니다.”라고 말합니다.
그렇다면 수명이 다했다는 것을 어떻게 알 수 있을까요? 이때 고려해야 할 요소가 몇 가지 있습니다. 우선, 러닝화를 신고 달린 총거리를 확인합니다. 200~300마일은 품질 엔지니어 팀이 정한 일반적인 권장 수명입니다. 그다음 러닝화와 자신의 몸 상태를 확인해 보세요. 러닝화에 찢어진 흔적이 보이나요? 밑창이 닳아서 무뎌졌나요? 반응성이 저하되거나 러닝 후 회복 시간이 더 길어졌나요? 여기에 해당된다면 여러분의 러닝화는 수명이 다했다는 뜻입니다. 그러니 더 이상 해당 러닝화와 함께 달리지 않는 것이 좋습니다.
더 이상 함께 뛰지는 않더라도 영원히 작별 인사를 할 필요는 없습니다. 아직 신을 수 있는 상태라면 일상 속에서 걷거나 정원을 가꿀 때 신어도 되고, 신발이 필요한 다른 사람에게 기부하는 것도 좋은 방법입니다. 완전히 수명을 다한 러닝화라면, 재활용 프로그램을 운영하는 일부 나이키 매장으로 가져가도 좋습니다.
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일상의 습관이 쌓이면 새로운 변화를 가져옵니다. 모두가 함께 실천하면 이러한 행동이 어떤 결과를 만들어 낼지 상상해 보세요. 러닝화를 관리하는 방법에 대해 새로운 방법을 배웠다면, 다른 사람들과도 공유해 보세요!
달리면서 마음을 정화하고 영감을 일깨우는 나이키 디자이너 셸비는 “러닝 커뮤니티에는 실제로 환경을 고려하는 사람들이 많기 때문에 이를 실천하기 좋습니다. 소유한 물건을 정성 들여 관리하는 것을 습관화해 보세요. 더 많은 사람들이 함께할수록 문화가 바뀔 것입니다.”라고 말합니다.
글: 에밀리 젠슨
사진: 홀리 마리 카토