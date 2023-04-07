최대한 오래 신기: 러닝화의 수명을 연장하는 간단한 12가지 방법

2020년 여름, 런던에서 활동하는 러닝 코치 도라 아팀은 영국의 한 시골 마을을 방문했습니다.

“저는 시골 마을의 숲 한가운데서 눈물을 터트렸어요.”라고 도라는 회상합니다. “하지만 그 눈물은 안도감, 기쁨, 그리고 이런 자연을 누릴 수 있다는 게 믿어지지 않아 발생한 감정이었죠.”

그녀가 이런 감정을 느낀 것은 어쩌면 당연한 일입니다. 달리는 동안 공간의 아름다움을 발견하고 새로운 힘을 경험하게 되면, 이를 보존하고 싶은 욕구가 들기 마련이기 때문입니다.

환경을 보호하는 방법은 일상의 습관이 쌓여 결과를 만들어낸다는 점에서 더 나은 러너가 되는 방법과 비슷합니다. 사소한 일이라도 시간이 지나면 큰 변화를 가져다줄 수 있기 때문입니다. 러닝화를 잘 관리하면 더 오래 신게 되어, 새로운 신발을 구매할 가능성이 적어지는 것처럼 말입니다.

그래서 우리는 프로 선수부터 열정적인 나이키 디자이너에 이르기까지 전 세계의 러닝 커뮤니티에 러닝화를 최대한 오래 사용할 수 있는 방법에 대해 물었습니다. 우리가 모든 답을 알고 있지는 않아도, 서로의 머리를 맞대면 많은 것을 배울 수 있게 됩니다. 아래의 지혜로운 팁을 살펴보고, 이 중에서 여러분에게 알맞은 방법을 골라 함께 실천해 보세요.