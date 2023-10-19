포장재를 반으로 줄이는 나이키의 특별한 원박스 배송
이노베이션
나이키 포장 팀은 쓰레기를 줄이기 위해 이중 포장 방식을 없애고 슈박스의 기능을 재해석합니다. 이들이 어떤 방법을 쓰고 있는지 알아보세요.
Move To Zero: 스포츠의 미래를 위해 탄소와 폐기물 배출 제로를 달성하려는 나이키의 여정
20여 년간 나이키 커스텀 슈박스를 디자인한 리치 헤이스팅스는 “포장을 줄이는 것이 크게 중요하지 않다고 생각할 수 있지만, 환경에 미치는 영향은 매우 크다는 걸 간과해서는 안 돼요.”라고 말합니다.
온라인으로 구매한 신발 상자가 또 다른 상자에 담겨 올 때 환경 문제를 이미 느꼈을 수도 있습니다. 이에 리치는 “우리는 기존의 모델을 개선해야겠다고 생각했어요.”라고 이야기합니다.
리치와 그의 팀은 2020년 스페이스 히피의 출시를 개선의 기회로 삼았습니다. 스페이스 히피는 무게 기준으로 재활용 소재를 최소 25%에서 최대 50%까지 사용한 신발 라인인데, 이러한 스페이스 히피의 미래 지향적인 디자인에 맞춘 친환경 포장 방식 또한 필요했습니다.
리치 헤이스팅스는 기존의 이중 포장 방식에서 벗어나 스페이스 히피 상자(가운데)를 완성한 후, 원박스의 도입을 도왔습니다.
지속 가능한 제품 운영 팀의 에리카 스완슨은 “스페이스 히피를 출발점으로 상자 안에 또 다른 상자를 넣어 배송하는 방식 대신, 신발을 하나의 상자에 넣어 배송하는 혁신적인 시스템을 도입하고자 했죠.”라고 말합니다.
이렇게 하면 온라인에서 신발 한 켤레를 구입했을 때 상자 하나가 줄어들고, 재활용 폐기물도 그만큼 줄어들게 됩니다. 간단해 보이지만 업계를 선도하는 아이디어를 실현하기 위해 많은 노력이 필요했습니다.
테스트와 학습
“원래는 한정 수량으로 진행할 예정이었기 때문에 완전히 확신할 수 없어도 과감하게 시도해 보자는 생각이었어요.” 리치는 직사각형 슈박스에 담겨 배송된 스니커즈 컬렉션에 대해 이렇게 말했습니다.
“그런데 신발이 너무 인기가 많아서 생산 속도와 규모를 키워야 했어요. 상자가 배송 과정의 충격을 견딜 정도로 튼튼하지는 않다는 피드백도 여럿 받았습니다. 이를 통해 배운 것들을 바탕으로 개선 작업을 시작했죠.”
에리카 스완슨은 원박스를 통해 나이키의 발전에 기여하고 있습니다. 그녀는 “소비자의 86%가
브랜드와 함께 지속 가능성을 만들어가고 싶어 한다는 걸 알게 됐어요. 원박스를 통해 이러한 니즈를 충족시킬 수 있죠.”라고 말합니다.
리치와 팀은 상자가 문 앞까지 안전하게 배송될 수 있도록 충격 테스트와 같은 다양한 실험을 진행했습니다. 테스트를 통해 더욱 튼튼한 상자를 만들 수 있었고 훨씬 더 큰 규모에서도 활용할 수 있다는 것을 입증하기도 했습니다.
높은 목표를 세우고 테스트를 진행한 결과가 바로 '나이키 원박스(One box)' 입니다. 현재의 디자인은 거의 모든 나이키 신발을 담을 수 있도록 제작되었습니다. 처음 만들었을 때의 모습과는 다르지만 폐기물을 줄이고자 하는 목적은 그대로입니다.
이중 포장을 없애고 슈박스에 신발을 넣어 배송하는 방식은 큰 성과를 가져다주었습니다.
기존 포장 방식과 비교할 때, 원박스는 신발 종류에 관계없이 온라인 주문 1건당 발생하는 폐기물을 51% 줄여줍니다.
기존 포장 방식과 비교할 때, 원박스는 신발 종류에 관계없이 온라인 주문 1건당 발생하는 폐기물을 51% 줄여줍니다.
크리스 콩클린은 상자의 혁신을 위해 아주 세부적인 부분까지 신경써야 했다고 말합니다.
포장은 덜어내고 기능은 뛰어나게
포장 디자인 팀의 크리스 콩클린은 “팀 전체가 협업해 고객이 원박스와 상호 작용하는 방식을 면밀하게 연구했어요.”라고 말합니다.
이러한 세밀한 작업을 통해 거둔 성과를 하나씩 소개합니다.
- 보안을 위한 외관
원박스는 멀리서 봤을 때 눈에 잘 띄지 않는데 이것이 바로 핵심입니다. 크리스는 로고없는 디자인에 대해 “보안을 위한 전략적인 선택이었어요. 현관 앞에 새 신발이 놓여있다고 광고하는 건 안전하지 않으니까요.”라고 말합니다.
- 편리한 반품을 위한 접착 스트랩
상자 뚜껑은 테이프 폐기물을 줄이기 위해 접착 스트랩으로 고정됩니다. 하지만 팀은 고객이 반품을 원할 경우에 대비해 재포장 방식에 대해서도 고려해야 했습니다. 그래서 신발을 다시 포장할 수 있도록 도와주는 접착 스트랩을 하나 더 추가했습니다.
- 제품을 보호하는 내부 디자인
“상자 안쪽에 다양한 색의 그래픽을 넣으려고 했어요. 하지만 상자 속 잉크가 흰색 신발의 중창에 번진 것을 발견하고 제품을 보호하기 위해 흰색으로 바꾸게 됐습니다.”라고 크리스는 설명했습니다.
또한 흰색 잉크는 폐기물을 줄이는 목적에 부합하는 방식으로 사용했습니다. 크리스는 “탄소 발자국을 줄이려는 취지에 맞게 인쇄에 필요한 물 사용량에 대해 고려했습니다. 물 사용량을 줄이기 위해 최소한의 디자인을 사용했죠.”라고도 덧붙였습니다.
집 앞에 원박스가 도착했다면 슈박스와 배송 상자가 합쳐진 새로운 포장 방식의 특징들을 실제로 확인해 볼 수 있습니다. 약간의 흠집이 있을 수도 있지만요. “대신 재활용할 상자를 하나 줄이는 데 도움이 되었다고 생각해 주세요.”라고 에리카는 말합니다.
슈박스의 미래
이제 원박스가 기존의 슈박스를 대체하게 될까요? 당장은 그렇지 않습니다. 올해에는 수백만 개의 원박스가 배송될 예정이고 꼼꼼한 테스트와 개선 작업을 통해 그 수가 점점 더 늘어날 것으로 예상됩니다. 에리카는 “규모가 크긴 하지만 아직 테스트 단계예요. 원박스는 외관과 용도, 얼마나 많은 상자를 절약할 수 있는지 등의 측면에서 앞으로도 계속 발전할 가능성이 있습니다.”라고 말합니다.
스페이스 히피가 이 획기적인 상자에 영향을 주었던 것처럼, 원박스는 다른 포장 방식을 바꾸는 새로운 아이디어에 영감을 불어넣고 있습니다. 신발 앞꿈치 공간을 채우기 위해 사용되는 종이의 양을 줄이거나 개별 의류 포장용 비닐봉지를 없애는 방식을 예로 들 수 있습니다.
리치는 이러한 것들이 큰 틀에서 제품 포장을 줄이기 위한 나이키의 지속적인 노력 중 일부라고 말하며, 계속해서 발전하고 있다고 설명합니다.
“우리는 이 분야에서 확실히 앞서가고 있지만 아직은 시작에 불과합니다.”
에리카 스완슨
시니어 디렉터, 지속 가능한 제품 운영 팀
“우리는 이 분야에서 확실히 앞서가고 있지만 아직은 시작에 불과합니다.”
에리카 스완슨
시니어 디렉터, 지속 가능한 제품 운영 팀
더 자세한 내용을 알아보려면 Nike.com/Sustainability를 방문하여 나이키 여정의 각 단계를 살펴보고 탄소와 폐기물 배출 제로를 달성하기 위한 Move to Zero 여정을 함께할 새로운 방법을 발견해 보세요.
사진: 에어리얼 피셔
글: 리베카 쿨리지