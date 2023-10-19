포장재를 반으로 줄이는 나이키의 특별한 원박스 배송

이제 원박스가 기존의 슈박스를 대체하게 될까요? 당장은 그렇지 않습니다. 올해에는 수백만 개의 원박스가 배송될 예정이고 꼼꼼한 테스트와 개선 작업을 통해 그 수가 점점 더 늘어날 것으로 예상됩니다. 에리카는 “규모가 크긴 하지만 아직 테스트 단계예요. 원박스는 외관과 용도, 얼마나 많은 상자를 절약할 수 있는지 등의 측면에서 앞으로도 계속 발전할 가능성이 있습니다.”라고 말합니다.



스페이스 히피가 이 획기적인 상자에 영향을 주었던 것처럼, 원박스는 다른 포장 방식을 바꾸는 새로운 아이디어에 영감을 불어넣고 있습니다. 신발 앞꿈치 공간을 채우기 위해 사용되는 종이의 양을 줄이거나 개별 의류 포장용 비닐봉지를 없애는 방식을 예로 들 수 있습니다.



리치는 이러한 것들이 큰 틀에서 제품 포장을 줄이기 위한 나이키의 지속적인 노력 중 일부라고 말하며, 계속해서 발전하고 있다고 설명합니다.