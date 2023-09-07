부상 위험을 낮추며 더 멀리 달리는 방법

가벳 박사는 발전을 원하는 러너들에게 개별 맞춤형 가이드라인인 Acute-to-Chronic Workload Ratio(ACWR, 급성-만성 운동량 비율)를 추천했습니다. 가벳은 이 가이드라인을 “이번 주 달린 연습량(급성 운동량) 대비 지난 4주간 달린 연습량(만성 운동량)을 고려하는 것”이라고 설명합니다. (아직 4주간 달린 기록이 없다면 러닝을 시작한 한 달 동안 상대적으로 편안하게 느껴지는 연습량으로 기본 체력을 다진 후, 이 비율을 활용하여 계속해서 발전시켜 나가면 됩니다.)



가벳은 이를 “피드백 순환 방식”이라고 설명합니다. 매주 거리나 속도를 높이며 연습량을 늘릴 때마다 그 직후의 느낌을 확인하고 (“언덕을 가뿐히 넘었어!”) 48시간 이내의 느낌(“다리가 너무 아파”)을 확인해 보세요. 이 두 가지 느낌에 따라 연습량을 더 늘리거나 회복에 집중해야 할지 결정하는데 필요한 정보를 얻을 수 있다고 가벳은 설명합니다.



예를 들어, 지난 몇 주 동안 매주 10km를 달리다가 이번 주에는 15km를 달렸다면 훈련량이 1.5배로 늘어난 셈입니다. 만약 너무 힘들고 어렵게만 느껴졌다면 한 주 더 15km를 달리거나 다시 10km로 줄여서 달리는 것이 좋습니다. 하지만 컨디션이 좋았다면 다음 주에도 같은 비율로 러닝 거리를 늘려보세요. 컨디션이 매우 좋았더라도 증가 비율은 1.5배 이내로 유지하는 것이 좋습니다. 연구 결과에 따르면 ACWR을 0.8~1.3배 이내로 유지한 경우 부상 위험이 낮았지만, 이 비율이 1.5배를 초과할 때는 부상 위험이 크게 증가한 것으로 나타났습니다.

자신감 있게 더 많이 달릴 수 있도록 도와주는 또 다른 중요한 방법은 바로 근력 운동입니다. 연구에 따르면, 둔근과 코어 운동에 집중할 경우 뼈와 힘줄, 근육 모두가 강화되어 러너들에게 발생하기 쉬운 부상을 예방할 수 있다고 메이어는 말합니다. 러닝 연습을 격일로 진행하고 러닝을 쉴 때에는 근력 운동과 회복에 집중해 보세요.

인내심이 필요하겠지만 부상이나 통증 없이 러닝 실력이 느는 것을 경험하게 된다면, 차근히 그리고 꾸준히 러닝 실력을 발전시키는 방법에 만족하게 될 겁니다.