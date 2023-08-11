러닝화 세탁으로 지구를 지키는 방법

라지 미스트리에게 러닝화는 러닝화 이상의 의미를 지닙니다.



“러닝화에는 삶과 경험과 담겨 있어요. 신발을 오래 신다보면 마치 신발과 감정적으로 연결되는 느낌을 갖게 되고, 더 오래 신고 싶어지죠.”라고 라지가 말합니다.



신발을 깨끗하게 관리하는 것은 신발과의 유대감을 강화할 뿐 아니라, 불필요한 소비를 줄여, 현명한 소비자로 거듭날 수 있게 합니다. 평생 빈티지 의류를 수집하고 정성스럽게 관리해 온 라지는 이렇게 말합니다. “새 신발을 사거나 몇 번 신고 달렸다고 해서 기존 신발을 그냥 버리지는 않아요.”



다음 영상에서 신발 관리에 도움이 될 유용한 팁과 더러워진 신발을 꼼꼼하게 세척하는 라지만의 특별한 노하우를 만나보세요.



신발 끈을 푸는 것의 중요성이나 신발에 내가 좋아하는 문구를 적는 행동처럼 러닝화의 수명을 연장하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 전체 가이드를 확인해 보세요.