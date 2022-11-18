마커스 로스텐, 사람과 자연의 교감을 이끌다

“그러한 환경 문제를 일으킨 것은 대부분 인간이죠.”라고 말하는 마커스는 사람들에게 환경에 대해 가르침으로써 변화를 이끌어낼 수 있다고 믿습니다. “교육은 사람의 마음을 열어줘요. 우리 주변에는 이렇게나 아름답고 놀라운 것들이 있는데 그걸 잘 모르잖아요.”

마커스가 사람들에게 가르치는 내용은 그가 홀어머니 그리고 형제자매들과 함께 작은 아파트에서 살던 어린 시절에 배운 것들입니다. “집에서 탈출해 밖으로 나가면 세상을 둘러볼 수 있었어요. 깨어 있는 시간은 대부분 동네 주변에서 보냈죠. 어머니가 식사 시간이 됐으니 돌아오라고 소리치시기 전까지 내내 밖에서 놀던 아이였어요.”라고 그는 회상합니다.

어머니는 자연을 사랑하는 그의 마음을 존중하여 마커스와 형제자매들을 데리고 여름마다 가까운 주립 공원으로 캠핑을 갔습니다. “주립 공원은 아직도 제가 세상에서 제일 좋아하는 곳이에요.”라고 그는 말합니다. 특히 어린 시절 참여한 자연 투어는 그가 전공과 진로를 생물학으로 정하는 데 큰 영향을 주었습니다. “처음으로 길을 벗어나 숲속 한가운데로 들어갈 수 있었던 여행이었어요. 여행 가이드가 제 주변에 있는 모든 동식물들의 이름과 역사를 다 알고 있어서 굉장히 흥분했던 기억이 있어요.