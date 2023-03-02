프로처럼 식탐을 조절하는 방법

간단히 말해서 식탐은 무언가를 갑자기 혹은 계속해서 먹고 싶은 욕구이고, 일반적으로 음식을 한 번에 많이 먹는 것을 뜻합니다. 이때 먹고 싶은 음식은 주로 여러분의 개인 트레이너, 코치, 의사가 피하라고 경고하는 음식들이 대부분입니다. 식탐은 주로 배고픈 상태일 때 나타나며, 이 경우에는 혈당과 에너지가 낮기 때문에 본능적으로 먹게 되는 것이라고 공인 영양 컨설턴트이자 자연식 셰프인 캐서린 헤이스버트는 말합니다. 하지만 식탐은 배가 부른 상태에서 나타나기도 합니다. 수프와 샐러드, 샌드위치 세트를 다 먹고 이미 배가 부른 상태여도, 또다시 커다란 초콜릿 칩 쿠키까지 먹었던 여러분의 지난 경험처럼 말입니다.

식탐을 이기지 못할 때 우리는 통제력을 상실한 것과 같은 느낌을 경험하게 됩니다. 우리 몸은 쾌락을 추구하는 쾌락 체계를 가지고 있습니다. Precision Nutrition의 커리큘럼 책임자인 크리스타 스콧 딕슨 박사는 이 쾌락 체계가 식탐과 함께 작용해 음식이 제공하는 보상을 기반으로 어떤 음식을 먹을지에 대해 결정을 하게 된다고 말합니다.

식탐은 아침을 굶고 몇 시간 후 샌드위치를 보았을 때 먹고 싶다는 생각이 드는 경우처럼 영양소를 필요로 하는 신체적인 요구 때문에 발생할 수 있습니다. 하지만 대부분의 식탐은 ‘감정 마취제’라고 불리는 일부 음식이 주는 위안과 관련된 심리와 연관되어 있다고 스콧 딕슨 박사는 말합니다. 다시 말해 물론 쿠키의 맛이 너무 뛰어나서 섭취하게 되는 경우도 있지만, 어릴 때 쿠키를 굽던 추억이 떠올라 달콤한 향수를 불러일으키고, 마침내 식탐으로까지 이어질 수도 있다는 뜻입니다.