스쿠버 다이빙의 세계를 넓혀가고 있는 마리암

이날 여행을 위해 보트가 해안에서 몇 킬로미터 떨어진 다이빙 지점에 도착해 닻을 내립니다. 손님들은 보트 가장자리에 앉아 깊은 물 속으로 잠수할 준비를 합니다. 다들 잠수복을 입고 눈과 코, 윗입술을 밀폐할 마스크를 쓰면서 흥분과 기대감이 뒤섞입니다. 마스크는 다이버들이 치아로 단단히 물어 입으로만 호흡하도록 만드는 호흡기 마우스피스에 연결되어 있습니다. 그런 다음 호흡기가 스쿠버 탱크에 연결되는데 대부분의 다이버에게는 호흡이 가장 큰 걱정거리일 것입니다. 마리암은 미리 호흡 방법을 꼼꼼히 설명하고 질문에 답합니다.

“물속에 들어가면 모든 무게가 사라집니다. 명상에 잠긴 것처럼요.”라고 마리암은 설명합니다. “우리나 물고기나 아무 차이가 없죠.” 페르시아 만의 깊은 바다를 탐색하면서 이들은 활기 넘치는 물고기와 해초로 가득 찬 산호초를 발견합니다. “우리의 바다가 얼마나 취약한지 새롭게 이해하게 되죠.”라고 그녀는 말합니다. “기후 변화 때문에 미래 세대가 스쿠버 다이빙의 즐거움을 경험하지 못해서는 안 됩니다."