정신적 장애물을 극복하는 방법

능숙한 친구를 따라 눈으로 뒤덮인 스키 슬로프를 내려가야 하는 순간 압도적인 공포감에 몸이 얼어붙었던 경험, 수없이 연습했음에도 발표를 해내지 못할 것 같은 불안감, 새로운 팀과 함께하는 회의에서 자신에 대한 확신이 없어 한마디도 내뱉지 못하는 상황. 누구나 한번쯤은 이러한 경험을 해본 적이 있을 것입니다.

두려움을 느끼거나 자신감을 상실할 때, 또는 나의 본모습을 감추고 있다는 느낌이 들 때는 지금까지 노력하며 발전을 이뤄온 상황에 방해요소가 될 수 있습니다. 심리학자인 레진 머라디언 박사는 이같은 정신적 장애물이 주로 위협적이거나 압박감이 높은 상황에서 몸에 퍼지는 호르몬인 아드레날린과 코티솔에서 비롯된다고 말합니다. 이 호르몬은 신체의 자극 또는 도피 반응을 유발할 수 있습니다. 그 결과 심장 박동이 빨라지고 가슴이 답답해지며 손바닥에 땀이 나는 등 연쇄적인 신체 증상이 발생하고, 완전히 얼어버린 듯한 느낌을 받게 되는데 이를 흔히 '숨이 막힌다'라고 표현합니다. 그러나 연구에 따르면, 이를 극복하는 것이 불가능한 일은 아닙니다.

이같은 순간을 혼자만 겪고 있다고 느낄 수도 있지만, 당신은 혼자가 아닙니다. 멘탈 퍼포먼스 상담가인 그렉 체르톡는 “압박을 받을 때 정신적으로 무너지는 현상은 생각보다 훨씬 흔합니다. 심지어 프로 선수들조차도 '숨쉬기 힘든' 경험을 하죠.”라고 말합니다. 중요한 경기에서 얼마나 많은 팀들이 사소한 실수로 인해 승리를 놓쳤던 순간이 많았는지 생각해 보세요.

남들도 마찬가지라는 생각으로 위안을 얻기보다 좋은 것은 간단한 방법을 활용하여 주어진 일을 자신감 있게 수행해 내는 것입니다. 다음은 세 가지 정신적 장애물 현상과 이를 극복하기 위해 전문가들이 권장하는 방법에 대해 소개합니다.