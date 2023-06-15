정신적 장애물을 극복하는 방법
코칭
중요한 순간에 두려움을 느꼈던 경험이 있나요? 모든 정신적 장애물을 극복하고 더욱 강해지는 방법에 대해 소개합니다.
- 프로 운동선수들조차도 스트레스 호르몬의 영향으로 불안감을 느끼거나 자신감을 잃는 순간들이 있습니다.
- 이같은 정신적 장애물의 원인이 무엇인지를 이해하는 것은 문제를 극복하는 데 도움이 될 수 있습니다.
- 심호흡을 하거나 눈 앞에 놓인 상황 자체에 집중하는 연습 또한 불안감을 해소할 수 있는 방법 중 하나입니다.
정신적 장애물 극복에 대해 더 알고 싶다면 계속해서 아래 내용을 확인해 보세요.
능숙한 친구를 따라 눈으로 뒤덮인 스키 슬로프를 내려가야 하는 순간 압도적인 공포감에 몸이 얼어붙었던 경험, 수없이 연습했음에도 발표를 해내지 못할 것 같은 불안감, 새로운 팀과 함께하는 회의에서 자신에 대한 확신이 없어 한마디도 내뱉지 못하는 상황. 누구나 한번쯤은 이러한 경험을 해본 적이 있을 것입니다.
두려움을 느끼거나 자신감을 상실할 때, 또는 나의 본모습을 감추고 있다는 느낌이 들 때는 지금까지 노력하며 발전을 이뤄온 상황에 방해요소가 될 수 있습니다. 심리학자인 레진 머라디언 박사는 이같은 정신적 장애물이 주로 위협적이거나 압박감이 높은 상황에서 몸에 퍼지는 호르몬인 아드레날린과 코티솔에서 비롯된다고 말합니다. 이 호르몬은 신체의 자극 또는 도피 반응을 유발할 수 있습니다. 그 결과 심장 박동이 빨라지고 가슴이 답답해지며 손바닥에 땀이 나는 등 연쇄적인 신체 증상이 발생하고, 완전히 얼어버린 듯한 느낌을 받게 되는데 이를 흔히 '숨이 막힌다'라고 표현합니다. 그러나 연구에 따르면, 이를 극복하는 것이 불가능한 일은 아닙니다.
이같은 순간을 혼자만 겪고 있다고 느낄 수도 있지만, 당신은 혼자가 아닙니다. 멘탈 퍼포먼스 상담가인 그렉 체르톡는 “압박을 받을 때 정신적으로 무너지는 현상은 생각보다 훨씬 흔합니다. 심지어 프로 선수들조차도 '숨쉬기 힘든' 경험을 하죠.”라고 말합니다. 중요한 경기에서 얼마나 많은 팀들이 사소한 실수로 인해 승리를 놓쳤던 순간이 많았는지 생각해 보세요.
남들도 마찬가지라는 생각으로 위안을 얻기보다 좋은 것은 간단한 방법을 활용하여 주어진 일을 자신감 있게 수행해 내는 것입니다. 다음은 세 가지 정신적 장애물 현상과 이를 극복하기 위해 전문가들이 권장하는 방법에 대해 소개합니다.
1. 두려움
어떤 느낌인지: 두려움은 신체적으로나 감정적으로 다칠 수도 있다는 느낌을 받는 것과 같습니다. 몸이 떨리거나 땀이나고 목을 조여오거나 따끔거리는 느낌이 들 수도 있습니다.
원인은 무엇인지: 체르톡은 마음이 현재에서 멀어져 과거나 미래를 생각할 때 두려움이 닥쳐올 수 있다고 설명합니다. “결정적인 기회를 놓쳤거나, 중요한 면접에서 답변을 제대로 하지 못했던 경험을 떠올리는 것이죠.”라고 그는 덧붙입니다. 이는 한순간에 긍정적인 사고를 어렵게 만들어 버릴 수 있습니다.
체르톡은 알 수 없는 미래에 집착하는 것도 두려움을 일으킬 수 있다고 지적합니다. 그렇게 되면 최악의 상황을 떠올리며 걱정에 빠지기 쉽습니다.
어떻게 대처하는지: 간단한 심호흡으로 시작해 보세요. 연구에 따르면 심호흡은 즉각적으로 스트레스 호르몬을 낮추는 동시에 정서적인 통제감과 안정감을 강화시켜 줍니다. 머라디언 박사는 다섯을 세며 천천히 숨을 들이쉬고, 잠시 숨을 멈췄다가 다시 다섯을 세며 천천히 숨을 내쉬는 과정을 3회 이상 반복하기를 권장합니다. 그는 “숨을 내쉴 때마다 모든 부정적인 감정을 내보낸다고 생각하세요”라고 말합니다.
가파른 능선을 따라 정상을 향해 오르는 동안 두려움을 완전히 지우기는 쉽지 않을 것입니다. 그러나 체르톡은 통제 불가능한 상황에 빠지는 것을 피할 수 있다고 말합니다. 그는 긍정적인 점을 극대화하고 부정적인 점을 최소화하는 것을 권장합니다. 예를 들어, 한 번 실수했던 경험을 떠올리는 대신 성공적으로 등반했던 순간에 집중하는 것입니다. 이 방법도 어렵다면 두려움을 즐겨보세요. “다리가 부러지면 어떡하지?”와 같은 부정적인 생각이 파고들기 시작하면 우스꽝스러운 목소리로 말해보세요. 체르톡은 “우스꽝스러운 애니메이션 캐릭터와 같은 목소리로 내면의 소리를 들어보면 보다 가벼운 관점으로 생각을 이끌 수 있습니다.”라고 설명합니다.
2. 갑작스러운 자신감 상실
어떤 느낌인지: 수백 번을 연습했음에도 결코 잘 해낼 자신이 없는 것처럼 느껴집니다.
원인은 무엇인지: 머라디언 박사에 따르면 훌륭한 운동선수나 크게 성공한 사람들은 중요한 순간을 준비하기 위해 구체적인 결과를 시각화하는 경향이 있다고 합니다. 하지만 이러한 집중력은 한 상황에 대해 지나치게 많은 생각을 하고 모든 세부적인 사항을 통제하고자 하는 시도로 변질되기 쉽다고 덧붙입니다.
그리고 기술을 반복해서 연습하여 사실상 자동적으로 이루어지는 수준에 이르면, 지나친 집중은 오히려 발전에 해를 끼칠 수 있습니다. 체르톡은 “자유투에서 손목 스냅이나 투구 후 마무리 동작에 집착하게 되면, 뇌의 자동화된 메커니즘이 교란되고 동작 자체가 어색하게 느껴져 제대로 하지 못하게 될 수 있습니다.”라고 말합니다.
어떻게 대처하는지: 첫째로 머라디언 박사는 먼저 스스로에게 성공할 수 있는 역량을 가지고 있다는 사실을 상기시키라고 말합니다. 또한 자신감을 필요로 할 때는 성공했던 과거의 도전을 떠올려 보라고 조언합니다. 자신을 통제하기 위해 노력하는 대신 외부로 주의를 돌리는 것 또한 하나의 방법이 될 수 있습니다. 체르톡은 “계속 생각을 이어가면 사고가 마비될 수 있기 때문에 목표물, 라이벌 또는 공과 같은 외부의 대상에 집중하세요.”라고 말합니다. 패스를 완벽하게 수행하기 위한 법칙을 떠올리는 대신 동료에 집중하거나, 단어 하나하나를 떠올리려 애쓰기보다 청중 가운데 한 명과 대화를 하고 있다고 상상하는 것입니다.
3. 가면 증후군
어떤 느낌인지: 결승이나 최종 면접, 또는 시상식에 이르기까지 마침내 원하던 바를 이뤘지만 여기까지 올 수 있었던 것은 기술, 끈기, 재능 덕분이 아니라 단지 운이 좋았기 때문이라고 느껴집니다.
원인은 무엇인지: 때때로 가면 증후군은 낮은 자존감으로 인해 발생합니다. 머라디언 박사는 “자신의 능력을 믿지 못하거나, 자신은 언제나 부족하다는 느낌을 받을 때 자주 발생합니다”라고 말합니다. 또한 자신의 이미지에 지나치게 신경 쓰는 경우에도 발생할 수 있습니다. “성공하는 것보다 주변의 시선에 더욱 집중하게 되는 것이죠.”라고 체르톡은 설명했습니다. 즉, 성공하더라도 불편한 감정을 느끼게 되는 것입니다.
어떻게 대처하는지: 자신이 부족하다는 두려움에 사로잡힌다면, 맞서 싸우세요. 머라디언은 “부정적인 생각이야말로 진정한 가짜이므로 이를 잠재우는 것이 중요합니다.”라고 말합니다. 그녀의 말에 따르면 나쁜 생각을 차단하는 효과적인 방법 중 하나는 자신의 실력이나 과거 성과에 대해 들은 최고의 칭찬을 떠올려 보는 것입니다. 내가 신뢰하는 사람들이 내 능력을 올바르게 평가고 있다는 것을 믿어보세요.
무엇보다 중요한 것은 정신적 장애물로 인해 숨이 막히는 듯한 느낌은 자연스러운 현상이며, 성공한 사람들은 그저 견디는 방법을 배운 것이라는 점입니다. 체르톡은 “사실은 아무도 자신이 무엇을 하고 있는지 모릅니다. 이 점을 명심한다면 우리는 앞으로 나아갈 수 있고 우리의 경험을 정상적인 것으로 이해할 수 있으며 앞에 놓인 일들에 더 많은 주의를 기울일 수 있습니다.”라고 말합니다.
어려운 도전을 극복하는 것에 대해 더 이상 두려움을 갖지 마세요.
글: 메리그레이스 테일러
일러스트: 케지아 가브리엘라
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