볼더링으로 삶과 힘을 되찾은 파비아

파비아의 몸이 완전히 돌아온 것은 아닙니다. 다치면 회복까지 더 많은 시간이 걸리고 감염 확률도 더 높기 때문에 자상이나 찰과상은 특히 조심해야 합니다. 게다가 암 치료로 생긴 반흔 조직 때문에 활동성에 문제가 생겨 몇 년째 허리와 엉덩이 문제로 고생하고 있습니다. 다시 정상적으로 걷게 된 것도 불과 얼마 전이고, 등반 지역까지 하이킹하려면 친구들의 도움이 필요합니다. “약 20kg에 달하는 장비를 나르는 건 너무 힘들어요.”라고 그녀는 말합니다. 대부분의 등반가는 발놀림이 등반 전략의 핵심이라고 말하지만 파비아는 병으로 인해 상체를 주로 사용하게 되었습니다. 이것은 그녀가 깎아지른 암벽을 올라가는 것보다 오버행 볼더링을 선호하는 이유이기도 합니다. “다리부터 떨어지면 제 엉덩이가 탈구될 거예요. 하지만 등으로 바로 떨어지면 엉덩이는 전혀 다치지 않죠.”라고 그녀는 설명합니다.



아웃도어는 파비아가 중심을 되찾는 데 도움이 됐습니다. 지난 7년간 온종일 치료 과정에 전념해야 했던 직장 생활의 스트레스로부터 암벽 등반은 탈출구가 되었습니다. “왜 날카로운 바위에 살이 쓸려 피가 나고 멍들면서, 뼈가 부러지고 죽을 위험까지 감수하는 걸까요? 저도 잘 모르겠어요.”라고 그녀는 말합니다. “확실한 건 제가 문제 풀이와 퍼즐을 좋아한다는 거예요. 등반은 정신의 힘과 몸을 이용해 풀어야 하는 퍼즐이죠.”