마법같은 동작을 선보이는 비걸

왕칭은 이제 중국 청소년 비걸들에게 롤모델이 되었습니다. 많은 젊은 댄서들이 그녀에게 조언을 구하죠. 그들에게 꼭 전하고 싶은 팁이 있다면? 왕칭은 '나만의 개성을 표현하기 위해 춤을 추라'고 말합니다. "브레이크 댄스는 일상의 감정을 예술로 바꾸는 방식이라고 생각해요."라고 왕칭은 말합니다. 스스로를 ‘조용한 범생이’라 칭하는 왕칭은 브레이크 댄스를 통해 생기 넘치는 내면을 표현할 수 있었다고 말합니다. "돌이켜보면, 내성적인 것처럼 보였을 뿐 실제로 그렇진 않았어요. 브레이크 댄스는 제 본모습을 드러낼 수 있는 통로였어요."라고 덧붙입니다.



2019년, 왕칭은 세계적인 브레이크 댄스 팀 그린 판다에 합류했고, 이후 10차례의 대회에서 팀의 우승을 이끌었습니다. 이제 중국 최고의 브레이크 댄서 중 한 명으로 자리매김한 그녀는, 올림픽 국가대표라는 목표를 향해 나아가며 자신만의 춤을 마음껏 펼치고 있습니다. "도덕경에 보면 '물은 유연하고 부드럽지만, 결국 단단한 바위도 뚫는다'는 구절이 있어요. 부드럽다고 해서 약한 건 아니죠. 그건 오히려 강한 방식이에요. 많은 장애물을 이겨내는 힘이죠. 이 철학이 많은 비걸들에게도 승리의 전략이 되어 주었어요."라고 왕칭은 말합니다.