원 온 원: 조딘 캐나다 x 즈루 홀리데이

즈루: 저는 자신의 신념을 위해 싸우는 LA와 그 시민들이 자랑스러웠어요. 우리 문화 즉, 흑인이라는 정체성을 위해 싸우는 사람들이죠. 아내가 임신 중이고 팬데믹이 한창이라 시위에는 참가하지 못했지만 가슴이 아팠어요. 저도 시위 장소로 가서 그들과 함께하고 싶었어요. 사람들이 무언가를 지지하고, 자신의 신념을 강하게 주장하는 모습을 직접 볼 수 있다는 것은 영예로운 일이라고 생각해요. 저도 기꺼이 그들과 함께 시위했을 거예요.

조딘: 저는 실제로 할리우드에서 열린 시위에 갔었어요. LA에서 팬데믹이 확산되는 정말 최악의 시기였죠. 안전을 위해 조심해야 했기 때문에 힘들었지만, 모두가 거리로 나와 흑인뿐만 아니라 이 나라를 위해 애쓰는 모습이 정말 자랑스러웠어요. 지금은 정말 중요한 시기예요. 모두가 한 데 모여 인권과 흑인의 생명을 위해서, 정말 중요한 것을 위해 목소리를 내는 모습을 본다는 것은 매우 특별한 경험이었어요. 정말 많은 사람들이 나와서 변화를 요구했죠. 살면서 처음으로 시위를 경험하게 되어 기뻤어요. 정말 특별한 경험이었어요.