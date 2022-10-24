아이들이 운동을 사랑하게 만드는 방법

"만약 올림픽 종목 중에 게임과 동영상 시청이 있었다면, 아이들 모두가 금메달리스트가 되었을 거예요. 영상을 시청하는 동안 뇌에서는 대량의 도파민이 분비됩니다." 전 미시간주 지역 학교 보건 코디네이터이자 컨설팅 회사 LJ 갈리아르디의 창립자인 리사 조 갈리아르디(Jo Gagliardi)는 이렇게 설명합니다. 도파민은 우리 몸의 쾌락 및 보상 체계를 담당하는 신경 전달 물질로서, 마치 중독된 것처럼 영상 시청 시간에서 벗어나기 힘든 이유가 바로 이 때문이라고 이야기합니다.

하지만 크게 걱정하지 않아도 됩니다. 신체 활동 역시 도파민을 분비하니까요. 유일한 차이점은 조금 더 힘이 든다는 것입니다. 운동복을 갈아입고 친구나 공을 쫓아 달리며 운동이 끝난 후엔 샤워도 해야 하니, 리모컨을 들고 소파에 앉아 있는 것보단 힘이 들겠죠. 그렇다고 힘이 덜 드는 정적인 여가 시간이 꼭 더 재미있는 것은 아닙니다. 미시간 대학교 신체 운동학 조교수이자 수석 연구 저자인 레베카 헤슨(Rebecca Hasson) 박사는 2분동안 태블릿PC로 게임을 하는 아이와 같은 시간 동안 운동을 한 아이들을 비교한 연구에서, 아이들이 게임보다 신체 활동을 더 즐긴 것으로 나타났다고 말합니다.

갈리아르디는 “아이들에겐 운동할 수 있는 기회를 주고 이를 격려하는 것이 필요해요. 이를 더 많이 경험할수록 아이들의 두뇌는 운동을 할 때 기분이 좋아지는 효과를 더 잘 인지할 수 있게 됩니다.”라고 말합니다.