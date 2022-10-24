아이들이 운동을 사랑하게 만드는 방법
코칭
운동은 신체 뿐만 아니라 정신 건강에도 긍정적인 영향을 줍니다. 지금부터 소개하는 연령별 플랜으로 아이들의 열정에 불을 지펴 보세요.
만약 여러분의 바람과는 달리 자녀(2~17세)가 운동을 그리 좋아하지 않는다면, 먼저 요즘 아이들은 다 그렇다고 이야기해 주고 싶네요. 아이들이 그렇다고 해서, 여러분의 잘못은 아니랍니다. 스스로 말해보세요. ‘그건 내 잘못이 아니야.’
아동 전담 근력 및 훈련 전문가 애덤 로산테(Adam Rosante)는 우리의 삶이 전자 기기를 사용하게 되면서 더욱 편리해졌을진 몰라도, 생활 패턴은 그 어느 때보다 몸을 덜 움직이게 되었다고 말합니다. 지난 20년간 학교는 쉬는 시간과 체육 수업을 계속해서 줄여왔습니다. 더불어 팬데믹으로 인해 온라인 활동이 큰 폭으로 증가한 반면, 아이들이 원하는 생활 속의 그룹 활동들은 오히려 모두 정체되었다고 덧붙입니다.
영상 시청 뒤에 숨겨진 과학
"만약 올림픽 종목 중에 게임과 동영상 시청이 있었다면, 아이들 모두가 금메달리스트가 되었을 거예요. 영상을 시청하는 동안 뇌에서는 대량의 도파민이 분비됩니다." 전 미시간주 지역 학교 보건 코디네이터이자 컨설팅 회사 LJ 갈리아르디의 창립자인 리사 조 갈리아르디(Jo Gagliardi)는 이렇게 설명합니다. 도파민은 우리 몸의 쾌락 및 보상 체계를 담당하는 신경 전달 물질로서, 마치 중독된 것처럼 영상 시청 시간에서 벗어나기 힘든 이유가 바로 이 때문이라고 이야기합니다.
하지만 크게 걱정하지 않아도 됩니다. 신체 활동 역시 도파민을 분비하니까요. 유일한 차이점은 조금 더 힘이 든다는 것입니다. 운동복을 갈아입고 친구나 공을 쫓아 달리며 운동이 끝난 후엔 샤워도 해야 하니, 리모컨을 들고 소파에 앉아 있는 것보단 힘이 들겠죠. 그렇다고 힘이 덜 드는 정적인 여가 시간이 꼭 더 재미있는 것은 아닙니다. 미시간 대학교 신체 운동학 조교수이자 수석 연구 저자인 레베카 헤슨(Rebecca Hasson) 박사는 2분동안 태블릿PC로 게임을 하는 아이와 같은 시간 동안 운동을 한 아이들을 비교한 연구에서, 아이들이 게임보다 신체 활동을 더 즐긴 것으로 나타났다고 말합니다.
갈리아르디는 “아이들에겐 운동할 수 있는 기회를 주고 이를 격려하는 것이 필요해요. 이를 더 많이 경험할수록 아이들의 두뇌는 운동을 할 때 기분이 좋아지는 효과를 더 잘 인지할 수 있게 됩니다.”라고 말합니다.
부모가 아이에게 미치는 영향
나이키 소셜 & 커뮤니티 임팩트 팀과 협업하며 다양한 학군에서 활동하고 있는 Coaching Peace Consulting의 설립자 다이애나 큐타이아(Diana Cutaia)는 “부모님들께 겁을 주려 하는 말은 아니지만, 부모가 세우는 본보기가 향후 자녀가 운동과의 관계를 형성할 때 긍정적 또는 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.”라고 말합니다. 그녀는 “여러분이 매번 운동에 대해 이야기할 때, 그것이 비단 본인의 트레이닝에 관한 이야기라고 할지라도 아이들에겐 운동에 대해 열광하거나 혹은 열정을 식히는 요인이 될 수도 있어요.”라고 덧붙입니다. 아이들은 부모와 주변의 말과 행동에 따라 의견을 형성하는 경향이 있기 때문입니다.
엄마, 아빠로서의 삶이 더 편해질 수 있도록 무엇을 해야할 지와 무엇을 하지 말아야 할지를 요약해서 설명해 드리겠습니다.
해야 할 일: 운동의 긍정적인 효과에 집중하세요.
운동을 준비 하거나 운동을 마치고 돌아왔을 때, 신체 활동을 즐겁게 묘사하는 언어를 사용하라고 큐타이아는 권유합니다. 아침의 조깅이 얼마나 활력을 더해주는지, 또는 웨이트리프팅을 하면서 얼마나 강인함을 느끼게 되었는지 이야기하면, 아이들 또한 기분 좋은 경험을 하고 싶어 할 가능성이 높기 때문이라고 레베카 헤슨은 설명합니다.
하지 말아야 할 일: 강제로 운동시키지 마세요.
Medicine & Science in Sports & Exercise의 연구에 따르면 아이가 강요당한다고 느끼거나 본인이 스스로 운동을 선택할 수 없다고 생각하게 되면, 정작 운동을 해야 할 때 부모에게 반항하려 할 수 있다고 합니다. 의사결정권을 아이에게서 빼앗을 경우 아이 스스로 행동하는 것을 가로막게 됩니다. 대신 아이가 매일 1시간 정도 몸을 움직일 수 있게 유도해보세요. (미국 질병통제예방센터에 따르면 6~17세 아동의 25%만이 1시간 이상 운동을 한다고 합니다)
재미요소 심어주기
모두에게 딱 맞는 정형화된 해결책이 존재할 순 없지만, 아이들이 더 많이, 더 효과적으로 운동하면서 꾸준하게 건강한 라이프스타일을 만들어 갈 수 있도록 자극을 주는 보편적인 가이드라인은 있습니다. 아래 각 연령대별 가이드라인을 살펴보세요.
2~5세: 기초 다지기
영유아들은 아직 움직이는 데 능숙하지 않기 때문에 보고, 듣고, 만지고, 맛보고, 냄새를 맡으면서 느껴지는 감각 정보들을 활용합니다. 따라서 활동하는 시간동안 걷기, 뛰기, 발차기, 던지기, 오르내리기 등의 운동 기술 발달에 집중하고 이러한 활동들을 게임처럼 느끼게 만들어 주는 것이 좋습니다. 콩주머니를 서로 주고받거나 술래잡기 놀이를 하면서 운동의 기초를 다질 수 있도록 해주세요.
6~9세: 짧고 신나는 운동 아이디어 내기
이 시기 아이들의 집중력 지속 시간은 2~3분 정도로 무척 짧다고 헤슨은 이야기 합니다. 다행히 이 연령의 아동은 자연스럽게 인터벌 모드로 움직이기 때문에, 즉흥적인 춤 경연을 펼치거나 단거리 릴레이 레이스처럼 빠르고 간헐적인 운동으로 구성된 재미있는 활동을 만들어 보는 것이 좋습니다.
기술적인 면을 염두에 둔다면 운동 신경에 집중하는 것도 좋습니다. 로산테는 “평균대는 - 실제든, 상상이든 - 굉장히 훌륭한 도구예요.”라고 말합니다. 그는 아이들과 뜨거운 용암이 발 아래나 옆으로 흐르고 있다고 상상하며 평균대 또는 정해진 선 위로 걸어가서 공을 주워 돌아오는 게임을 즐기곤 합니다. 단, 아이들의 집중력 지속 시간이 짧다는 점을 명심하여 어떤 게임을 선택하든 되도록 짧게 구성하세요.
10~13세: 크루 모집하기
중학교 진학을 앞둔 5~6학년 학생들은 신체 활동이 50%까지 현저하게 떨어진다고 연구에서 밝혀졌습니다. 이는 어릴 때와 달리 쉬는 시간이 사라지고, 본인이 운동 신경이 없다고 생각하는 아이들이 체육 시간 참여를 꺼리기 때문일 가능성이 큽니다. 게다가 이제 막 10대가 된 아이들은 친구들이 하는 활동, 특히 전자기기를 활용하는 활동은 무조건 따라 하고 싶어 하는 경향이 있죠.
로산테는 아이들의 사회성을 유리하게 활용해 보라고 이야기합니다. 친구들을 모아 축구나 농구 경기를 계획하거나, 팀 기반의 장애물 경기를 마당에 설계할 수도 있습니다. 또는 아이가 해리포터 영화에 빠져있다면, 마법의 세계를 현실로 가져와 자신만의 퀴디치 경기를 밖에서 즐겨보게 하는 것도 방법이라고 제안합니다.
14세 이상: 스포츠에 ‘예스’라고 답하기
대부분의 10대들은 잔소리 듣는 것을 싫어하며, 어린아이들과 같이 단순한 경기에 흥미를 느낄 가능성이 적다고 로산테는 말합니다. 이제 뒷마당에서 본격적인 스포츠를 즐기거나, 가족 또는 이웃과의 레이스, 춤 또는 가라데와 같은 취미를 시작할 시점이죠. 아이가 열의를 보이는 활동이 무엇인지 알아내고, 레슨을 받게 하거나 밖에서 그냥 느긋하게 시간을 보내도 좋아요. 좋아하는 것을 어떻게 재미있고 즐거운 운동으로 바꿀 수 있을지 생각해 보라고 그는 덧붙입니다.
아이가 르브론을 우상으로 삼고 있거나 메건 라피노처럼 머리를 염색하고 싶어 한다면, 좋아하는 운동선수의 스포츠를 해보도록 격려하는 것도 방법입니다. 만약 아이가 운동을 꺼려하거나 참여하는 데 문제가 있다면, 다른 방법으로 운동을 좋아하게 만들 수도 있습니다. 중고 골대를 구매하거나, 아이가 좋아하는 틱톡의 춤을 가르쳐 달라고 하는 것도 좋은 방법입니다.
약간의 시행착오가 있겠지만, 이제 곧 새로운 경험을 하게 될 것입니다. 건강하고, 활발한 아이를 자랑스러워하는 부모가 될 테니까요.
글: 로잘린 프레이저
일러스트: 케지아 가브리엘라