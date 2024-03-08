스포츠 브라는 제약 없이 달리고, 점프하고, 도약하는 데 필요한 지지력을 선사합니다. 쾌적함을 위해 운동 후 땀에 젖은 브라는 깨끗하게 세탁해야 하죠.

다른 기능성 운동복과 마찬가지로 스포츠 브라도 특별한 관리가 필요합니다. 처음 착용했을 때의 지지력과 리프팅 효과를 계속 유지하려면 올바른 세탁 방법을 알아야 합니다.

아래의 세탁 팁에 따라 브라를 깨끗하고 상쾌하게 유지하고 브라의 수명까지 연장해 보세요.