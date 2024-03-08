스포츠 브라 세탁 및 관리 방법
제품 관리
유분, 땀, 악취를 제거하고 스포츠 브라의 수명을 늘려주는 5가지의 간단한 팁에 대해 소개합니다.
용품
- 샴푸 또는 세탁비누
- 섬유 부스터
- 찬물
도구
- 작은 욕조 또는 세면대
- 세탁망
- 세탁기 (선택 사항)
스포츠 브라를 올바르게 세탁하고 관리하기 위한 5가지 단계
스포츠 브라는 제약 없이 달리고, 점프하고, 도약하는 데 필요한 지지력을 선사합니다. 쾌적함을 위해 운동 후 땀에 젖은 브라는 깨끗하게 세탁해야 하죠.
다른 기능성 운동복과 마찬가지로 스포츠 브라도 특별한 관리가 필요합니다. 처음 착용했을 때의 지지력과 리프팅 효과를 계속 유지하려면 올바른 세탁 방법을 알아야 합니다.
아래의 세탁 팁에 따라 브라를 깨끗하고 상쾌하게 유지하고 브라의 수명까지 연장해 보세요.
1. 착용 후 매번 세척하기
운동 후 스포츠 브라를 세탁하면 불쾌한 냄새를 제거할 수 있지만, 냄새가 나지 않더라도 착용 후 매번 세탁해야 합니다.
스포츠 브라를 세탁하지 않고 서랍에 넣게 되면 섬유에 박테리아, 곰팡이, 효모가 쌓일 수 있습니다. 특히 가슴 아래 부위는 효모 감염에 취약합니다. 스포츠 브라를 정기적으로 세탁하지 않으면 발진 또는 여드름이 생기거나, 박테리아에 감염되거나, 유두 마찰이 발생할 수도 있습니다.
운동 후에는 즉시 스포츠 브라를 벗고 세탁하거나, 자연 건조하는 것이 좋습니다.
2. 손세탁 또는 세탁망으로 세탁하기
손세탁은 스포츠 브라의 수명을 연장하는 가장 좋은 방법이자, 친환경적인 세탁법입니다.
일반 세제 대신 순한 손 세정제, 세탁비누 또는 샴푸를 사용해 보세요. 일반 세제는 손으로 세탁할 때 옷을 헹구기 어렵고, 세제 잔여물이 스포츠 브라에 쌓여 냄새를 유발합니다.
스포츠 브라를 비눗물에 약 20~30분간 담가두고 손으로 부드럽게 문질러 세탁해 보세요. 세탁이 끝나면 세면대의 물을 모두 비우고 비누가 헹궈질 때까지 찬물로 채우는 것이 좋습니다.
세탁기를 사용하는 경우 다음 단계에 따라 세탁하세요.
- 스포츠 브라의 후크를 걸어 보세요.
- 스포츠 브라에 탈착식 패드가 있는 경우 패드를 분리한 후 손으로 세탁하세요.
- 스포츠 브라를 다른 제품과 함께 세탁기로 세탁할 경우 세탁망 안에 넣으세요.
- 케어 라벨을 참고해 세탁 방법을 확인하세요. 케어 라벨이 없는 경우 섬세 코스에서 미지근한 물이나 뜨거운 물로 세탁하세요.
- 일반 세제나 기능성 섬유용 세제를 사용하세요. 지나치게 많은 세제를 사용하지 않도록 주의하세요.
스포츠 브라를 메쉬 소재의 세탁망에 넣어 세탁하면 다른 아이템과 분리해 안전하게 보호할 수 있습니다.
3. 섬유 유연제 대신 섬유 부스터를 사용하기
나이키 드라이 핏과 같은 수분을 흡수하는 합성 소재는 시원하고 쾌적하며 편안한 상태를 유지해 주지만, 섬유 유연제 사용은 피하는 것이 좋습니다.
섬유 유연제는 스포츠 브라의 섬유를 막아 땀과 먼지가 씻겨나가지 않고 그대로 남아 있게 합니다. 또한 섬유 유연제는 기능성 소재가 습기를 배출하고 통기성을 유지하는 데 방해 요인이 됩니다.
섬유 유연제나 건조기 시트 대신 기능성 의류 전용 섬유 부스터를 사용하세요.
4. 평평한 곳에서 자연 건조하기
건조기를 고온으로 사용하면 스포츠 브라의 원단이 늘어나 지지력이 저해되고 착용감이 달라질 수 있습니다. 다행히 스포츠 브라는 빨리 마르도록 설계되었습니다.
수건 위 또는 평평한 곳에 널어 자연 건조하거나 건조대에 널어 말려 보세요.
스트랩으로 스포츠 브라를 걸면 늘어날 수 있기 때문에 걸어서 말리지 않는 것이 좋습니다.
5. 오래된 스포츠 브라 교체하기
적절한 관리를 하더라도 스포츠 브라는 시간이 지나면 닳기 때문에 운동할 때 몸을 지지하는 효과가 떨어집니다. 브라 교체 시기에 대해서는 아래 내용을 참고해 보세요.
- 밴드가 늘어나 충분한 지지력을 제공하지 못하는 경우
- 팔을 들어 올릴 때 밴드가 미끄러지거나 말려올라가는 경우
- 특정 부위에 보풀이 생기거나 원단이 닳은 경우
- 밴드 또는 스트랩이 마찰을 일으키는 경우
- 세탁 후에도 브라에 얼룩이 지거나 냄새가 남아 있는 경우
스포츠 브라를 올바르게 관리하면 약 1년간 정기적으로 착용할 수 있습니다. 새 브라를 구매할 때는 적절한 착용감과 지지력을 확인하고 쾌적하고 시원한 상태를 유지해 주는 소재로 선택하세요.