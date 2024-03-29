나이키 후디를 언제나 새것처럼 유지하는 5단계 세탁법
제품 관리
후디를 언제나 새것처럼 유지하기 위한 세탁법을 소개합니다.
후디는 따뜻하게 몸을 감싸주고 편안한 착용감을 선사하는 활용도 높은 아이템입니다. 하지만 그만큼 보관에 특별히 주의를 기울여야 하는 아이템이기도 합니다. 세탁 후에 줄어들거나 변색되는 일이 없도록 관리가 필요하죠.
후디는 시간이 지남에 따라 색이 바래거나 형태가 뒤틀리는 경우가 있기 때문에 세탁하기 까다롭습니다. 특히, 세탁 후 후드의 끈이 빠져 당황스러웠던 경험은 누구나 있을 겁니다.
후디를 오랫동안 좋은 상태로 유지하기 위해서는 올바른 관리가 필요합니다. 후디가 줄어들거나, 색이 바래거나, 부드러움을 잃어버리지 않고 오랫동안 원래의 상태를 유지하기 위해 다음의 방법을 활용해 보세요.
후디를 올바르게 세탁하고 관리하는 방법
1. 입을 때마다 매번 세탁하지 않기
일반적으로 의류는 세탁을 많이 하고 건조기를 사용할수록 더욱 빠르게 변색됩니다. 자주 세탁하게 되면 보풀이 생기거나 기존의 형태와 색을 잃어버릴 수도 있습니다.
더러워진 운동복의 경우에는 착용 후 매번 세탁해야 하지만, 후디의 경우 5~6번 정도 착용 후 세탁하는 것이 좋습니다. 후디도 재킷처럼 자주 세탁하지 않고 착용해도 됩니다.
만약 냄새가 걱정된다면 섬유 탈취 스프레이를 사용해 보세요.
2. 후디를 뒤집어 세탁하기
후디를 세탁기에 넣기 전, 겉감을 보호하기 위해서 뒤집어 세탁해 보세요. 이렇게 하면 변색되거나 세탁 시 겉감이 다른 옷과 마찰되어 마모되는 일을 방지할 수 있습니다.
또한 다른 세탁물에 걸려 손상되지 않도록 지퍼를 채워 세탁해 보세요. 만약 조임 끈이 있는 후디라면, 세탁 중에 조임 끈이 빠지지 않도록 끈을 미리 묶어주세요.
비슷한 종류의 소재와 의류끼리 함께 세탁하는 것도 좋습니다. 예를 들어 어두운 색과 밝은 색을 따로 세탁하거나, 속옷과 겉옷을 구분해 세탁하는 것이 좋습니다.
3. 찬물로 세탁하기
찬물로 세탁을 하게 되면, 특히 면 소재의 옷이 줄어들거나 변색되는 등 모양이 망가질 가능성을 줄일 수 있습니다. 또한 찬물 세탁은 구김이 덜 생겨 다림질을 할 때 시간과 비용을 줄여줍니다. 후디, 가디건, 풀오버는 찬물에서 약하게 세탁하는 것이 가장 좋은 세탁법입니다.
세탁할 때 뜨거운 물을 사용하면 세탁기 에너지의 약 90%가 물을 데우는 데 사용됩니다. 찬물 세탁은 이러한 에너지 소비를 줄일 수 있어 난방비를 아낄 뿐 아니라 환경 보호에도 도움이 됩니다.
시간적인 여유가 있다면 손세탁도 해보세요. 후디를 오래 입을 수 있는 효과적인 방법 가운데 하나입니다. 소량의 세제와 함께 후디를 찬물에 20분간 담가두었다가 작은 욕조에서 씻어내면 됩니다. 확실하지 않다면 케어 라벨을 확인해 보세요.
4. 전용 세제 사용하기
일반 세제를 사용해도 좋지만 후디를 오래 입기 위해서는 중성 세제를 사용하는 것이 좋습니다. 중성 세제는 실크, 울, 면과 같은 민감한 소재에 적합합니다. 만약 변색을 방지하고 선명하게 유지하고 싶다면 색상 보존 세제를 사용해 보세요.
식초는 배수관 청소부터 모발 관리까지 다양하게 사용되는데, 옷을 세탁할 때도 효과적입니다.
중성 세제에 식초를 조금 섞으면 어두운 색상이 이염되지 않도록 막아주고, 천연 섬유 유연제 역할까지 해줍니다.
5. 세탁 실수를 줄이기 위한 3가지 주의 사항
후디나 다른 의류를 오래 보관하고 싶다면, 다음과 같은 세탁 실수에 주의하세요.
1. 섬유 유연제를 사용하는 경우 : 섬유 유연제는 주름을 제거하고 옷에서 좋은 향이 나도록 도움을 줍니다. 그러나 시간이 지남에 따라 왁스 같은 물질을 축적하고 섬유의 흡수력을 저하시킵니다. 따라서 땀 흡수 기능이 있는 나이키 드라이 핏과 같은 기능성 의류를 세탁할 때 문제가 발생할 수 있습니다. 섬유 유연제 대신 자연 건조하거나 울 건조 볼을 사용해 보세요.
2. 세탁물을 과하게 채우는 경우: 세탁기에 옷을 지나치게 많이 넣지 마세요. 과도한 마찰로 인해 시간이 지남에 따라 옷이 손상될 수 있습니다. 세탁 과정에서 후디가 충분히 세탁될 수 있도록 여유 공간을 확보하세요.
3. 건조기에 의존하는 경우: 자연에서 건조하면 옷이 줄어들지 않고 부드러운 상태를 유지할 수 있습니다. 직사광선은 색이 바랠 수 있어 피해야 합니다. 대신 깨끗한 수건 위에 펴서 말리거나 서늘하고 건조한 실내에서 말리세요.
보너스 팁 : 세탁망 사용하기
세탁기 안에서 후디를 보호하기 위해 세탁망을 사용해 보세요.
세탁망은 메쉬 소재와 가벼운 조임 끈으로 만들어진 세탁 전용 가방입니다. 세제가 그물망을 통과하면서 의류를 세탁하고 다른 옷들과의 마찰을 방지할 수 있도록 도와줍니다.
후디를 오래 입으려면?
케어 라벨을 확인하고 올바른 세탁법에 대해 알아보세요. 세탁기 사용이 가능한지, 드라이클리닝 전용 의류인지 확인할 수 있습니다.
찬물 세탁, 중성 세제 사용, 자연 건조의 방법으로 후디를 세탁하면 부드럽고 변색 없이 오랫동안 착용할 수 있습니다.