나이키 후디를 언제나 새것처럼 유지하는 5단계 세탁법

후디는 따뜻하게 몸을 감싸주고 편안한 착용감을 선사하는 활용도 높은 아이템입니다. 하지만 그만큼 보관에 특별히 주의를 기울여야 하는 아이템이기도 합니다. 세탁 후에 줄어들거나 변색되는 일이 없도록 관리가 필요하죠.

후디는 시간이 지남에 따라 색이 바래거나 형태가 뒤틀리는 경우가 있기 때문에 세탁하기 까다롭습니다. 특히, 세탁 후 후드의 끈이 빠져 당황스러웠던 경험은 누구나 있을 겁니다.

후디를 오랫동안 좋은 상태로 유지하기 위해서는 올바른 관리가 필요합니다. 후디가 줄어들거나, 색이 바래거나, 부드러움을 잃어버리지 않고 오랫동안 원래의 상태를 유지하기 위해 다음의 방법을 활용해 보세요.