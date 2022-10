¥38,500

NIKE AIR FEAR OF GOD バスケットボールシューズは、ファッションブランドFear of Godのデザイナー、ジェリー・ロレンゾとのコラボレーションから誕生した一足。競技のパフォーマンスを高める確かな機能性と、高級感のあるストリートウェアのスタイルを融合させたデザインが特長だ。ストリートからコートへ、そして、控えの選手から試合後のインタビューを受ける選手となるまで。Nike x Fear of Godコレクションは、バスケットボールプレーヤーがたどるキャリアの軌跡を体現している。お一人様一点まで。7日間返品ポリシー適用。