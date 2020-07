Három módszer, hogy szórakoztatóvá tedd a fitneszt a gyerekek számára

Neked nem kell fejtegetni, hogy a gyerekek esetében a kedvcsináláshoz szórakoztatóvá kell tenni a dolgokat (házimunkát, orvosi vizsgálatot, hosszú autózást). Ez alól pedig a torna sem jelent kivételt. „Ha nem teszed valamennyire szórakoztatóvá a testmozgást, nem valószínű, hogy a gyerekeket le tudod kötni vele” – mondja Karen Santesson, a Nike Gyermekfejlődési Központjának egyik felügyelője, aki az Egészség- és Tornaoktatók Egyesületével, a SHAPE Americával közösen vezeti a „Mindenki Mozog” sportprogramot. Nem tudod, hol kezdd el? Az itt található ötletek segítenek érdekessé tenni a közös testmozgást!



01. Legyen játék torna helyett!

A tornát úgy tudjuk a legegyszerűbb (és igazából a legkézenfekvőbb) módon szórakoztatóbbá tenni, ha játékot csinálunk belőle, mivel a játékok képesek szórakozásnak álcázni a fizikai munkát. A fogócskához, színcápához, valamint a focihoz hasonló alapvető szabadtéri játékokkal a fiatalabb (3 és 5 év közötti) gyerekeket jól le tudjuk foglalni, míg az idősebb gyerekek és kiskamaszok általában az akadálypályákat szeretik, amik dinamikájuk miatt jobban megfelelnek a viszonylag gyenge koncentrálóképességüknek, magyarázza Santesson. Udvarodban vagy otthonodban 5–6 „akadály” felállításával te is könnyen létrehozhatsz saját pályát, például párnákat pakolhatsz egymásra, amit át kell ugraniuk vagy kijelölhetsz két fát, amik között rákjárással kell elsétálniuk. Állítsd be a stopperórád és jelölj meg egy időtartamot a kihívás teljesítésére, közben pedig szavakkal biztasd őket.



02. Add át (egy kicsit) az irányítást.

„A gyerekek általában szeretik azt érezni, hogy ők hozhatják meg saját döntéseiket, ettől olyan nekik, mintha ők irányítanának,” – mondja Santesson. Próbálj a kicsiknek (3–6 év körülieknek) egy feladatot adni. Magyarázd el gyermekednek, hogy mostantól ő a kijelölt edzőtársad, és az a feladata, hogy amennyire csak megy neki, veled együtt csinálja jógaedzésedet, de akár arra is megkérheted, hogy a felülések között dobjon neked oda egy könnyebb medicinlabdát. Az idősebb gyerekeknek megengedheted, hogy kiválasszanak egy edzést, illetve hogy 5–6 nekik tetsző gyakorlat összekapcsolásával megtervezzék a sajátjukat, amit aztán együtt csinálhattok végig. „A gyerekeknek izgalmas, ha végre ők mondhatják meg szüleiknek, hogy mit csináljanak, és amikor azt látják, hogy boldogan végzed a gyakorlatokat, valószínűleg ők is be akarnak majd csatlakozni” – teszi hozzá Santesson. Segíts nekik „Az egész család számára” vagy a „Sajátítsd el az edzés alapjait” nevű edzésgyűjtemény gyakorlataiból válogatva új edzésrutinokat és gyakorlatokat találni – az NTC-alkalmazásban mindkét gyűjtemény megtalálható.