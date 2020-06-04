Három módszer, hogy szórakoztatóvá tedd a fitneszt a gyerekek számára
Mozgás
Nike Training
Hogyan érd el, hogy a gyerekeidet érdekelje és motiválja a mozgás?
Mi a titka, hogy rávedd a gyerekeket a mozgásra? Tedd szórakoztatóvá! Ebben a cikkben három módszert tanítunk meg neked, hogyan tekerd fel a szórakoztatási faktort a kisebb és a nagyobb, cseperedő gyerekek számára.
Neked nem kell fejtegetni, hogy a gyerekek esetében a kedvcsináláshoz szórakoztatóvá kell tenni a dolgokat (házimunkát, orvosi vizsgálatot, hosszú autózást). Ez alól pedig a torna sem jelent kivételt. „Ha nem teszed valamennyire szórakoztatóvá a testmozgást, nem valószínű, hogy a gyerekeket le tudod kötni vele” – mondja Karen Santesson, a Nike Gyermekfejlődési Központjának egyik felügyelője, aki az Egészség- és Tornaoktatók Egyesületével, a SHAPE Americával közösen vezeti a „Mindenki Mozog” sportprogramot. Nem tudod, hol kezdd el? Az itt található ötletek segítenek érdekessé tenni a közös testmozgást!
01. Legyen játék torna helyett!
A tornát úgy tudjuk a legegyszerűbb (és igazából a legkézenfekvőbb) módon szórakoztatóbbá tenni, ha játékot csinálunk belőle, mivel a játékok képesek szórakozásnak álcázni a fizikai munkát. A fogócskához, színcápához, valamint a focihoz hasonló alapvető szabadtéri játékokkal a fiatalabb (3 és 5 év közötti) gyerekeket jól le tudjuk foglalni, míg az idősebb gyerekek és kiskamaszok általában az akadálypályákat szeretik, amik dinamikájuk miatt jobban megfelelnek a viszonylag gyenge koncentrálóképességüknek, magyarázza Santesson. Udvarodban vagy otthonodban 5–6 „akadály” felállításával te is könnyen létrehozhatsz saját pályát, például párnákat pakolhatsz egymásra, amit át kell ugraniuk vagy kijelölhetsz két fát, amik között rákjárással kell elsétálniuk. Állítsd be a stopperórád és jelölj meg egy időtartamot a kihívás teljesítésére, közben pedig szavakkal biztasd őket.
02. Add át (egy kicsit) az irányítást.
„A gyerekek általában szeretik azt érezni, hogy ők hozhatják meg saját döntéseiket, ettől olyan nekik, mintha ők irányítanának,” – mondja Santesson. Próbálj a kicsiknek (3–6 év körülieknek) egy feladatot adni. Magyarázd el gyermekednek, hogy mostantól ő a kijelölt edzőtársad, és az a feladata, hogy amennyire csak megy neki, veled együtt csinálja jógaedzésedet, de akár arra is megkérheted, hogy a felülések között dobjon neked oda egy könnyebb medicinlabdát. Az idősebb gyerekeknek megengedheted, hogy kiválasszanak egy edzést, illetve hogy 5–6 nekik tetsző gyakorlat összekapcsolásával megtervezzék a sajátjukat, amit aztán együtt csinálhattok végig. „A gyerekeknek izgalmas, ha végre ők mondhatják meg szüleiknek, hogy mit csináljanak, és amikor azt látják, hogy boldogan végzed a gyakorlatokat, valószínűleg ők is be akarnak majd csatlakozni” – teszi hozzá Santesson. Segíts nekik „Az egész család számára” vagy a „Sajátítsd el az edzés alapjait” nevű edzésgyűjtemény gyakorlataiból válogatva új edzésrutinokat és gyakorlatokat találni – az NTC-alkalmazásban mindkét gyűjtemény megtalálható.
„A gyerekeknek izgalmas, ha végre ők mondhatják meg szüleiknek, hogy mit csináljanak, és amikor azt látják, hogy boldogan végzed a gyakorlatokat, valószínűleg ők is be akarnak majd csatlakozni”
Karen Santesson, Nike Gyermekfejlődési Központ
03. Bátorítsd őket képzeletük használatára!
Akár intenzív kardió játékot játszotok, akár gyermekeddel együtt végzed saját edzésedet, minél jobban ki tudod őt vonni a valós világból, annál jobb. „A képzeletbeli ötletekkel jobban le lehet kötni a gondolataikat, ugyanakkor a játék alatti interakciót is könnyebbé tehetjük velük, így kevésbé vonja el más dolog a figyelmüket,” – mondja Santesson.
Például, ha azt játsszátok, hogy lányod egy hároméves kislány helyett a kert egyik végéből a másikba repkedő pillangó, megkérdezheted tőle, hogy „Milyen színűek a szárnyaid?”. Vagy, ha azt játsszátok, hogy a 10 éves fiad a nappaliban kitörések helyett az egyik kőről a másikra lépeget a forró lávafolyam felett, azt mondhatod neki, hogy „Milyen gyorsan tudsz elmenekülni a kanapéból kifolyó láva elől? Lássuk csak!” A legtöbb gyereket izgalomba tudjuk hozni olyasvalamivel, amitől mi is őszintén izgatottnak látszunk, és ezt egy képzeletbeli helyszín létrehozásával hatásosan el tudjuk érni. Ahhoz, hogy figyelmüket már a legelejétől meg tudd ragadni, próbálj olyan helyszínt kitalálni, ami kapcsolódik egyik jelenlegi érdeklődésükhöz, mondjuk baletthez, dinoszauruszokhoz vagy egy sportolóhoz, javasolja Santesson.
Ha ezek közül egyik sem válna be, és továbbra is azon fáradozol, hogy a mozgás gondolatától ugyanannyira lázba jöjjenek, mint a képernyő bámulásától, akkor Santesson szerint ilyenkor érdemes megjutalmazni őket a tevékenységért, mondjuk egy általuk kiválasztott délutáni nasival vagy társasjátékkal. Remélhetőleg néhány szórakoztató testmozgással töltött egymást követő nap vagy hét után, a kanapén csücsülés helyett az aktív játékot fogják választani... már teljesen maguktól.