A sport, a lányok és a pubertás

Serdülőkor, menstruáció és sport
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A serdülőkor és a sportoló lányok
Serdülőkor, menstruáció és sport
Nézzünk szembe a tényekkel: a serdülőkor elég zavaros. A felnőtté válás része, az érzelmi és fizikai változások időszaka, amikor sokan sebezhetőnek és bizonytalannak érezhetik magukat. Főként a fiatal lányok. Együttműködtünk a Women in Sporttal – egy brit jótékonysági szervezettel, amelynek célja, hogy minden nőnek és lánynak lehetőséget biztosítson a sportolásra –, akik úgy vélik, hogy a serdülőkor kritikus időszak ahhoz, hogy a tizenéves lányok szórakoztató, kifizetődő és egészséges tevékenységként tekintsenek a testmozgásra. Az 1984-ben alapított szervezet széles körű kutatásaival újra és újra bebizonyította, hogy „a lányok kihagyják a sport életre szóló előnyeit.” Közös küldetésünk, hogy megváltoztassuk ezt.
A serdülőkornak és a menstruációnak nem kellene meggátolnia a lányokat az aktív élet kialakításában, viszont a testben végbemenő változások miatt – a menstruációtól és a mell fejlődésétől kezdve a testszag és a testszőr megjelenéséig – nem könnyű a serdülőkorhoz hozzászokni. Mindez hatással lehet a lányok önbecsülésére, motivációjára, sőt még arra is, hogy mennyire szeretnek sportolni.
A Women in Sport kutatása pontosan ezt mutatja. Az Egyesült Királyságban élő 2,1 millió 11-16 éves lány (1) nagy része nem tapasztalja meg a sport előnyeit. A lányok 34%-a azt mondta, hogy azért nem vesz részt testnevelésórán, mert nem szereti, ha mások figyelik, míg 35%-uk önbizalomhiány miatt nem vesz részt. (2) A jó hír: a változás már folyamatban van. Olvass tovább, hogy megtudd, hogyan segíthetsz a fiatal lányok generációjának.
A Nike Made to Play törekvése arra ösztönzi a lányokat, hogy vegyék kezükbe az irányítást a sportban. A legfontosabb, hogy lelkesítsük a különböző edzettségi szinten lévő gyerekeket, a sport-alapú programok pedig 17 millió gyereknek kínálnak lehetőséget a mozgásra, akik így egészségesebb, boldogabb, sikeresebb életet élhetnek.
Az iskolák területén az izzadás, a testszőrzet és a átázástól való félelem, valamint a képességek érzékelt hiánya miatt más diákok rosszindulatú megjegyzéseket tehetnek. Ez a kritika és versengés miatti szorongás mélyen és negatívan befolyásolhatja a fiatal lányok önértékelését és aktivitását.
A Women in Sport kiemeli, hogy a lányok sokkal ritkábban vesznek részt csapatsportokban: a 13-16 éves lányok 48%-a vesz részt legalább hetente egyszer csapatsportokban, szemben a fiúk 68%-ával.(3) Valójában a lányok életük során tizenéves korukban hagynak fel leginkább a sporttal és a testmozgással. A 12-14 éves lányok 42%-a mondta azt, hogy a menstruációja ideje alatt kerüli a testmozgást. (4) Ez olyan szokásokat alakít ki, melyeket nehéz visszafordítani a későbbi években.
A sport fiatal lányoknak nyújtott előnyei
Kétségtelen, hogy a sport erősíti a lányok önérzetét. Még jobb, ha már korán elkezdenek aktív életmódot élni, hiszen ez pozitívan és erőteljesen alakítja a lányok felnőtté válását. A Women in Sport kutatása azt mutatta ki, hogy ha fiatalon kezdik el a testmozgást, akkor kevesebb az esélye, hogy később felhagynak vele. Ez az egyik oka annak, hogy ösztönöznünk kell a fiatal lányokat arra, hogy aktívak maradjanak, még a menstruációjuk ideje alatt is.
„A testmozgás egy kiváló módja a tünetek csökkentésének és a lányok közérzetének javításának” – mondja Dr. Georgie Bruinvels sporttudós. Mindez az endorfinok felszabadulásának köszönhető, amelyek „javítják a hangulatot és megnyugtatnak”. A közös sport nagyszerű módja annak, hogy megismertessük a gyerekekkel a fitneszt még a korai éveikben. Ha inspirációt keresel a kezdéshez, nyisd meg a Nike Run alkalmazást, ahol a futáshoz készült útmutatóktól kezdve a minden szinten megfelelő edzéstippekig válogathatsz a tartalmak közül. Miután kiválasztottad a kedvenc edzésedet, miért nem kéred meg a család többi tagját is, hogy csatlakozzanak?
A sport és a mozgás az elmére is jó hatással van. Életkortól és érdeklődéstől függetlenül a fizikai aktivitás megmutatja a tizenéveseknek, hogy mire képes az elméjük, és mit tehetnek a testükkel. A sport olyan barátságokat és emlékeket teremt, amelyekre a lányok büszkék lehetnek. Megtanítja őket, hogyan őrizhetik meg a nyugalmukat nyomás alatt, és hogyan kezeljék a stresszt; hogyan fogadják elegánsan a vereséget és legyenek alázatosak a győzelemben. Ez mind felbecsülhetetlen tulajdonság a jövőbeli sikerükhöz.
A fegyelemtől és az összpontosítástól az együttműködésig ez egy egészséges gondolkodásmód, amely megkönnyíti azt az időszakot, amikor az iskola befejezése után be kell lépni a munka világába. Növeli az energiaszintet, kitisztítja az elmét, valamint javítja az alvás minőségét és a hangulatot. A Women in Sport kimutatta, hogy a dolgozó nők 42%-a egyetértett abban, hogy az aktivitás segített nekik megőrizni nyugalmukat a munkahelyen való stresszes időszakokban.(5)
A pozitív példaképek és edzők segíthetnek abban, hogy a játék és a sport elérhetőbbé és megközelíthetőbbé váljon a lányok számára. A lányok motiválása, lelkesítése és inspirálása fokozza a magabiztosságukat – a pályán és a hétköznapokban –, és növeli annak esélyét, hogy játékban maradjanak, és nagy előnyöket tapasztalhassanak az élet későbbi szakaszaiban.
Tedd a sportot szórakoztatóvá a lányoknak most és a jövőben, és tekintsd meg a Made to Play lányok edzéséhez készült útmutatót. Ez része a Nike Made to Play elkötelezettségének, hogy mozgásba lendítse a gyerekeket, akik ezáltal egészségesebbé, boldogabbá és sikeresebbé válnak.
Mit tehetnek a szülők?
A szülők segíthetnek abban, hogy lányaik élvezhessék a sportot és annak végtelen előnyeit a serdülőkorban és felnőtt életük során. A következőkben ismertetünk néhány egyszerű lépést, amelyek felkészíthetik őket a játékra és a testmozgásra.
1. Kezdd korán a beszélgetést
Nem kell megvárnod, amíg a gyermeked serdülőkorba lép, hogy beszéljetek róla. A női sporttudomány szakértője, Dr. Georgie Bruinvels szerint: „Fel kell oszlatnunk a menstruációval kapcsolatos tabukat, és meg kell változtatnunk a lányok és fiúk menstruációhoz való hozzáállását.” Minél többen fedezitek fel együtt a serdülőkor tényeit – a testrészek megnevezésétől kezdve az olyan fizikai változásokig, mint a pattanások vagy a testszőrzet – annál megszokottabb lesz a menstruáció és maga a serdülőkor. Emlékeztesd a lányokat, hogy nincsenek egyedül, és próbálj meg beszélni a saját serdülőkori tapasztalataidról, mert ez segíthet nekik az önbizalmuk és az egészséges testképük kiépítésében azáltal, hogy elfogadják az új külsejüket.
2. Izzasszátok meg magatokat
A Women in Sport adatai azt mutatják, hogy egy aktív anya nagyobb valószínűséggel nevel aktív lányt. Tulajdonképpen a fizikailag aktív anyukák lányai kétszer nagyobb eséllyel fognak sportolni. Ha pedig mind a két szülő űz valamilyen sportot, a gyermekeik csaknem hatszor valószínűbb, hogy követik a példájukat. Ha már korán elkezdtek mozogni együtt, a lányod látni fogja, hogy kifejezed a testedbe vetett bizalmadat a menstruációs ciklusod minden pontján. Ez nemcsak természetessé teszi a menstruációt, hanem csökkenti a serdülőkor éveiben tapasztalható szorongásokat is. Először próbáljatok ki egy szórakoztató társas edzést a Nike Training Club alkalmazásban. Miközben eléritek a céljaitokat és új emlékeket éltek át, az együtt töltött idő rávilágíthat azokra a kérdésekre is, amelyek a lányodat foglalkoztatják. A családi edzésgyűjteményünk is megér egy próbát. Mindenki talál itt valamit – tapasztalattól és szinttől függetlenül.
3. Ne foglalkozzatok a vetélkedéssel
Egy olyan időszakban, amikor tizenéves lányok úgy érzik, jól kell kinézniük, és a legjobban kell teljesíteniük, az új és szórakoztató lehetőségek újra meghozhatják a kedvüket a sportoláshoz. A barátokkal való sziklamászástól kezdve a tengerparti futásig a fizikai aktivitás új perspektívája minimálisra csökkentheti a versengési vágyat, amelyet a fiatal lányok éreznek. A közös sportolás nagyszerű módja annak, hogy hozzászokassuk a gyerekeket a fitneszhez. Ha inspirációt keresel a kezdéshez, nyisd meg a Nike Run alkalmazást, ahol a futáshoz készült útmutatóktól kezdve a minden szinten megfelelő edzéstippekig válogathatsz a tartalmak közül. Miután kiválasztottad a kedvenc edzésedet, miért nem teszed családi programmá? Ne feledd, nem csak egyféleképpen lehet mozogni. Ha felmegy a pulzusod, máris jó úton jársz.
4. A sportolás enyhíti a menstruációs tüneteket
„Habár a menstruáció és a premenstruációs szindróma (PMS) tünetei miatt a lányok gyakran kihagyják a sportolást, az igazság az, hogy a fizikai aktivitás segít enyhíteni a görcsöket. Mindez az endorfinok néven ismert hangulatjavító hormonoknak köszönhető, amelyek természetes fájdalomcsillapítóként működnek.”
„Semmi sem indokolja, hogy a lányok ne mozogjanak a menstruációjuk alatt, sőt, ezáltal sokkal jobban érezhetik magukat; csak a megfelelő tényekre és egy kis bátorításra van szükségük” – teszi hozzá Dr. Georgie Bruinvels sporttudós.
5. Készítsd fel őket a testnevelésórákra
A menstruáció ideje alatti sportolás miatt a lányok gyakran szoronganak. A Women in Sport azt javasolja, hogy segítsünk a lányoknak előre tervezni. A sportban és a testmozgásban való részvétel jobb kezelése érdekében alkalmazott stratégiák segíthetik a lányokat abban, hogy magabiztosabban és nagyobb valószínűséggel vegyenek részt.
A Women in Sport által megkérdezett 12-14 éves lányok 42%-a azt mondta, hogy kerüli a testmozgást a menstruációja ideje alatt(6), míg a 13-16 évesek 36%-a nem végzi el az ajánlott napi 60 perces aktivitást(7). Aggodalmaik enyhítése érdekében tegyél a tornazsákjukba betétet és piperecikkeket, és beszéld meg velük annak fontosságát, hogy testmozgás előtt és után közvetlenül cseréljenek betétet; ez gyökeres változást hozhat az önbizalmuk terén. A nélkülözhetetlen holmik közé tartozik még a dezodor és a megfelelő ruházat is, beleértve a megfelelő sportmelltartót és a tartalék nadrágot.
Habár a menstruáció és a sedülőkor mindenkit megpróbáltatások elé állít, a testünk megértése sokat segíthet. A menstruációs ciklusuk nyomon követése révén a nők egyrészt összhangban lehetnek a testükkel, másrészt fizikai aktivitásukat is növelhetik. A lányoknak javasoljuk, hogy kövessék nyomon a hormonális változásaikat, így jobbá válhat a testükkel és a fizikai aktivitásukkal való kapcsolatuk, ugyanakkor megerősítést kaphatnak, hogy minden, amit tapasztalnak, normális.
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Ezt a cikket a Women in Sport együttműködésével írtuk meg. Többet szeretnél megtudni? Rengeteg információt találhatsz a weboldalukon.
(1) A Women in Sport extrapolálta az Active Lives CYP felmérésből a Sport England 2018-19-es adatait felhasználva
(2) Joint – WiS & YST 2017
(3) Active Lives CYP felmérés
(4) Közös kutatásunk – WiS & YST 2017
(5) Elsődleges WiS kutatás
(6) Youth Sport Trust és Women in Sport, Girls Active felmérés 2017
(7) Sport England Active Lives Children and Young people felmérés 2018