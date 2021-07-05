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Serdülőkor, menstruáció és sport

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Utolsó frissítés: 2021. július 5.
A sport, a lányok és a pubertás

A serdülőkor és a sportoló lányok

Serdülőkor, menstruáció és sport

Nézzünk szembe a tényekkel: a serdülőkor elég zavaros. A felnőtté válás része, az érzelmi és fizikai változások időszaka, amikor sokan sebezhetőnek és bizonytalannak érezhetik magukat. Főként a fiatal lányok. Együttműködtünk a Women in Sporttal – egy brit jótékonysági szervezettel, amelynek célja, hogy minden nőnek és lánynak lehetőséget biztosítson a sportolásra –, akik úgy vélik, hogy a serdülőkor kritikus időszak ahhoz, hogy a tizenéves lányok szórakoztató, kifizetődő és egészséges tevékenységként tekintsenek a testmozgásra. Az 1984-ben alapított szervezet széles körű kutatásaival újra és újra bebizonyította, hogy „a lányok kihagyják a sport életre szóló előnyeit.” Közös küldetésünk, hogy megváltoztassuk ezt.


A serdülőkornak és a menstruációnak nem kellene meggátolnia a lányokat az aktív élet kialakításában, viszont a testben végbemenő változások miatt – a menstruációtól és a mell fejlődésétől kezdve a testszag és a testszőr megjelenéséig – nem könnyű a serdülőkorhoz hozzászokni. Mindez hatással lehet a lányok önbecsülésére, motivációjára, sőt még arra is, hogy mennyire szeretnek sportolni.

A Women in Sport kutatása pontosan ezt mutatja. Az Egyesült Királyságban élő 2,1 millió 11-16 éves lány (1) nagy része nem tapasztalja meg a sport előnyeit. A lányok 34%-a azt mondta, hogy azért nem vesz részt testnevelésórán, mert nem szereti, ha mások figyelik, míg 35%-uk önbizalomhiány miatt nem vesz részt. (2) A jó hír: a változás már folyamatban van. Olvass tovább, hogy megtudd, hogyan segíthetsz a fiatal lányok generációjának.

A Nike Made to Play törekvése arra ösztönzi a lányokat, hogy vegyék kezükbe az irányítást a sportban. A legfontosabb, hogy lelkesítsük a különböző edzettségi szinten lévő gyerekeket, a sport-alapú programok pedig 17 millió gyereknek kínálnak lehetőséget a mozgásra, akik így egészségesebb, boldogabb, sikeresebb életet élhetnek.

Az iskolák területén az izzadás, a testszőrzet és a átázástól való félelem, valamint a képességek érzékelt hiánya miatt más diákok rosszindulatú megjegyzéseket tehetnek. Ez a kritika és versengés miatti szorongás mélyen és negatívan befolyásolhatja a fiatal lányok önértékelését és aktivitását.

A Women in Sport kiemeli, hogy a lányok sokkal ritkábban vesznek részt csapatsportokban: a 13-16 éves lányok 48%-a vesz részt legalább hetente egyszer csapatsportokban, szemben a fiúk 68%-ával.(3) Valójában a lányok életük során tizenéves korukban hagynak fel leginkább a sporttal és a testmozgással. A 12-14 éves lányok 42%-a mondta azt, hogy a menstruációja ideje alatt kerüli a testmozgást. (4) Ez olyan szokásokat alakít ki, melyeket nehéz visszafordítani a későbbi években.

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A sport, a lányok és a pubertás

A sport fiatal lányoknak nyújtott előnyei

Kétségtelen, hogy a sport erősíti a lányok önérzetét. Még jobb, ha már korán elkezdenek aktív életmódot élni, hiszen ez pozitívan és erőteljesen alakítja a lányok felnőtté válását. A Women in Sport kutatása azt mutatta ki, hogy ha fiatalon kezdik el a testmozgást, akkor kevesebb az esélye, hogy később felhagynak vele. Ez az egyik oka annak, hogy ösztönöznünk kell a fiatal lányokat arra, hogy aktívak maradjanak, még a menstruációjuk ideje alatt is.

„A testmozgás egy kiváló módja a tünetek csökkentésének és a lányok közérzetének javításának” – mondja Dr. Georgie Bruinvels sporttudós. Mindez az endorfinok felszabadulásának köszönhető, amelyek „javítják a hangulatot és megnyugtatnak”. A közös sport nagyszerű módja annak, hogy megismertessük a gyerekekkel a fitneszt még a korai éveikben. Ha inspirációt keresel a kezdéshez, nyisd meg a Nike Run alkalmazást, ahol a futáshoz készült útmutatóktól kezdve a minden szinten megfelelő edzéstippekig válogathatsz a tartalmak közül. Miután kiválasztottad a kedvenc edzésedet, miért nem kéred meg a család többi tagját is, hogy csatlakozzanak?

A sport és a mozgás az elmére is jó hatással van. Életkortól és érdeklődéstől függetlenül a fizikai aktivitás megmutatja a tizenéveseknek, hogy mire képes az elméjük, és mit tehetnek a testükkel. A sport olyan barátságokat és emlékeket teremt, amelyekre a lányok büszkék lehetnek. Megtanítja őket, hogyan őrizhetik meg a nyugalmukat nyomás alatt, és hogyan kezeljék a stresszt; hogyan fogadják elegánsan a vereséget és legyenek alázatosak a győzelemben. Ez mind felbecsülhetetlen tulajdonság a jövőbeli sikerükhöz.

A fegyelemtől és az összpontosítástól az együttműködésig ez egy egészséges gondolkodásmód, amely megkönnyíti azt az időszakot, amikor az iskola befejezése után be kell lépni a munka világába. Növeli az energiaszintet, kitisztítja az elmét, valamint javítja az alvás minőségét és a hangulatot. A Women in Sport kimutatta, hogy a dolgozó nők 42%-a egyetértett abban, hogy az aktivitás segített nekik megőrizni nyugalmukat a munkahelyen való stresszes időszakokban.(5)

A pozitív példaképek és edzők segíthetnek abban, hogy a játék és a sport elérhetőbbé és megközelíthetőbbé váljon a lányok számára. A lányok motiválása, lelkesítése és inspirálása fokozza a magabiztosságukat – a pályán és a hétköznapokban –, és növeli annak esélyét, hogy játékban maradjanak, és nagy előnyöket tapasztalhassanak az élet későbbi szakaszaiban.

Tedd a sportot szórakoztatóvá a lányoknak most és a jövőben, és tekintsd meg a Made to Play lányok edzéséhez készült útmutatót. Ez része a Nike Made to Play elkötelezettségének, hogy mozgásba lendítse a gyerekeket, akik ezáltal egészségesebbé, boldogabbá és sikeresebbé válnak.

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A sport, a lányok és a pubertás

Mit tehetnek a szülők?

A szülők segíthetnek abban, hogy lányaik élvezhessék a sportot és annak végtelen előnyeit a serdülőkorban és felnőtt életük során. A következőkben ismertetünk néhány egyszerű lépést, amelyek felkészíthetik őket a játékra és a testmozgásra.

1. Kezdd korán a beszélgetést

Nem kell megvárnod, amíg a gyermeked serdülőkorba lép, hogy beszéljetek róla. A női sporttudomány szakértője, Dr. Georgie Bruinvels szerint: „Fel kell oszlatnunk a menstruációval kapcsolatos tabukat, és meg kell változtatnunk a lányok és fiúk menstruációhoz való hozzáállását.” Minél többen fedezitek fel együtt a serdülőkor tényeit – a testrészek megnevezésétől kezdve az olyan fizikai változásokig, mint a pattanások vagy a testszőrzet – annál megszokottabb lesz a menstruáció és maga a serdülőkor. Emlékeztesd a lányokat, hogy nincsenek egyedül, és próbálj meg beszélni a saját serdülőkori tapasztalataidról, mert ez segíthet nekik az önbizalmuk és az egészséges testképük kiépítésében azáltal, hogy elfogadják az új külsejüket.

2. Izzasszátok meg magatokat

A Women in Sport adatai azt mutatják, hogy egy aktív anya nagyobb valószínűséggel nevel aktív lányt. Tulajdonképpen a fizikailag aktív anyukák lányai kétszer nagyobb eséllyel fognak sportolni. Ha pedig mind a két szülő űz valamilyen sportot, a gyermekeik csaknem hatszor valószínűbb, hogy követik a példájukat. Ha már korán elkezdtek mozogni együtt, a lányod látni fogja, hogy kifejezed a testedbe vetett bizalmadat a menstruációs ciklusod minden pontján. Ez nemcsak természetessé teszi a menstruációt, hanem csökkenti a serdülőkor éveiben tapasztalható szorongásokat is. Először próbáljatok ki egy szórakoztató társas edzést a Nike Training Club alkalmazásban. Miközben eléritek a céljaitokat és új emlékeket éltek át, az együtt töltött idő rávilágíthat azokra a kérdésekre is, amelyek a lányodat foglalkoztatják. A családi edzésgyűjteményünk is megér egy próbát. Mindenki talál itt valamit – tapasztalattól és szinttől függetlenül.

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3. Ne foglalkozzatok a vetélkedéssel

Egy olyan időszakban, amikor tizenéves lányok úgy érzik, jól kell kinézniük, és a legjobban kell teljesíteniük, az új és szórakoztató lehetőségek újra meghozhatják a kedvüket a sportoláshoz. A barátokkal való sziklamászástól kezdve a tengerparti futásig a fizikai aktivitás új perspektívája minimálisra csökkentheti a versengési vágyat, amelyet a fiatal lányok éreznek. A közös sportolás nagyszerű módja annak, hogy hozzászokassuk a gyerekeket a fitneszhez. Ha inspirációt keresel a kezdéshez, nyisd meg a Nike Run alkalmazást, ahol a futáshoz készült útmutatóktól kezdve a minden szinten megfelelő edzéstippekig válogathatsz a tartalmak közül. Miután kiválasztottad a kedvenc edzésedet, miért nem teszed családi programmá? Ne feledd, nem csak egyféleképpen lehet mozogni. Ha felmegy a pulzusod, máris jó úton jársz.

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4. A sportolás enyhíti a menstruációs tüneteket

„Habár a menstruáció és a premenstruációs szindróma (PMS) tünetei miatt a lányok gyakran kihagyják a sportolást, az igazság az, hogy a fizikai aktivitás segít enyhíteni a görcsöket. Mindez az endorfinok néven ismert hangulatjavító hormonoknak köszönhető, amelyek természetes fájdalomcsillapítóként működnek.”

„Semmi sem indokolja, hogy a lányok ne mozogjanak a menstruációjuk alatt, sőt, ezáltal sokkal jobban érezhetik magukat; csak a megfelelő tényekre és egy kis bátorításra van szükségük” – teszi hozzá Dr. Georgie Bruinvels sporttudós.

5. Készítsd fel őket a testnevelésórákra

A menstruáció ideje alatti sportolás miatt a lányok gyakran szoronganak. A Women in Sport azt javasolja, hogy segítsünk a lányoknak előre tervezni. A sportban és a testmozgásban való részvétel jobb kezelése érdekében alkalmazott stratégiák segíthetik a lányokat abban, hogy magabiztosabban és nagyobb valószínűséggel vegyenek részt.

A Women in Sport által megkérdezett 12-14 éves lányok 42%-a azt mondta, hogy kerüli a testmozgást a menstruációja ideje alatt(6), míg a 13-16 évesek 36%-a nem végzi el az ajánlott napi 60 perces aktivitást(7). Aggodalmaik enyhítése érdekében tegyél a tornazsákjukba betétet és piperecikkeket, és beszéld meg velük annak fontosságát, hogy testmozgás előtt és után közvetlenül cseréljenek betétet; ez gyökeres változást hozhat az önbizalmuk terén. A nélkülözhetetlen holmik közé tartozik még a dezodor és a megfelelő ruházat is, beleértve a megfelelő sportmelltartót és a tartalék nadrágot.

Habár a menstruáció és a sedülőkor mindenkit megpróbáltatások elé állít, a testünk megértése sokat segíthet. A menstruációs ciklusuk nyomon követése révén a nők egyrészt összhangban lehetnek a testükkel, másrészt fizikai aktivitásukat is növelhetik. A lányoknak javasoljuk, hogy kövessék nyomon a hormonális változásaikat, így jobbá válhat a testükkel és a fizikai aktivitásukkal való kapcsolatuk, ugyanakkor megerősítést kaphatnak, hogy minden, amit tapasztalnak, normális.

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Ezt a cikket a Women in Sport együttműködésével írtuk meg. Többet szeretnél megtudni? Rengeteg információt találhatsz a weboldalukon.

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(1) A Women in Sport extrapolálta az Active Lives CYP felmérésből a Sport England 2018-19-es adatait felhasználva
(2) Joint – WiS & YST 2017
(3) Active Lives CYP felmérés
(4) Közös kutatásunk – WiS & YST 2017
(5) Elsődleges WiS kutatás
(6) Youth Sport Trust és Women in Sport, Girls Active felmérés 2017
(7) Sport England Active Lives Children and Young people felmérés 2018

Eredeti közzététel: 2021. február 5.