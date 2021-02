A sport, a lányok és a pubertás

A sport fiatal lányoknak nyújtott előnyei

Kétségtelen, hogy a sport erősíti a lányok önérzetét. Még jobb, ha már korán elkezdenek aktív életmódot élni, hiszen ez pozitívan és erőteljesen alakítja a lányok felnőtté válását. A Women in Sport kutatása azt mutatta ki, hogy ha fiatalon kezdik el a testmozgást, akkor kevesebb az esélye, hogy később felhagynak vele. Ez az egyik oka annak, hogy ösztönöznünk kell a fiatal lányokat arra, hogy aktívak maradjanak, még a menstruációjuk ideje alatt is.



„A testmozgás egy kiváló módja a tünetek csökkentésének és a lányok közérzetének javításának” – mondja Dr. Georgie Bruinvels sporttudós. Mindez az endorfinok felszabadulásának köszönhető, amelyek „javítják a hangulatot és megnyugtatnak”. A közös sport nagyszerű módja annak, hogy megismertessük a gyerekekkel a fitneszt még a korai éveikben. Ha inspirációt keresel a kezdéshez, nyisd meg a Nike Run alkalmazást, ahol a futáshoz készült útmutatóktól kezdve a minden szinten megfelelő edzéstippekig válogathatsz a tartalmak közül. Miután kiválasztottad a kedvenc edzésedet, miért nem kéred meg a család többi tagját is, hogy csatlakozzanak?



A sport és a mozgás az elmére is jó hatással van. Életkortól és érdeklődéstől függetlenül a fizikai aktivitás megmutatja a tizenéveseknek, hogy mire képes az elméjük, és mit tehetnek a testükkel. A sport olyan barátságokat és emlékeket teremt, amelyekre a lányok büszkék lehetnek. Megtanítja őket, hogyan őrizhetik meg a nyugalmukat nyomás alatt, és hogyan kezeljék a stresszt; hogyan fogadják elegánsan a vereséget és legyenek alázatosak a győzelemben. Ez mind felbecsülhetetlen tulajdonság a jövőbeli sikerükhöz.



A fegyelemtől és az összpontosítástól az együttműködésig ez egy egészséges gondolkodásmód, amely megkönnyíti azt az időszakot, amikor az iskola befejezése után be kell lépni a munka világába. Növeli az energiaszintet, kitisztítja az elmét, valamint javítja az alvás minőségét és a hangulatot. A Women in Sport kimutatta, hogy a dolgozó nők 42%-a egyetértett abban, hogy az aktivitás segített nekik megőrizni nyugalmukat a munkahelyen való stresszes időszakokban.(5)



A pozitív példaképek és edzők segíthetnek abban, hogy a játék és a sport elérhetőbbé és megközelíthetőbbé váljon a lányok számára. A lányok motiválása, lelkesítése és inspirálása fokozza a magabiztosságukat – a pályán és a hétköznapokban –, és növeli annak esélyét, hogy játékban maradjanak, és nagy előnyöket tapasztalhassanak az élet későbbi szakaszaiban.



Tedd a sportot szórakoztatóvá a lányoknak most és a jövőben, és tekintsd meg a Made to Play lányok edzéséhez készült útmutatót. Ez része a Nike Made to Play elkötelezettségének, hogy mozgásba lendítse a gyerekeket, akik ezáltal egészségesebbé, boldogabbá és sikeresebbé válnak.