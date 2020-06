Kezdj neki céljaid elérésének

Oldd fel és tudd meg, hogyan érheted el a kívánt egészségi állapotot!

Kitűzted a céljaid, most pedig állandósítsd ezeket az egészséges szokásokat Ryan Flaherty, a Nike teljesítményért felelős főigazgatójának tippjeivel!



Megvan a legjobb szándékod arra, hogy rendszeresen eddz, egészségesen étkezz és többet aludj. De hogyan is lehet mindezt megvalósítani? Az ambíciókat váltsd tettekre azzal, hogy céljaidat szokássá teszed: adj nekik egy specifikus, meghatározott pontot a napi rutinban - mondja Ryan Flaherty, a Nike teljesítményért felelős főigazgatója. Ez azt jelenti, hogy illeszd a szokást (mint a jógázás, vagy az étel elkészítése) a naptáradba, ahogy azt tennéd egy orvosi vizsgálat, vagy munkahelyi megbeszélés időpontjával.



Minél több részletet adsz meg, annál nagyobb eséllyel tartod is magad hozzá. Vedd bele, hogy pontosan mit is akarsz elérni, és ez legyen egy visszatérő időpont — mondjuk ütemezz be egy 4 kilométeres kültéri futást minden hétfő délben, vagy menj el minden vasárnap reggel friss termékeket vásárolni.