Kezdj neki céljaid elérésének

Hogyan állj neki céljaid elérésének
Gondolkodásmód
Nike Training
Oldd fel és tudd meg, hogyan érheted el a kívánt egészségi állapotot!
Kitűzted a céljaid, most pedig állandósítsd ezeket az egészséges szokásokat Ryan Flaherty, a Nike teljesítményért felelős főigazgatójának tippjeivel!
Megvan a legjobb szándékod arra, hogy rendszeresen eddz, egészségesen étkezz és többet aludj. De hogyan is lehet mindezt megvalósítani? Az ambíciókat váltsd tettekre azzal, hogy céljaidat szokássá teszed: adj nekik egy specifikus, meghatározott pontot a napi rutinban - mondja Ryan Flaherty, a Nike teljesítményért felelős főigazgatója. Ez azt jelenti, hogy illeszd a szokást (mint a jógázás, vagy az étel elkészítése) a naptáradba, ahogy azt tennéd egy orvosi vizsgálat, vagy munkahelyi megbeszélés időpontjával.
Minél több részletet adsz meg, annál nagyobb eséllyel tartod is magad hozzá. Vedd bele, hogy pontosan mit is akarsz elérni, és ez legyen egy visszatérő időpont — mondjuk ütemezz be egy 4 kilométeres kültéri futást minden hétfő délben, vagy menj el minden vasárnap reggel friss termékeket vásárolni.
„Az ambíciókat váltsd tettekre azzal, hogy céljaidat szokássá teszed: adj nekik egy specifikus, meghatározott pontot a napi rutinban”
Ryan Flaherty, a Nike teljesítményért felelős főigazgatója
Persze, mindez egyszerűnek hangzik, de radikális hatása lehet. Ha ilyen kiszámíthatóságot hozol létre ahhoz, amit el akarsz érni, akkor felelősséget vállalsz az idődért, és ráérzel az olyan új szokások kialakítására, amelyek bármely cél eléréséhez hozzásegíthetnek.
Új és régi szokások összeolvasztása
Képzeld el az összes napi tevékenységet, amit csinálsz, de nem is gondolsz rájuk: fogmosás, előkészíteni a műsort, amit este nézni akarsz. Most gondolj bele, ha minden egyes alkalommal, mikor ezek egyikét csináltad, hozzátettél volna valami egészséges dolgot, amit szokássá próbálsz tenni.
Erősíteni akarsz rendszeresen? Minden egyes fogmosásnál csinálj guggolásokat. Dolgozni akarsz a mozgékonyságodon? Nyújts hengerrel tévézés közben. Azzal, hogy egy új szokást egy létezőhöz csatolsz, adsz magadnak egy automatikus, rendszeres emlékeztetőt, és ez egy bizonyított módja annak, hogy nagyobb valószínűséggel ragaszkodj céljaidhoz hosszabb távon is.