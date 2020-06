Egy kérdés, amelyik megváltoztatja az étkezési szokásaidat

Ezt a Precision Nutrition csapata úgy nevezi, hogy a „szünettartás művészete”. Egy ötmásodpercnyi mozzanat, amely hatására bekapcsolódik az agyunk a jelenbe, és odafigyel a test éhségjelzéseire, ami révén abba tudjuk hagyni az evést, amikor már jóllaktunk, de még nem vagyunk teljesen tele. A „szünet” megfogalmazás fontos. „Nem azt mondjuk, hogy állj le” – hangsúlyozza Scott-Dixon. „Ha szeretnéd, folytathatod az evést; az étel mindig ott van. De ahhoz, hogy kiderüljön, valóban akarod-e folytatni, tarts egy pillanatnyi szünetet”.



Ha ez túl leegyszerűsítetten hangzik, csak próbáld ki. Ülj asztalhoz TV, telefon vagy papír nélkül. Egyél egy falatot, tedd le a villát, és tarts szünetet: gondold át, hogy miért eszel. „Ez kihívást jelent” – ismeri el Scott-Dixon, „de teljesen megváltoztatja az emberek evéshez való viszonyát.”



St. Pierre szerint az elit sportolók is hasonló figyelmi mintát használnak. Figyeljük meg, ahogy egy baseballjátékos kilép az ütőhelyről, vesz egy mély levegőt, és összeszedi magát. Figyeljük meg, ahogy egy focista mélyet lélegzik közvetlenül a 11-es előtt. „A sportolók ezeket intuitívan csinálják, hogy lelassítsanak, ne kapkodják el vagy kövessenek el robotpilótaszerű hibát” – mondja. „Nem meditálnak 10 percig, hanem egyetlen lélegzet, és huss, már jelen is vannak.” Ugyanez a megközelítés étkezéskor is működik.



Scott-Dixon azt javasolja, hogy ha azt hiszed, hogy éppen hibázol, akkor is megteheted, hogy szünetet tartasz az étkezés közepén. Tegyük fel például, hogy stresszevés közben befalnál egy tál sültkrumplit, de rajtakapod magad, szünetet tartasz, és veszel egy mély levegőt. Rájössz, hogy nem is vagyok éhes – ezt nem is akarom megenni. „Ne katasztrofizáld a helyzetet” – mondja Scott-Dixon. „Ehelyett gondolj arra, hogy ’éljen, rajtakaptam magam!’ Ünnepeld a pillanatot, és raktározd el a felismerést, hogy fel legyél készülve rá, amikor legközelebb stresszes állapotban étel után nyúlsz.”