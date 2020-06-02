A végtelen motiváció titka
Gondolkodásmód
Nike Training
Alakíts ki feneketlen szenvedélyt és kitartást: határold be az edzésed a „miért” köré.
Mi a valódi ok az egészséggel és jóléttel kapcsolatos céljaid mögött? Ebből a cikkből megtanulod, hogyan határozd meg a saját „miérted”, és hogyan használd ezt arra, hogy motivált maradj.
Unod az edzéseidet, és nem inspirálnak? Ideje célkeresztbe tenni a motivációdat és meghatározni, miért is edzel. Mi a valódi oka (vagy okai) annak, amiért elmész, és beleteszed a melót. A „miért is edzek?” gondolatra támaszkodva erőt nyerhetsz a maradáshoz, mikor úgy érzed sok az edzés, vagy ki kellene szállni – mondja Branden Collinsworth, Nike Master Trainer.
Szóval, miért is edzel? A válasz nem annyira egyszerű, mint hogy „jól akarok kinézni meztelenül” vagy „szeretnék kevésbé stresszelni”. Talán ezek lennének az első, kapásból adott válaszaid, de ezek felületes válaszok. Ha nem nézünk mögéjük a valódi okokat keresve, hamar elvesztik erejüket – és ez az, amiért az edzés iránti lendületed is elhalhat.
„A »miért is edzek?« gondolatra támaszkodva erőt nyerhetsz a maradáshoz, mikor úgy érzed sok az edzés, vagy ki kellene szállni”
Branden Collinsworth, Nike Master Trainer
Ahhoz, hogy a „miért is edzek?” kérdésre adott válasz tényleg motiválni tudjon, mélységesen személyesnek kell lennie, és valódi érzelmen kell alapulnia – mondja Collinsworth. Ahhoz, hogy ezt megtaláld, szánj 5 percet arra, hogy végigcsináld ezt a 3 lépést:
- Keress egy nyugodt, csendes helyet a gondolkodáshoz.
Nem kellenek órák, vagy egy különleges „Zen” helyszín – csak egy hely, ahol zavartalan körülmények közt merülhetsz el ezekben a kérdésekben. Legyen nálad papír, toll vagy a telefonod, hogy azonnal le tudd jegyezni a gondolataidat, ami segíteni fog feltérképezni a válaszaidat.
- Tedd fel magadnak a kérdést, hogy mit is akarsz igazán elérni az edzéssel.
Nehezebb súlyokat akarsz emelni? Gyorsabban akarsz futni? A fizikális dolgok mellett ne feledkezz meg mentális céljaidról sem. Írd le az azonnali válaszaidat.
- Most pedig áss mélyebbre — mi van ezek mögött a válaszok mögött?
Nézz rá az okok listájára, amiért edzeni akarsz, és áss le olyan mélyre, amíg találsz egy nyers, őszinte érzelmet. Például, ha ezt mondtad: „Általánosságban szeretnék jobb sportoló lenni”, akkor gondold át, hogy miért is. Talán erősebbé, fittebbé tesz. És talán ha erős vagy és fitt, az magabiztossá és boldoggá tesz – és ezek az érzések jobbá és élvezhetőbbé teszik az életedet. Ez a te miérted. Gondolj erre mindig, ha egy kis löketre van szükséged az edzéshez.