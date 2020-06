A végtelen motiváció titka

Alakíts ki feneketlen szenvedélyt és kitartást: határold be az edzésed a „miért” köré.

Mi a valódi ok az egészséggel és jóléttel kapcsolatos céljaid mögött? Ebből a cikkből megtanulod, hogyan határozd meg a saját „miérted”, és hogyan használd ezt arra, hogy motivált maradj.



Unod az edzéseidet, és nem inspirálnak? Ideje célkeresztbe tenni a motivációdat és meghatározni, miért is edzel. Mi a valódi oka (vagy okai) annak, amiért elmész, és beleteszed a melót. A „miért is edzek?” gondolatra támaszkodva erőt nyerhetsz a maradáshoz, mikor úgy érzed sok az edzés, vagy ki kellene szállni – mondja Branden Collinsworth, Nike Master Trainer.



Szóval, miért is edzel? A válasz nem annyira egyszerű, mint hogy „jól akarok kinézni meztelenül” vagy „szeretnék kevésbé stresszelni”. Talán ezek lennének az első, kapásból adott válaszaid, de ezek felületes válaszok. Ha nem nézünk mögéjük a valódi okokat keresve, hamar elvesztik erejüket – és ez az, amiért az edzés iránti lendületed is elhalhat.