Tökéletes oldalirányú kitörések és variációi

Mikor csináld?

Ha kezdő vagy, akkor az elvégzés helyes módjával kell kezdened (erre mindjárt visszatérünk). Kezdd 2-3, 8-10 ismétlésből álló szettel lábanként. A célod a minőségi ismétlés végrehajtása legyen – ez a lassú és kontrollált mozgást jelenti –, pusztán a saját testsúlyoddal. Ha haladóbb szinten vagy, akkor is érdemes gyorsan megnézni, hogy helyesen végzed-e a gyakorlatot, majd fogj súlyokat, növeld az ismétlések és a szettek mennyiségét, és kezdj el különféle variációkat csinálni az intenzitás növelése érdekében.



Az oldalirányú kitörést bármilyen edzés keretein belül elvégezheted otthon vagy ha úton vagy. Fontold meg, hogy súlyokat is használsz a gyakorlat közben, így maximalizálva az erősítő edzésed, vagy építsd be az edzésedbe a sétálós vagy ugrós oldalirányú kitöréseket egy HIIT-ciklus részeként a pulzusod felpörgetéséhez.



Függetlenül attól, hogy milyen edzést végzel, előtte szánj pár percet a mobilizációs gyakorlatokra, hogy megnyisd a csípőd, valamint végezz aktiválógyakorlatokat is a farizmok bemelegítésére, így előkészíted az izmaid és a mozgástartományod is.