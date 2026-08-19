Τουλάχιστον 50% βιώσιμα υλικά - Ρούχα

(549)
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν με κανονικό μήκος
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Pro Sculpt
Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν με κανονικό μήκος
64,99 €
Nike Pro
Nike Pro Γυναικείο κολάν μεσαίου καβάλου με κανονικό μήκος
+2
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Pro
Γυναικείο κολάν μεσαίου καβάλου με κανονικό μήκος
47,99 €
Nike Pro
Nike Pro Γυναικείο σορτς ποδηλασίας μεσαίου καβάλου 8 cm
+2
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Pro
Γυναικείο σορτς ποδηλασίας μεσαίου καβάλου 8 cm
32,99 €
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Γυναικείο ψηλόμεσο παντελόνι Dri-FIT σε ριχτή γραμμή με σούστες στο πλάι
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike 24.7 PerfectStretch
Γυναικείο ψηλόμεσο παντελόνι Dri-FIT σε ριχτή γραμμή με σούστες στο πλάι
129,99 €
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Γυναικεία φούστα Dri-FIT με ψηλόμεση γραμμή, πιέτες και προστασία UV
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike 24.7 PerfectStretch
Γυναικεία φούστα Dri-FIT με ψηλόμεση γραμμή, πιέτες και προστασία UV
109,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Γυναικεία μπλούζα προπόνησης με φερμουάρ
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Pro Seamless
Γυναικεία μπλούζα προπόνησης με φερμουάρ
64,99 €
Nike Swift
Nike Swift Γυναικεία κοντομάνικη μπλούζα για τρέξιμο Dri-FIT
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Swift
Γυναικεία κοντομάνικη μπλούζα για τρέξιμο Dri-FIT
47,99 €
Nike Swift
Nike Swift Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν 7/8 για τρέξιμο με τσέπες
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Swift
Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν 7/8 για τρέξιμο με τσέπες
89,99 €
Nike Swift
Nike Swift Γυναικείο τζάκετ Dri-FIT για τρέξιμο, με φερμουάρ σε όλο το μήκος
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Swift
Γυναικείο τζάκετ Dri-FIT για τρέξιμο, με φερμουάρ σε όλο το μήκος
84,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Γυναικείο ανάλαφρο τζάκετ από ripstop ύφασμα σε φαρδιά γραμμή
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Sportswear
Γυναικείο ανάλαφρο τζάκετ από ripstop ύφασμα σε φαρδιά γραμμή
69,99 €
Φλις Nike Studio μεσαίου βάρους
Φλις Nike Studio μεσαίου βάρους Γυναικείο φούτερ με κουκούλα σε φαρδιά γραμμή
+2
Ανακυκλωμένα υλικά
Φλις Nike Studio μεσαίου βάρους
Γυναικείο φούτερ με κουκούλα σε φαρδιά γραμμή
64,99 €
Nike One Classic
Nike One Classic Γυναικείο tank top Dri-FIT
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike One Classic
Γυναικείο tank top Dri-FIT
29,99 €
Nike Swift Butterfly
Nike Swift Butterfly Γυναικείο αμάνικο T-Shirt Dri-FIT για τρέξιμο
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Swift Butterfly
Γυναικείο αμάνικο T-Shirt Dri-FIT για τρέξιμο
42,99 €
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Γυναικείο παντελόνι
Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan Brooklyn
Γυναικείο παντελόνι
59,99 €
Nike Crossover
Nike Crossover Γυναικείο σορτς μπάσκετ Dri-FIT 13 cm
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Crossover
Γυναικείο σορτς μπάσκετ Dri-FIT 13 cm
54,99 €
Φλις Nike Studio μεσαίου βάρους
Φλις Nike Studio μεσαίου βάρους Γυναικεία μπλούζα με κουκούλα και φερμουάρ σε όλο το μήκος σε φαρδιά γραμμή
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Φλις Nike Studio μεσαίου βάρους
Γυναικεία μπλούζα με κουκούλα και φερμουάρ σε όλο το μήκος σε φαρδιά γραμμή
69,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν 7/8 για τρέξιμο
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Tempo
Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν 7/8 για τρέξιμο
59,99 €
Jordan Dri-FIT Sport
Jordan Dri-FIT Sport Σορτς με ρόμβους
Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan Dri-FIT Sport
Σορτς με ρόμβους
49,99 €
Nike One
Nike One Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς ποδηλασίας 13 cm
+1
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike One
Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς ποδηλασίας 13 cm
29,99 €
Nike One
Nike One Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς Dri-FIT 2 σε 1 8 cm
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike One
Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς Dri-FIT 2 σε 1 8 cm
44,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Γυναικείο tank top Dri-FIT για τρέξιμο
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Tempo
Γυναικείο tank top Dri-FIT για τρέξιμο
29,99 €
Nike One Seamless Front
Nike One Seamless Front Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν με κανονικό μήκος
+1
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike One Seamless Front
Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν με κανονικό μήκος
49,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Γυναικείο σορτς 13 cm μεσαίου ύψους
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Pro 365
Γυναικείο σορτς 13 cm μεσαίου ύψους
32,99 €
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Γυναικείο παντελόνι φόρμας
Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan Brooklyn
Γυναικείο παντελόνι φόρμας
79,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Γυναικείο σορτς Dri-FIT με ρόμβους 10 cm
Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan Sport
Γυναικείο σορτς Dri-FIT με ρόμβους 10 cm
59,99 €
Nike One
Nike One Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν κάπρι
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike One
Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν κάπρι
44,99 €
Nike One
Nike One Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν με μπατζάκια που φαρδαίνουν προς τα κάτω
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike One
Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν με μπατζάκια που φαρδαίνουν προς τα κάτω
59,99 €
Nike One
Nike One Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν με κανονικό μήκος
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike One
Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν με κανονικό μήκος
54,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Γυναικείο τζάκετ από χοντρό φλις
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Sportswear
Γυναικείο τζάκετ από χοντρό φλις
129,99 €
Εθνική Βραζιλίας εντός έδρας 2026 Stadium
Εθνική Βραζιλίας εντός έδρας 2026 Stadium Ανδρική ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT
Εξατομίκευση
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Εθνική Βραζιλίας εντός έδρας 2026 Stadium
Ανδρική ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT
109,99 €
Φλις Nike Studio μεσαίου βάρους
Φλις Nike Studio μεσαίου βάρους Γυναικεία μπλούζα με κουκούλα και φερμουάρ σε όλο το μήκος
+3
Ανακυκλωμένα υλικά
Φλις Nike Studio μεσαίου βάρους
Γυναικεία μπλούζα με κουκούλα και φερμουάρ σε όλο το μήκος
69,99 €
Nike Swift Aero-FIT
Nike Swift Aero-FIT Γυναικεία κοντομάνικη μπλούζα για τρέξιμο
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Swift Aero-FIT
Γυναικεία κοντομάνικη μπλούζα για τρέξιμο
69,99 €
Nike Pro
Nike Pro Γυναικείο σορτς δύο σε ένα
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Pro
Γυναικείο σορτς δύο σε ένα
42,99 €
Φλις Nike Studio μεσαίου βάρους
Φλις Nike Studio μεσαίου βάρους Γυναικείο παντελόνι μεσαίου καβάλου με ανοιχτό τελείωμα
+2
Ανακυκλωμένα υλικά
Φλις Nike Studio μεσαίου βάρους
Γυναικείο παντελόνι μεσαίου καβάλου με ανοιχτό τελείωμα
59,99 €
A'ja Wilson
A'ja Wilson Γυναικείο σορτς μπάσκετ Dri-FIT 10 cm
Ανακυκλωμένα υλικά
A'ja Wilson
Γυναικείο σορτς μπάσκετ Dri-FIT 10 cm
54,99 €
Nike One Fitted
Nike One Fitted Γυναικείο tank top crop Dri-FIT
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike One Fitted
Γυναικείο tank top crop Dri-FIT
29,99 €
Nike Sportswear Classics
Nike Sportswear Classics Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν με σχέδιο
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Sportswear Classics
Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν με σχέδιο
39,99 €
Φλις Nike Studio μεσαίου βάρους
Φλις Nike Studio μεσαίου βάρους Γυναικείο σορτς μεσαίου καβάλου
+3
Ανακυκλωμένα υλικά
Φλις Nike Studio μεσαίου βάρους
Γυναικείο σορτς μεσαίου καβάλου
34,99 €
Nike Swift Aero-FIT
Nike Swift Aero-FIT Γυναικείο tank top για τρέξιμο
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Swift Aero-FIT
Γυναικείο tank top για τρέξιμο
64,99 €
Nike One
Nike One Tank top με αθλητικό ρυθμιζόμενο στηθόδεσμο μέτριας στήριξης με ενίσχυση
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike One
Tank top με αθλητικό ρυθμιζόμενο στηθόδεσμο μέτριας στήριξης με ενίσχυση
39,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς ποδηλασίας 8 cm
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Pro Sculpt
Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς ποδηλασίας 8 cm
42,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς Dri-FIT 15 cm
Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan Sport
Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς Dri-FIT 15 cm
49,99 €
Jordan
Jordan Ανδρικό τζάκετ φόρμας
Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan
Ανδρικό τζάκετ φόρμας
119,99 €
Nike Victory
Nike Victory Γυναικεία φούστα τένις Dri-FIT με αέρινη σχεδίαση
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Victory
Γυναικεία φούστα τένις Dri-FIT με αέρινη σχεδίαση
49,99 €
NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Γυναικείο φόρεμα τένις
Μόλις κυκλοφόρησε
NikeCourt Slam
Γυναικείο φόρεμα τένις
99,99 €
Εκτός έδρας Μπαρτσελόνα 2026/27 Stadium
Εκτός έδρας Μπαρτσελόνα 2026/27 Stadium Γυναικεία ποδοσφαιρική φανέλα Kobe Dri-FIT Replica
Ανακυκλωμένα υλικά
Εκτός έδρας Μπαρτσελόνα 2026/27 Stadium
Γυναικεία ποδοσφαιρική φανέλα Kobe Dri-FIT Replica
109,99 €
Nike Pro
Nike Pro Γυναικεία μακρυμάνικη crop μπλούζα Dri-FIT
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Pro
Γυναικεία μακρυμάνικη crop μπλούζα Dri-FIT
47,99 €
Nike Pro
Nike Pro Γυναικείο tank top Dri-FIT
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Pro
Γυναικείο tank top Dri-FIT
37,99 €
Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς Association Edition
Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς Association Edition Ανδρική φανέλα Nike Dri-FIT NBA Swingman
Ανακυκλωμένα υλικά
Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς Association Edition
Ανδρική φανέλα Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Nike Swift
Nike Swift Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς για τρέξιμο Dri-FIT 18 cm
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Swift
Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς για τρέξιμο Dri-FIT 18 cm
64,99 €
Nike Attack
Nike Attack Γυναικείο σορτς μεσαίου καβάλου Dri-FIT 10 cm
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Attack
Γυναικείο σορτς μεσαίου καβάλου Dri-FIT 10 cm
29,99 €
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Γυναικείο παντελόνι φόρμας
Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan Brooklyn
Γυναικείο παντελόνι φόρμας
79,99 €
Φλις Nike Studio μεσαίου βάρους
Φλις Nike Studio μεσαίου βάρους Γυναικείο φούτερ με κουκούλα
+2
Ανακυκλωμένα υλικά
Φλις Nike Studio μεσαίου βάρους
Γυναικείο φούτερ με κουκούλα
64,99 €
Nike Swift
Nike Swift Γυναικείο ψηλόμεσο εφαρμοστό σορτς για τρέξιμο με τσέπες 10 cm
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Swift
Γυναικείο ψηλόμεσο εφαρμοστό σορτς για τρέξιμο με τσέπες 10 cm
64,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Γυναικείο σορτς Dri-FIT μεσαίου καβάλου για τρέξιμο με επένδυση εσωτερικού σλιπ
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Tempo
Γυναικείο σορτς Dri-FIT μεσαίου καβάλου για τρέξιμο με επένδυση εσωτερικού σλιπ
37,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Γυναικείο σορτς με ρόμβους 10 cm
Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan Sport
Γυναικείο σορτς με ρόμβους 10 cm
59,99 €
Nike One Fitted
Nike One Fitted Γυναικείο τζάκετ Dri-FIT με φερμουάρ σε όλο το μήκος
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike One Fitted
Γυναικείο τζάκετ Dri-FIT με φερμουάρ σε όλο το μήκος
49,99 €
Nike Studio Fleece μεσαίου βάρους
Nike Studio Fleece μεσαίου βάρους Γυναικεία crop μπλούζα σε φαρδιά γραμμή με φερμουάρ στο 1/4 του μήκους
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Studio Fleece μεσαίου βάρους
Γυναικεία crop μπλούζα σε φαρδιά γραμμή με φερμουάρ στο 1/4 του μήκους
64,99 €
Φλις Nike Studio μεσαίου βάρους
Φλις Nike Studio μεσαίου βάρους Γυναικείο φούτερ με κουκούλα σε φαρδιά γραμμή
Ανακυκλωμένα υλικά
Φλις Nike Studio μεσαίου βάρους
Γυναικείο φούτερ με κουκούλα σε φαρδιά γραμμή
64,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Γυναικείο σορτς με ρόμβους 10 cm
Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan Sport
Γυναικείο σορτς με ρόμβους 10 cm
49,99 €
Nike Swift
Nike Swift Γυναικείο αναδιπλούμενο τζάκετ Repel για τρέξιμο
+1
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Swift
Γυναικείο αναδιπλούμενο τζάκετ Repel για τρέξιμο
119,99 €
Nike Flow
Nike Flow Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς Dri-FIT 2 σε 1 για τρέξιμο
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Flow
Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς Dri-FIT 2 σε 1 για τρέξιμο
44,99 €
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν 7/8
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Sportswear Classic
Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν 7/8
39,99 €
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson" Γυναικείο εφαρμοστό σορτς για τρέξιμο Dri-FIT ADV
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Γυναικείο εφαρμοστό σορτς για τρέξιμο Dri-FIT ADV
74,99 €
Nike Universa
Nike Universa Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν 7/8 χωρίς ραφή μπροστά
+1
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Universa
Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν 7/8 χωρίς ραφή μπροστά
109,99 €
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Γυναικείο T-Shirt σε φαρδιά γραμμή
+5
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Sportswear Classic
Γυναικείο T-Shirt σε φαρδιά γραμμή
34,99 €
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Γυναικείο τζάκετ φόρμας
Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan Brooklyn
Γυναικείο τζάκετ φόρμας
89,99 €
Εναλλακτική εμφάνιση Μπαρτσελόνα
Εναλλακτική εμφάνιση Μπαρτσελόνα Γυναικεία ποδοσφαιρική μπλούζα προθέρμανσης Nike Dri-FIT
Μόλις κυκλοφόρησε
Εναλλακτική εμφάνιση Μπαρτσελόνα
Γυναικεία ποδοσφαιρική μπλούζα προθέρμανσης Nike Dri-FIT
69,99 €
Εναλλακτική εμφάνιση Μπαρτσελόνα Strike
Εναλλακτική εμφάνιση Μπαρτσελόνα Strike Γυναικείο ποδοσφαιρικό πλεκτό παντελόνι Nike Dri-FIT
Μόλις κυκλοφόρησε
Εναλλακτική εμφάνιση Μπαρτσελόνα Strike
Γυναικείο ποδοσφαιρικό πλεκτό παντελόνι Nike Dri-FIT
74,99 €
Nike Pro
Nike Pro Γυναικείο crop tank top Dri-FIT
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Pro
Γυναικείο crop tank top Dri-FIT
37,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Γυναικείο παντελόνι Dri-FIT μεσαίου καβάλου 7/8 για τρέξιμο
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Tempo
Γυναικείο παντελόνι Dri-FIT μεσαίου καβάλου 7/8 για τρέξιμο
69,99 €
Jordan Anthem
Jordan Anthem Γυναικείο τζάκετ
Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan Anthem
Γυναικείο τζάκετ
119,99 €
Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς Association Edition
Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς Association Edition Ανδρική φανέλα Nike Dri-FIT NBA Swingman
Ανακυκλωμένα υλικά
Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς Association Edition
Ανδρική φανέλα Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Nike Swift
Nike Swift Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς για τρέξιμο Dri-FIT 18 cm
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Swift
Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς για τρέξιμο Dri-FIT 18 cm
64,99 €
Nike Attack
Nike Attack Γυναικείο σορτς μεσαίου καβάλου Dri-FIT 10 cm
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Attack
Γυναικείο σορτς μεσαίου καβάλου Dri-FIT 10 cm
29,99 €
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Γυναικείο παντελόνι φόρμας
Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan Brooklyn
Γυναικείο παντελόνι φόρμας
79,99 €
Φλις Nike Studio μεσαίου βάρους
Φλις Nike Studio μεσαίου βάρους Γυναικείο φούτερ με κουκούλα
+2
Ανακυκλωμένα υλικά
Φλις Nike Studio μεσαίου βάρους
Γυναικείο φούτερ με κουκούλα
64,99 €
Nike Swift
Nike Swift Γυναικείο ψηλόμεσο εφαρμοστό σορτς για τρέξιμο με τσέπες 10 cm
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Swift
Γυναικείο ψηλόμεσο εφαρμοστό σορτς για τρέξιμο με τσέπες 10 cm
64,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Γυναικείο σορτς Dri-FIT μεσαίου καβάλου για τρέξιμο με επένδυση εσωτερικού σλιπ
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Tempo
Γυναικείο σορτς Dri-FIT μεσαίου καβάλου για τρέξιμο με επένδυση εσωτερικού σλιπ
37,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Γυναικείο σορτς με ρόμβους 10 cm
Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan Sport
Γυναικείο σορτς με ρόμβους 10 cm
59,99 €
Nike One Fitted
Nike One Fitted Γυναικείο τζάκετ Dri-FIT με φερμουάρ σε όλο το μήκος
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike One Fitted
Γυναικείο τζάκετ Dri-FIT με φερμουάρ σε όλο το μήκος
49,99 €
Nike Studio Fleece μεσαίου βάρους
Nike Studio Fleece μεσαίου βάρους Γυναικεία crop μπλούζα σε φαρδιά γραμμή με φερμουάρ στο 1/4 του μήκους
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Studio Fleece μεσαίου βάρους
Γυναικεία crop μπλούζα σε φαρδιά γραμμή με φερμουάρ στο 1/4 του μήκους
64,99 €
Φλις Nike Studio μεσαίου βάρους
Φλις Nike Studio μεσαίου βάρους Γυναικείο φούτερ με κουκούλα σε φαρδιά γραμμή
Ανακυκλωμένα υλικά
Φλις Nike Studio μεσαίου βάρους
Γυναικείο φούτερ με κουκούλα σε φαρδιά γραμμή
64,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Γυναικείο σορτς με ρόμβους 10 cm
Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan Sport
Γυναικείο σορτς με ρόμβους 10 cm
49,99 €
Nike Swift
Nike Swift Γυναικείο αναδιπλούμενο τζάκετ Repel για τρέξιμο
+1
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Swift
Γυναικείο αναδιπλούμενο τζάκετ Repel για τρέξιμο
119,99 €
Nike Flow
Nike Flow Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς Dri-FIT 2 σε 1 για τρέξιμο
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Flow
Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς Dri-FIT 2 σε 1 για τρέξιμο
44,99 €
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν 7/8
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Sportswear Classic
Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν 7/8
39,99 €
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson" Γυναικείο εφαρμοστό σορτς για τρέξιμο Dri-FIT ADV
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Γυναικείο εφαρμοστό σορτς για τρέξιμο Dri-FIT ADV
74,99 €
Nike Universa
Nike Universa Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν 7/8 χωρίς ραφή μπροστά
+1
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Universa
Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν 7/8 χωρίς ραφή μπροστά
109,99 €
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Γυναικείο T-Shirt σε φαρδιά γραμμή
+5
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Sportswear Classic
Γυναικείο T-Shirt σε φαρδιά γραμμή
34,99 €
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Γυναικείο τζάκετ φόρμας
Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan Brooklyn
Γυναικείο τζάκετ φόρμας
89,99 €
Εναλλακτική εμφάνιση Μπαρτσελόνα
Εναλλακτική εμφάνιση Μπαρτσελόνα Γυναικεία ποδοσφαιρική μπλούζα προθέρμανσης Nike Dri-FIT
Μόλις κυκλοφόρησε
Εναλλακτική εμφάνιση Μπαρτσελόνα
Γυναικεία ποδοσφαιρική μπλούζα προθέρμανσης Nike Dri-FIT
69,99 €
Εναλλακτική εμφάνιση Μπαρτσελόνα Strike
Εναλλακτική εμφάνιση Μπαρτσελόνα Strike Γυναικείο ποδοσφαιρικό πλεκτό παντελόνι Nike Dri-FIT
Μόλις κυκλοφόρησε
Εναλλακτική εμφάνιση Μπαρτσελόνα Strike
Γυναικείο ποδοσφαιρικό πλεκτό παντελόνι Nike Dri-FIT
74,99 €
Nike Pro
Nike Pro Γυναικείο crop tank top Dri-FIT
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Pro
Γυναικείο crop tank top Dri-FIT
37,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Γυναικείο παντελόνι Dri-FIT μεσαίου καβάλου 7/8 για τρέξιμο
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Tempo
Γυναικείο παντελόνι Dri-FIT μεσαίου καβάλου 7/8 για τρέξιμο
69,99 €
Jordan Anthem
Jordan Anthem Γυναικείο τζάκετ
Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan Anthem
Γυναικείο τζάκετ
119,99 €

Τουλάχιστον 50% βιώσιμα υλικά - Ρούχα

Αυτά τα προϊόντα διαθέτουν τουλάχιστον 50% οργανικό βαμβάκι και ανακυκλωμένο πολυέστερ ή συνδυασμό οργανικού βαμβακιού και ανακυκλωμένου πολυέστερ. Το οργανικό βαμβάκι καλλιεργείται χωρίς συνθετικά χημικά και χρησιμοποιείται λιγότερο νερό σε σύγκριση με το βαμβάκι συμβατικής καλλιέργειας, ενώ το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τα απόβλητα και το αποτύπωμα άνθρακα.

Είμαστε παθιασμένοι με τα υλικά των προϊόντων μας, ώστε να νιώθεις υπέροχα όταν τα φοράς. Εξετάζουμε τον τρόπο καλλιέργειας, συλλογής και επεξεργασίας κάθε υλικού για τη δημιουργία των προϊόντων μας χωρίς συμβιβασμούς. Εστιάζουμε στα υλικά που χρησιμοποιούμε περισσότερο, όπως το πολυέστερ και το βαμβάκι. Το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τα απόβλητα και τις εκπομπές άνθρακα κατά περίπου 30% σε σύγκριση με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Επιπλέον, για το οργανικό βαμβάκι χρησιμοποιείται λιγότερο νερό και χημικά σε σύγκριση με το βαμβάκι συμβατικής καλλιέργειας. Έτσι, απολαμβάνεις την ίδια εκπληκτική ποιότητα και υψηλές επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο για το περιβάλλον.

Μάθε περισσότερα για τη βιωσιμότητα στη Nike και ενημερώσου για τις προσπάθειές μας να κατασκευάζουμε προϊόντα με υπευθυνότητα και να συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος όπου ζούμε και παίζουμε.