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Γυναίκες Ψηλόμεσο Παντελόνια και κολάν

(82)
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν με κανονικό μήκος
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Pro Sculpt
Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν με κανονικό μήκος
64,99 €
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Γυναικείο ψηλόμεσο παντελόνι Dri-FIT σε ριχτή γραμμή με σούστες στο πλάι
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike 24.7 PerfectStretch
Γυναικείο ψηλόμεσο παντελόνι Dri-FIT σε ριχτή γραμμή με σούστες στο πλάι
129,99 €
Nike Swift
Nike Swift Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν 7/8 για τρέξιμο με τσέπες
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Swift
Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν 7/8 για τρέξιμο με τσέπες
89,99 €
Παρί Σεν Ζερμέν Windrunner
Παρί Σεν Ζερμέν Windrunner Γυναικείο ποδοσφαιρικό ψηλόμεσο υφαντό παντελόνι Nike
Ανακυκλωμένα υλικά
Παρί Σεν Ζερμέν Windrunner
Γυναικείο ποδοσφαιρικό ψηλόμεσο υφαντό παντελόνι Nike
99,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν με κανονικό μήκος χωρίς ραφή μπροστά
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Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Zenvy
Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν με κανονικό μήκος χωρίς ραφή μπροστά
99,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν 7/8 για τρέξιμο
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Tempo
Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν 7/8 για τρέξιμο
59,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν 66 εκ.
Κορυφαίο σε πωλήσεις
NikeSKIMS Satin Shine
Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν 66 εκ.
129,99 €
Nike One Seamless Front
Nike One Seamless Front Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν με κανονικό μήκος
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Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike One Seamless Front
Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν με κανονικό μήκος
49,99 €
Nike One
Nike One Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν κάπρι
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike One
Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν κάπρι
44,99 €
Nike One
Nike One Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν με μπατζάκια που φαρδαίνουν προς τα κάτω
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike One
Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν με μπατζάκια που φαρδαίνουν προς τα κάτω
59,99 €
Nike One
Nike One Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν με κανονικό μήκος
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike One
Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν με κανονικό μήκος
54,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Γυναικείο ψηλόμεσο παντελόνι φόρμας σε εξαιρετικά φαρδιά γραμμή
Nike Sportswear
Γυναικείο ψηλόμεσο παντελόνι φόρμας σε εξαιρετικά φαρδιά γραμμή
109,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν σε στενή γραμμή με μπατζάκια που φαρδαίνουν προς τα κάτω
NikeSKIMS Matte
Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν σε στενή γραμμή με μπατζάκια που φαρδαίνουν προς τα κάτω
144,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς ποδηλασίας 8 cm
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Pro Sculpt
Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς ποδηλασίας 8 cm
42,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς Dri-FIT 15 cm
Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan Sport
Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς Dri-FIT 15 cm
49,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν κάπρι
Nike Zenvy
Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν κάπρι
89,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς ποδηλασίας 18 cm
NikeSKIMS Matte
Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς ποδηλασίας 18 cm
74,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν με μπατζάκια που φαρδαίνουν προς τα κάτω χωρίς μπροστινή ραφή
Nike Zenvy
Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν με μπατζάκια που φαρδαίνουν προς τα κάτω χωρίς μπροστινή ραφή
109,99 €
Nike Swift
Nike Swift Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς για τρέξιμο Dri-FIT 18 cm
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Swift
Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς για τρέξιμο Dri-FIT 18 cm
64,99 €
Nike Swift
Nike Swift Γυναικείο ψηλόμεσο εφαρμοστό σορτς για τρέξιμο με τσέπες 10 cm
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Swift
Γυναικείο ψηλόμεσο εφαρμοστό σορτς για τρέξιμο με τσέπες 10 cm
64,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν 7/8
Nike Pro Seamless
Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν 7/8
54,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν 66 εκ. σε στιλ κορσέ
NikeSKIMS Matte
Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν 66 εκ. σε στιλ κορσέ
144,99 €
NikeSKIMS Ribbed Seamless
NikeSKIMS Ribbed Seamless Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν 66 cm
NikeSKIMS Ribbed Seamless
Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν 66 cm
104,99 €
Nike Universa
Nike Universa Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν 7/8 χωρίς ραφή μπροστά
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Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Universa
Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν 7/8 χωρίς ραφή μπροστά
109,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς ποδηλασίας 20 cm
Μόλις κυκλοφόρησε
Nike Zenvy
Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς ποδηλασίας 20 cm
64,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Γυναικείο σορτς 13 cm
NikeSKIMS Studio Stretch
Γυναικείο σορτς 13 cm
69,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν 66 cm
NikeSKIMS Matte
Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν 66 cm
129,99 €
NikeSKIMS Shine
NikeSKIMS Shine Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς ποδηλασίας 13 cm
NikeSKIMS Shine
Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς ποδηλασίας 13 cm
74,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Γυναικείο ψηλόμεσο crop κολάν 43 cm
NikeSKIMS Matte
Γυναικείο ψηλόμεσο crop κολάν 43 cm
119,99 €
Nike Universa
Nike Universa Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς ποδηλασίας χωρίς ραφή μπροστά 13 cm
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Universa
Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς ποδηλασίας χωρίς ραφή μπροστά 13 cm
69,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς ποδηλασίας Dri-FIT 13 cm
Nike Pro Seamless
Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς ποδηλασίας Dri-FIT 13 cm
42,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν 7/8
Nike Pro Seamless
Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν 7/8
54,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς ποδηλασίας 13 cm
NikeSKIMS Satin Shine
Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς ποδηλασίας 13 cm
74,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς 8 cm
NikeSKIMS Matte
Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς 8 cm
74,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν 43 cm με κορδόνι
NikeSKIMS Satin Shine
Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν 43 cm με κορδόνι
89,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Γυναικείο εμπριμέ ψηλόμεσο σορτς Dri-FIT 13 cm
Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan Sport
Γυναικείο εμπριμέ ψηλόμεσο σορτς Dri-FIT 13 cm
44,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν με συγκολλητή ραφή 74 cm
NikeSKIMS Satin Shine
Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν με συγκολλητή ραφή 74 cm
129,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Γυναικείο παντελόνι με μπατζάκια που φαρδαίνουν προς τα κάτω και αναδιπλούμενη ζώνη
NikeSKIMS Matte
Γυναικείο παντελόνι με μπατζάκια που φαρδαίνουν προς τα κάτω και αναδιπλούμενη ζώνη
144,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν 74 cm
NikeSKIMS Matte
Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν 74 cm
129,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Γυναικείο κολάν 73,5 cm
NikeSKIMS Studio Stretch
Γυναικείο κολάν 73,5 cm
129,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν 66 cm
NikeSKIMS Matte
Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν 66 cm
129,99 €
NikeSKIMS Weightless
NikeSKIMS Weightless Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν με φάσα V
NikeSKIMS Weightless
Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν με φάσα V
94,99 €
Nike One
Nike One Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν ιππασίας με κανονικό μήκος
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike One
Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν ιππασίας με κανονικό μήκος
54,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν 7/8
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Pro Sculpt
Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν 7/8
64,99 €
Nike (M) One
Nike (M) One Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς ποδηλασίας με τσέπες 20 cm (μητρότητας)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike (M) One
Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς ποδηλασίας με τσέπες 20 cm (μητρότητας)
34,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν 7/8 για τρέξιμο
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Tempo
Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν 7/8 για τρέξιμο
59,99 €
NikeSKIMS Ribbed Seamless
NikeSKIMS Ribbed Seamless Γυναικείο σορτς 13 cm
NikeSKIMS Ribbed Seamless
Γυναικείο σορτς 13 cm
64,99 €
Jordan Sport Essentials
Jordan Sport Essentials Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς Dri-FIT 13 cm
Jordan Sport Essentials
Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς Dri-FIT 13 cm
39,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς ποδηλασίας 20 cm
Μόλις κυκλοφόρησε
Nike Zenvy
Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς ποδηλασίας 20 cm
64,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Γυναικείο σορτς 13 cm
NikeSKIMS Studio Stretch
Γυναικείο σορτς 13 cm
69,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν 66 cm
NikeSKIMS Matte
Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν 66 cm
129,99 €
NikeSKIMS Shine
NikeSKIMS Shine Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς ποδηλασίας 13 cm
NikeSKIMS Shine
Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς ποδηλασίας 13 cm
74,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Γυναικείο ψηλόμεσο crop κολάν 43 cm
NikeSKIMS Matte
Γυναικείο ψηλόμεσο crop κολάν 43 cm
119,99 €
Nike Universa
Nike Universa Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς ποδηλασίας χωρίς ραφή μπροστά 13 cm
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Universa
Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς ποδηλασίας χωρίς ραφή μπροστά 13 cm
69,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς ποδηλασίας Dri-FIT 13 cm
Nike Pro Seamless
Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς ποδηλασίας Dri-FIT 13 cm
42,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν 7/8
Nike Pro Seamless
Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν 7/8
54,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς ποδηλασίας 13 cm
NikeSKIMS Satin Shine
Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς ποδηλασίας 13 cm
74,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς 8 cm
NikeSKIMS Matte
Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς 8 cm
74,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν 43 cm με κορδόνι
NikeSKIMS Satin Shine
Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν 43 cm με κορδόνι
89,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Γυναικείο εμπριμέ ψηλόμεσο σορτς Dri-FIT 13 cm
Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan Sport
Γυναικείο εμπριμέ ψηλόμεσο σορτς Dri-FIT 13 cm
44,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν με συγκολλητή ραφή 74 cm
NikeSKIMS Satin Shine
Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν με συγκολλητή ραφή 74 cm
129,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Γυναικείο παντελόνι με μπατζάκια που φαρδαίνουν προς τα κάτω και αναδιπλούμενη ζώνη
NikeSKIMS Matte
Γυναικείο παντελόνι με μπατζάκια που φαρδαίνουν προς τα κάτω και αναδιπλούμενη ζώνη
144,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν 74 cm
NikeSKIMS Matte
Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν 74 cm
129,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Γυναικείο κολάν 73,5 cm
NikeSKIMS Studio Stretch
Γυναικείο κολάν 73,5 cm
129,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν 66 cm
NikeSKIMS Matte
Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν 66 cm
129,99 €
NikeSKIMS Weightless
NikeSKIMS Weightless Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν με φάσα V
NikeSKIMS Weightless
Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν με φάσα V
94,99 €
Nike One
Nike One Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν ιππασίας με κανονικό μήκος
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike One
Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν ιππασίας με κανονικό μήκος
54,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν 7/8
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Pro Sculpt
Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν 7/8
64,99 €
Nike (M) One
Nike (M) One Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς ποδηλασίας με τσέπες 20 cm (μητρότητας)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike (M) One
Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς ποδηλασίας με τσέπες 20 cm (μητρότητας)
34,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν 7/8 για τρέξιμο
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Tempo
Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν 7/8 για τρέξιμο
59,99 €
NikeSKIMS Ribbed Seamless
NikeSKIMS Ribbed Seamless Γυναικείο σορτς 13 cm
NikeSKIMS Ribbed Seamless
Γυναικείο σορτς 13 cm
64,99 €
Jordan Sport Essentials
Jordan Sport Essentials Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς Dri-FIT 13 cm
Jordan Sport Essentials
Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς Dri-FIT 13 cm
39,99 €