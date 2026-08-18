    2. /
  2. Αξεσουάρ και εξοπλισμός
    3. /
  3. Τσάντες & Σακίδια
    4. /
  4. Τσάντα Γυμναστηρίου

Τσάντα γυμναστηρίου

(37)
Nike Brasilia
Nike Brasilia Τσάντα γυμναστηρίου για προπόνηση (μέγεθος M, 60 L)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Brasilia
Τσάντα γυμναστηρίου για προπόνηση (μέγεθος M, 60 L)
44,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Τσάντα προπόνησης (Small, 40 L)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Brasilia
Τσάντα προπόνησης (Small, 40 L)
39,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Τσάντα προπόνησης (Extra Small, 24 L)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Brasilia
Τσάντα προπόνησης (Extra Small, 24 L)
34,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Τσάντα γυμναστηρίου για προπόνηση (μέγεθος L, 95 L)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Brasilia
Τσάντα γυμναστηρίου για προπόνηση (μέγεθος L, 95 L)
49,99 €
Nike Academy
Nike Academy Τσάντα γυμναστηρίου για ποδόσφαιρο (μέγεθος L, 95 L)
Nike Academy
Τσάντα γυμναστηρίου για ποδόσφαιρο (μέγεθος L, 95 L)
47,99 €
Nike Academy
Nike Academy Τσάντα προπόνησης για ποδόσφαιρο (μέγεθος S, 40 L)
Nike Academy
Τσάντα προπόνησης για ποδόσφαιρο (μέγεθος S, 40 L)
37,99 €
Nike Brasilia 9.5
Nike Brasilia 9.5 Τσάντα γυμναστηρίου για προπόνηση (μέγεθος Large, 95 L)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Brasilia 9.5
Τσάντα γυμναστηρίου για προπόνηση (μέγεθος Large, 95 L)
49,99 €
Jordan
Jordan Τσάντα προπόνησης Element (48,5 L)
Jordan
Τσάντα προπόνησης Element (48,5 L)
49,99 €
Nike Utility Power 2.0
Nike Utility Power 2.0 Τσάντα προπόνησης (μέγεθος M, 51 L)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Utility Power 2.0
Τσάντα προπόνησης (μέγεθος M, 51 L)
69,99 €
Nike Utility Power 2.0
Nike Utility Power 2.0 Τσάντα προπόνησης (μέγεθος S, 31 L)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Utility Power 2.0
Τσάντα προπόνησης (μέγεθος S, 31 L)
64,99 €
Jordan
Jordan Τσάντα γυμναστηρίου Collectors (45 L)
Jordan
Τσάντα γυμναστηρίου Collectors (45 L)
149,99 €
Nike One
Nike One Τσάντα προπόνησης (35 L)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike One
Τσάντα προπόνησης (35 L)
99,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Τσάντα γυμναστηρίου (μέγεθος S, 41 L)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Brasilia
Τσάντα γυμναστηρίου (μέγεθος S, 41 L)
42,99 €
Jordan
Jordan Τσάντα προπόνησης με μονόγραμμα (40 L)
Jordan
Τσάντα προπόνησης με μονόγραμμα (40 L)
149,99 €
Nike Academy
Nike Academy Τσάντα γυμναστηρίου για ποδόσφαιρο (μέγεθος M, 60 L)
Nike Academy
Τσάντα γυμναστηρίου για ποδόσφαιρο (μέγεθος M, 60 L)
42,99 €
Jordan
Jordan Τσάντα προπόνησης Collectors (44 L)
Jordan
Τσάντα προπόνησης Collectors (44 L)
159,99 €
Nike
Nike Τσάντα γυμναστηρίου για προπόνηση (24 L)
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike
Τσάντα γυμναστηρίου για προπόνηση (24 L)
39,99 €
Παρί Σεν Ζερμέν 25/26
Παρί Σεν Ζερμέν 25/26 Τσάντα γυμναστηρίου Nike Academy (μέγεθος M SP)
Μόλις κυκλοφόρησε
Παρί Σεν Ζερμέν 25/26
Τσάντα γυμναστηρίου Nike Academy (μέγεθος M SP)
49,99 €
Jordan
Jordan Τσάντα προπόνησης Element (68,8 L)
Jordan
Τσάντα προπόνησης Element (68,8 L)
54,99 €
Jordan Essentials
Jordan Essentials Τσάντα γυμναστηρίου (30 L)
Jordan Essentials
Τσάντα γυμναστηρίου (30 L)
34,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Τσάντα γυμναστηρίου για προπόνηση (μέγεθος M, 60 L)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Brasilia
Τσάντα γυμναστηρίου για προπόνηση (μέγεθος M, 60 L)
47,99 €
Nike Brasilia 9.5
Nike Brasilia 9.5 Τσάντα γυμναστηρίου για προπόνηση (μέγεθος Medium, 60 L)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Brasilia 9.5
Τσάντα γυμναστηρίου για προπόνηση (μέγεθος Medium, 60 L)
47,99 €
Nike Academy Team
Nike Academy Team Τσάντα γυμναστηρίου για ποδόσφαιρο (μέγεθος Medium, 60 L)
Nike Academy Team
Τσάντα γυμναστηρίου για ποδόσφαιρο (μέγεθος Medium, 60 L)
42,99 €
Jordan
Jordan Τσάντα προπόνησης από σουέντ με μονόγραμμα (25 L)
Jordan
Τσάντα προπόνησης από σουέντ με μονόγραμμα (25 L)
134,99 €
Jordan
Jordan Τσάντα προπόνησης Element (48,5 L)
Jordan
Τσάντα προπόνησης Element (48,5 L)
49,99 €
Jordan
Jordan Τσάντα προπόνησης με μονόγραμμα (25 L)
Jordan
Τσάντα προπόνησης με μονόγραμμα (25 L)
124,99 €
Jordan
Jordan Τσάντα προπόνησης με διάτρητο μοτίβο (40L)
Jordan
Τσάντα προπόνησης με διάτρητο μοτίβο (40L)
159,99 €
NikeSKIMS
NikeSKIMS Γυναικεία τσάντα γυμναστηρίου Puffer
Κορυφαίο σε πωλήσεις
NikeSKIMS
Γυναικεία τσάντα γυμναστηρίου Puffer
159,99 €
Jordan Παρί Σεν Ζερμέν
Jordan Παρί Σεν Ζερμέν Τσάντα προπόνησης (62,5 L)
Jordan Παρί Σεν Ζερμέν
Τσάντα προπόνησης (62,5 L)
64,99 €
Τσάντα γυμναστηρίου Academy (μέγεθος M) Παρί Σεν Ζερμέν 2026/27
Τσάντα γυμναστηρίου Academy (μέγεθος M) Παρί Σεν Ζερμέν 2026/27 Τσάντα γυμναστηρίου Nike Academy (μέγεθος M) Παρί Σεν Ζερμέν
Τσάντα γυμναστηρίου Academy (μέγεθος M) Παρί Σεν Ζερμέν 2026/27
Τσάντα γυμναστηρίου Nike Academy (μέγεθος M) Παρί Σεν Ζερμέν
49,99 €
Jordan
Jordan Μίνι τσάντα προπόνησης από σουέντ με μονόγραμμα (3 L)
Jordan
Μίνι τσάντα προπόνησης από σουέντ με μονόγραμμα (3 L)
74,99 €
Jordan Quai 54
Jordan Quai 54 Τσάντα προπόνησης (62,5 L)
Jordan Quai 54
Τσάντα προπόνησης (62,5 L)
59,99 €
Jordan
Jordan Μίνι τσάντα προπόνησης με μονόγραμμα (3 L)
Μόλις κυκλοφόρησε
Jordan
Μίνι τσάντα προπόνησης με μονόγραμμα (3 L)
74,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Τσάντα γυμναστηρίου για προπόνηση (μέγεθος S, 41 L)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Brasilia
Τσάντα γυμναστηρίου για προπόνηση (μέγεθος S, 41 L)
42,99 €
Jordan
Jordan Τσάντα προπόνησης με διάτρητο μοτίβο (25 L)
Jordan
Τσάντα προπόνησης με διάτρητο μοτίβο (25 L)
129,99 €
Τσάντα γυμναστηρίου Academy (μέγεθος Μ) Μπαρτσελόνα 2026/27
Τσάντα γυμναστηρίου Academy (μέγεθος Μ) Μπαρτσελόνα 2026/27 Τσάντα γυμναστηρίου Nike Academy (μέγεθος M)
Τσάντα γυμναστηρίου Academy (μέγεθος Μ) Μπαρτσελόνα 2026/27
Τσάντα γυμναστηρίου Nike Academy (μέγεθος M)
49,99 €
Jordan
Jordan Τσάντα προπόνησης Brazil (68,8 L)
Jordan
Τσάντα προπόνησης Brazil (68,8 L)
69,99 €
Jordan
Jordan Τσάντα προπόνησης Element (48,5 L)
Jordan
Τσάντα προπόνησης Element (48,5 L)
49,99 €
Jordan
Jordan Τσάντα προπόνησης με μονόγραμμα (25 L)
Jordan
Τσάντα προπόνησης με μονόγραμμα (25 L)
124,99 €
Jordan
Jordan Τσάντα προπόνησης με διάτρητο μοτίβο (40L)
Jordan
Τσάντα προπόνησης με διάτρητο μοτίβο (40L)
159,99 €
NikeSKIMS
NikeSKIMS Γυναικεία τσάντα γυμναστηρίου Puffer
Κορυφαίο σε πωλήσεις
NikeSKIMS
Γυναικεία τσάντα γυμναστηρίου Puffer
159,99 €
Jordan Παρί Σεν Ζερμέν
Jordan Παρί Σεν Ζερμέν Τσάντα προπόνησης (62,5 L)
Jordan Παρί Σεν Ζερμέν
Τσάντα προπόνησης (62,5 L)
64,99 €
Τσάντα γυμναστηρίου Academy (μέγεθος M) Παρί Σεν Ζερμέν 2026/27
Τσάντα γυμναστηρίου Academy (μέγεθος M) Παρί Σεν Ζερμέν 2026/27 Τσάντα γυμναστηρίου Nike Academy (μέγεθος M) Παρί Σεν Ζερμέν
Τσάντα γυμναστηρίου Academy (μέγεθος M) Παρί Σεν Ζερμέν 2026/27
Τσάντα γυμναστηρίου Nike Academy (μέγεθος M) Παρί Σεν Ζερμέν
49,99 €
Jordan
Jordan Μίνι τσάντα προπόνησης από σουέντ με μονόγραμμα (3 L)
Jordan
Μίνι τσάντα προπόνησης από σουέντ με μονόγραμμα (3 L)
74,99 €
Jordan Quai 54
Jordan Quai 54 Τσάντα προπόνησης (62,5 L)
Jordan Quai 54
Τσάντα προπόνησης (62,5 L)
59,99 €
Jordan
Jordan Μίνι τσάντα προπόνησης με μονόγραμμα (3 L)
Μόλις κυκλοφόρησε
Jordan
Μίνι τσάντα προπόνησης με μονόγραμμα (3 L)
74,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Τσάντα γυμναστηρίου για προπόνηση (μέγεθος S, 41 L)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Brasilia
Τσάντα γυμναστηρίου για προπόνηση (μέγεθος S, 41 L)
42,99 €
Jordan
Jordan Τσάντα προπόνησης με διάτρητο μοτίβο (25 L)
Jordan
Τσάντα προπόνησης με διάτρητο μοτίβο (25 L)
129,99 €
Τσάντα γυμναστηρίου Academy (μέγεθος Μ) Μπαρτσελόνα 2026/27
Τσάντα γυμναστηρίου Academy (μέγεθος Μ) Μπαρτσελόνα 2026/27 Τσάντα γυμναστηρίου Nike Academy (μέγεθος M)
Τσάντα γυμναστηρίου Academy (μέγεθος Μ) Μπαρτσελόνα 2026/27
Τσάντα γυμναστηρίου Nike Academy (μέγεθος M)
49,99 €
Jordan
Jordan Τσάντα προπόνησης Brazil (68,8 L)
Jordan
Τσάντα προπόνησης Brazil (68,8 L)
69,99 €

Τσάντες γυμναστηρίου για μετακινήσεις με στυλ

Είτε πηγαίνεις στο γυμναστήριο ή είτε μια εκδρομή το Σαββατοκύριακο, προστάτευσε τα αξεσουάρ και τα ρούχα σου με τις τσάντες γυμναστηρίου Nike. Διαθέτουν πολλές τσέπες, ρυθμιζόμενα λουράκια ώμου και διπλά χερούλια για ασφαλή αποθήκευση και στεγνή προστασία του εξοπλισμού σου, ενώ προσφέρουν επίσης ευέλικτες επιλογές μεταφοράς. Αν μεταφέρεις άλλα αντικείμενα ή θέλεις να έχεις και τα δύο σου χέρια ελεύθερα, βρες τσάντες γυμναστηρίου με ρυθμιζόμενο κλιπ στο πλάι για να μετατρέπονται σε άνετα σακίδια ώμου που μπορείς να φορέσεις χιαστί, για εύκολη μεταφορά που δεν εμποδίζει τις κινήσεις σου. Βρες τη σωστή τσάντα για κάθε περίσταση με τα σακίδια, τις τσάντες ώμου και τις τσάντες με κορδόνι που σφίγγει από τη Nike.

Η Nike διαθέτει τσάντες σε μια μεγάλη γκάμα χρωμάτων και στυλ που ταιριάζουν με τον πολυάσχολο σύγχρονο τρόπο ζωής για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Επίλεξε την τσάντα γυμναστηρίου που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σου ανάμεσα στα μεγέθη Extra Small, Small, Medium και Large. Προτίμησε τις μικρότερες επιλογές για να μεταφέρεις βασικά είδη, όπως παπούτσια και ρούχα. Ωστόσο, αν χρειάζεσαι να μεταφέρεις μεγαλύτερο εξοπλισμό ή περισσότερα είδη, οι επιλογές σε μεγέθη Medium ή Large είναι κατάλληλες για σένα. Ανάδειξε το σήμα Nike Swoosh ή δείξε την περηφάνια σου για την ομάδα που υποστηρίζεις με το ιδανικό στυλ τσάντας γυμναστηρίου.