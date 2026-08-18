  1. Μπάσκετ
    2. /
  2. Ρούχα
    3. /
  3. Παντελόνια και κολάν

Μπάσκετ Παντελόνια και κολάν

(37)
Kobe
Kobe Ανδρικό παντελόνι μπάσκετ Nike
Ανακυκλωμένα υλικά
Kobe
Ανδρικό παντελόνι μπάσκετ Nike
139,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Ανδρικό παντελόνι μπάσκετ με χνουδωτή υφή σε φαρδιά γραμμή από βαρύ ύφασμα
Nike Standard Issue
Ανδρικό παντελόνι μπάσκετ με χνουδωτή υφή σε φαρδιά γραμμή από βαρύ ύφασμα
109,99 €
KD x NOCTA
KD x NOCTA Ανδρικό κολάν με ένα μπατζάκι (αριστερά)
Ανακυκλωμένα υλικά
KD x NOCTA
Ανδρικό κολάν με ένα μπατζάκι (αριστερά)
79,99 €
WNBA Legends
WNBA Legends Υφαντό παντελόνι με πρακτική σχεδίαση Nike
Ανακυκλωμένα υλικά
WNBA Legends
Υφαντό παντελόνι με πρακτική σχεδίαση Nike
99,99 €
KD x NOCTA
KD x NOCTA Ανδρικό κολάν με ένα μπατζάκι (δεξιά)
Ανακυκλωμένα υλικά
KD x NOCTA
Ανδρικό κολάν με ένα μπατζάκι (δεξιά)
79,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Ανδρικό παντελόνι μπάσκετ με χνουδωτή υφή
Nike Standard Issue
Ανδρικό παντελόνι μπάσκετ με χνουδωτή υφή
94,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Ανδρικό παντελόνι μπάσκετ Therma-FIT με ανοιχτό τελείωμα στα μπατζάκια και χνουδωτή υφή
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Standard Issue
Ανδρικό παντελόνι μπάσκετ Therma-FIT με ανοιχτό τελείωμα στα μπατζάκια και χνουδωτή υφή
89,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Γυναικείο σορτς 13 cm μεσαίου ύψους
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Pro 365
Γυναικείο σορτς 13 cm μεσαίου ύψους
32,99 €
Kobe "Lunar New Year"
Kobe "Lunar New Year" Ανδρικό παντελόνι Nike Windrunner
Ανακυκλωμένα υλικά
Kobe "Lunar New Year"
Ανδρικό παντελόνι Nike Windrunner
129,99 €
Nike
Nike Παντελόνι μπάσκετ για μεγάλα παιδιά
Nike
Παντελόνι μπάσκετ για μεγάλα παιδιά
54,99 €
Λος Άντζελες Λέικερς Courtside
Λος Άντζελες Λέικερς Courtside Ανδρική φόρμα Nike NBA Club Peak
Ανακυκλωμένα υλικά
Λος Άντζελες Λέικερς Courtside
Ανδρική φόρμα Nike NBA Club Peak
129,99 €
Kobe
Kobe Ανδρικό φλις παντελόνι μπάσκετ Dri-FIT
Ανακυκλωμένα υλικά
Kobe
Ανδρικό φλις παντελόνι μπάσκετ Dri-FIT
84,99 €
Nike Pro
Nike Pro Γυναικείο σορτς ποδηλασίας μεσαίου καβάλου 8 cm
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Pro
Γυναικείο σορτς ποδηλασίας μεσαίου καβάλου 8 cm
32,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν με κανονικό μήκος
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Pro Sculpt
Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν με κανονικό μήκος
64,99 €
Λος Άντζελες Λέικερς City Edition
Λος Άντζελες Λέικερς City Edition Ανδρική φόρμα Nike NBA Club Peak
Ανακυκλωμένα υλικά
Λος Άντζελες Λέικερς City Edition
Ανδρική φόρμα Nike NBA Club Peak
129,99 €
Kobe
Kobe Φλις παντελόνι μπάσκετ Dri-FIT για μεγάλα παιδιά
Ανακυκλωμένα υλικά
Kobe
Φλις παντελόνι μπάσκετ Dri-FIT για μεγάλα παιδιά
59,99 €
Λος Άντζελες Λέικερς Courtside
Λος Άντζελες Λέικερς Courtside Ανδρικό παντελόνι φόρμας Nike NBA Club Fleece
Λος Άντζελες Λέικερς Courtside
Ανδρικό παντελόνι φόρμας Nike NBA Club Fleece
79,99 €
Μπόστον Σέλτικς Courtside
Μπόστον Σέλτικς Courtside Ανδρικό παντελόνι φόρμας Nike NBA Club Fleece
Μπόστον Σέλτικς Courtside
Ανδρικό παντελόνι φόρμας Nike NBA Club Fleece
79,99 €
Nike
Nike Γυναικείο φλις παντελόνι μπάσκετ με πρακτική σχεδίαση
Nike
Γυναικείο φλις παντελόνι μπάσκετ με πρακτική σχεδίαση
94,99 €
Σικάγο Μπουλς Courtside
Σικάγο Μπουλς Courtside Ανδρικό παντελόνι φόρμας Nike NBA Club Fleece
Σικάγο Μπουλς Courtside
Ανδρικό παντελόνι φόρμας Nike NBA Club Fleece
79,99 €
LeBron
LeBron Ανδρικό παντελόνι Nike
Ανακυκλωμένα υλικά
LeBron
Ανδρικό παντελόνι Nike
139,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Γυναικείο σορτς 21 cm
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Pro 365
Γυναικείο σορτς 21 cm
Έκπτωση 29%
Jordan Sport
Jordan Sport Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν μπάσκετ με ένα μπατζάκι (αριστερά)
Jordan Sport
Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν μπάσκετ με ένα μπατζάκι (αριστερά)
49,99 €
Jordan Sport Hoop Fleece
Jordan Sport Hoop Fleece Ανδρικό παντελόνι Dri-FIT
Jordan Sport Hoop Fleece
Ανδρικό παντελόνι Dri-FIT
99,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν μπάσκετ με ένα μπατζάκι (δεξιά)
Jordan Sport
Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν μπάσκετ με ένα μπατζάκι (δεξιά)
49,99 €
Jordan Sport Quai 54
Jordan Sport Quai 54 Ανδρικό παντελόνι
Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan Sport Quai 54
Ανδρικό παντελόνι
79,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Παντελόνι φόρμας Therma-FIT για μεγάλα παιδιά
Jordan Sport
Παντελόνι φόρμας Therma-FIT για μεγάλα παιδιά
49,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Γυναικείο σορτς 13 cm
Jordan Sport
Γυναικείο σορτς 13 cm
39,99 €
Jordan
Jordan Φλις παντελόνι Jumbo Jumpman για μεγάλα παιδιά
Μόλις κυκλοφόρησε
Jordan
Φλις παντελόνι Jumbo Jumpman για μεγάλα παιδιά
39,99 €
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Cargo παντελόνι για μεγάλα παιδιά
Μόλις κυκλοφόρησε
Jordan Brooklyn Fleece
Cargo παντελόνι για μεγάλα παιδιά
49,99 €
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Παντελόνι φόρμας για μεγάλα παιδιά
Μόλις κυκλοφόρησε
Jordan Brooklyn Fleece
Παντελόνι φόρμας για μεγάλα παιδιά
44,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Γυναικείο εμπριμέ ψηλόμεσο σορτς Dri-FIT 13 cm
Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan Sport
Γυναικείο εμπριμέ ψηλόμεσο σορτς Dri-FIT 13 cm
44,99 €
Jordan Sport JAM
Jordan Sport JAM Ανδρικό παντελόνι προθέρμανσης
Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan Sport JAM
Ανδρικό παντελόνι προθέρμανσης
99,99 €
Jordan
Jordan Παντελόνι φόρμας ποδοσφαιρικής ομάδας για μεγάλα παιδιά
Jordan
Παντελόνι φόρμας ποδοσφαιρικής ομάδας για μεγάλα παιδιά
54,99 €
Jordan
Jordan Παντελόνι Air με ανοιχτό τελείωμα στα μπατζάκια για μεγάλα παιδιά
Jordan
Παντελόνι Air με ανοιχτό τελείωμα στα μπατζάκια για μεγάλα παιδιά
54,99 €
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Ανδρικό φλις παντελόνι Dri-FIT
Jordan Sport Crossover
Ανδρικό φλις παντελόνι Dri-FIT
Έκπτωση 30%
Jordan Sport
Jordan Sport Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς ποδηλασίας 18 cm
Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan Sport
Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς ποδηλασίας 18 cm
Έκπτωση 30%
Jordan Sport
Jordan Sport Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν μπάσκετ με ένα μπατζάκι (δεξιά)
Jordan Sport
Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν μπάσκετ με ένα μπατζάκι (δεξιά)
49,99 €
Jordan Sport Quai 54
Jordan Sport Quai 54 Ανδρικό παντελόνι
Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan Sport Quai 54
Ανδρικό παντελόνι
79,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Παντελόνι φόρμας Therma-FIT για μεγάλα παιδιά
Jordan Sport
Παντελόνι φόρμας Therma-FIT για μεγάλα παιδιά
49,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Γυναικείο σορτς 13 cm
Jordan Sport
Γυναικείο σορτς 13 cm
39,99 €
Jordan
Jordan Φλις παντελόνι Jumbo Jumpman για μεγάλα παιδιά
Μόλις κυκλοφόρησε
Jordan
Φλις παντελόνι Jumbo Jumpman για μεγάλα παιδιά
39,99 €
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Cargo παντελόνι για μεγάλα παιδιά
Μόλις κυκλοφόρησε
Jordan Brooklyn Fleece
Cargo παντελόνι για μεγάλα παιδιά
49,99 €
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Παντελόνι φόρμας για μεγάλα παιδιά
Μόλις κυκλοφόρησε
Jordan Brooklyn Fleece
Παντελόνι φόρμας για μεγάλα παιδιά
44,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Γυναικείο εμπριμέ ψηλόμεσο σορτς Dri-FIT 13 cm
Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan Sport
Γυναικείο εμπριμέ ψηλόμεσο σορτς Dri-FIT 13 cm
44,99 €
Jordan Sport JAM
Jordan Sport JAM Ανδρικό παντελόνι προθέρμανσης
Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan Sport JAM
Ανδρικό παντελόνι προθέρμανσης
99,99 €
Jordan
Jordan Παντελόνι φόρμας ποδοσφαιρικής ομάδας για μεγάλα παιδιά
Jordan
Παντελόνι φόρμας ποδοσφαιρικής ομάδας για μεγάλα παιδιά
54,99 €
Jordan
Jordan Παντελόνι Air με ανοιχτό τελείωμα στα μπατζάκια για μεγάλα παιδιά
Jordan
Παντελόνι Air με ανοιχτό τελείωμα στα μπατζάκια για μεγάλα παιδιά
54,99 €
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Ανδρικό φλις παντελόνι Dri-FIT
Jordan Sport Crossover
Ανδρικό φλις παντελόνι Dri-FIT
Έκπτωση 30%
Jordan Sport
Jordan Sport Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς ποδηλασίας 18 cm
Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan Sport
Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς ποδηλασίας 18 cm
Έκπτωση 30%