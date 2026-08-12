Απογείωσε το στυλ σου με τα Nike Air Max 270
Αντλώντας έμπνευση από δύο εμβληματικά μοντέλα, το Air Max 180 και το Air Max 93, το Nike Air Max 270 έχει την ψηλότερη μονάδα αερόσολας μέχρι σήμερα. Σχεδιασμένο για lifestyle και streetwear, προσφέρει στήριξη και μοντέρνα εμφάνιση όλη μέρα. Απόλαυσε την αίσθηση ότι περπατάς στον αέρα με τη μεγάλη μονάδα Max Air σε συνδυασμό με τη σόλα από αφρό διπλής πυκνότητας που είναι ιδανική για την πολυάσχολη καθημερινότητά σου. Συνδύασε το αγαπημένο σου παντελόνι φόρμας ή παντελόνι με το παπούτσι. Δες ολόκληρη τη συλλογή Nike Air Max για άνδρες, γυναίκες και παιδιά.
Στο επάνω μέρος της μονάδας Max Air βρίσκεται η επένδυση του παπουτσιού, προσφέροντας άψογη εφαρμογή που αγκαλιάζει το πόδι και κάμπτεται ώστε να παρέχει τη δομή και τον αερισμό που χρειάζεσαι στα κατάλληλα σημεία. Το σύστημα λοξού δεσίματος των κορδονιών του Air Max 270 προσφέρει σταθερή εφαρμογή κατά την κίνηση. Διάλεξε από μια ποικιλία χρωματικών παλετών που τονίζουν τη μονάδα Max Air και αναδεικνύουν τα είδη streetwear που φοράς. Εξερεύνησε περισσότερα sneaker Air Max, όπως το Air Max 1, τα Air Max 95 και το νέα, τολμηρό VaporMax.