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Παπούτσια Air Max 270

(10)
Nike Air Max 270 SE
Nike Air Max 270 SE Παπούτσι για μεγάλα παιδιά
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Air Max 270 SE
Παπούτσι για μεγάλα παιδιά
119,99 €
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Παπούτσια για μικρά παιδιά
Nike Air Max 270
Παπούτσια για μικρά παιδιά
99,99 €
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Γυναικεία παπούτσια
Nike Air Max 270
Γυναικεία παπούτσια
159,99 €
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Γυναικεία παπούτσια
Nike Air Max 270
Γυναικεία παπούτσια
159,99 €
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Γυναικεία παπούτσια
Nike Air Max 270
Γυναικεία παπούτσια
159,99 €
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Παπούτσι για βρέφη και νήπια
Nike Air Max 270
Παπούτσι για βρέφη και νήπια
79,99 €
Nike Air Max 270 By You
Nike Air Max 270 By You Εξατομικευμένα ανδρικά παπούτσια
Εξατομίκευση
Εξατομίκευση
Nike Air Max 270 By You
Εξατομικευμένα ανδρικά παπούτσια
179,99 €
Nike Air Max 270 By You
Nike Air Max 270 By You Εξατομικευμένα γυναικεία παπούτσια
Εξατομίκευση
Εξατομίκευση
Nike Air Max 270 By You
Εξατομικευμένα γυναικεία παπούτσια
179,99 €
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Ανδρικά παπούτσια
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Air Max 270
Ανδρικά παπούτσια
Έκπτωση 30%
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Γυναικεία παπούτσια
Nike Air Max 270
Γυναικεία παπούτσια
Έκπτωση 30%

Απογείωσε το στυλ σου με τα Nike Air Max 270

Αντλώντας έμπνευση από δύο εμβληματικά μοντέλα, το Air Max 180 και το Air Max 93, το Nike Air Max 270 έχει την ψηλότερη μονάδα αερόσολας μέχρι σήμερα. Σχεδιασμένο για lifestyle και streetwear, προσφέρει στήριξη και μοντέρνα εμφάνιση όλη μέρα. Απόλαυσε την αίσθηση ότι περπατάς στον αέρα με τη μεγάλη μονάδα Max Air σε συνδυασμό με τη σόλα από αφρό διπλής πυκνότητας που είναι ιδανική για την πολυάσχολη καθημερινότητά σου. Συνδύασε το αγαπημένο σου παντελόνι φόρμας ή παντελόνι με το παπούτσι. Δες ολόκληρη τη συλλογή Nike Air Max για άνδρες, γυναίκες και παιδιά.

Στο επάνω μέρος της μονάδας Max Air βρίσκεται η επένδυση του παπουτσιού, προσφέροντας άψογη εφαρμογή που αγκαλιάζει το πόδι και κάμπτεται ώστε να παρέχει τη δομή και τον αερισμό που χρειάζεσαι στα κατάλληλα σημεία. Το σύστημα λοξού δεσίματος των κορδονιών του Air Max 270 προσφέρει σταθερή εφαρμογή κατά την κίνηση. Διάλεξε από μια ποικιλία χρωματικών παλετών που τονίζουν τη μονάδα Max Air και αναδεικνύουν τα είδη streetwear που φοράς. Εξερεύνησε περισσότερα sneaker Air Max, όπως το Air Max 1, τα Air Max 95 και το νέα, τολμηρό VaporMax.