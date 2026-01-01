Επιστροφή στην ΑναζήτησηNike Store Shenkar (Partnered)Κλειστό • Ανοίγει στις 12:00 μ.μ.9 ARIE SHENKAR ST.Herzliya PituahHERTZLIYA, Tel Aviv, 4672509, IL09-9550635Λήψη οδηγιώνΩράριο λειτουργίας καταστήματοςΔευ - Πέμ: 10:00 π.μ. - 9:00 μ.μ.Παρ: 9:30 π.μ. - 3:00 μ.μ.Σάβ: 12:00 μ.μ. - 9:00 μ.μ.Κυρ: 10:00 π.μ. - 9:00 μ.μ.Κοντινά καταστήματαΚατάλογος καταστημάτωνNike Store Glilot (Partnered)RAV MEHER 1GLILOT-RAMAT ASHARON, Tel Aviv, 9851328, ILΚλειστό • Ανοίγει στις 10:00 π.μ.NSP Ayalon (Partnered)301 HABA HILLEL ST.Ayalon MallRAMAT GAN, Tel Aviv, 5259408, ILΚλειστό • Ανοίγει στις 10:00 π.μ.Nike Store Tlv Port (Partnered)Namal 18TEL AVIV, Tel Aviv, 63508, ILΚλειστό • Ανοίγει στις 10:00 π.μ.