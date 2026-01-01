Nike Store Tlv Port (Partnered)

Nike Store Tlv Port (Partnered)

Κλειστό • Ανοίγει στις 10:00 π.μ.

Namal 18

TEL AVIV, Tel Aviv, 63508, IL

+972 03-529-5392

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Ωράριο λειτουργίας καταστήματος

Δευ - Πέμ: 10:00 π.μ. - 9:30 μ.μ.
Παρ: 9:30 π.μ. - 9:00 μ.μ.
Σάβ: 10:00 π.μ. - 10:00 μ.μ.
Κυρ: 10:00 π.μ. - 9:30 μ.μ.

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