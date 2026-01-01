Επιστροφή στην ΑναζήτησηNike Store Tlv Port (Partnered)Κλειστό • Ανοίγει στις 10:00 π.μ.Namal 18TEL AVIV, Tel Aviv, 63508, IL+972 03-529-5392Λήψη οδηγιώνΩράριο λειτουργίας καταστήματοςΔευ - Πέμ: 10:00 π.μ. - 9:30 μ.μ.Παρ: 9:30 π.μ. - 9:00 μ.μ.Σάβ: 10:00 π.μ. - 10:00 μ.μ.Κυρ: 10:00 π.μ. - 9:30 μ.μ.Κοντινά καταστήματαΚατάλογος καταστημάτωνNSP Gindi TLV (Partnered)HAHASHMONAAIM ST. 100TEL AVIV, Tel Aviv, 7312700, ILΚλειστό • Ανοίγει στις 8:00 π.μ.Nike Store Dizengof (Partnered)50 Dizengoff st.Dizengoff CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 6433222, ILΚλειστό • Ανοίγει στις 9:30 π.μ.Nike Store Azrieli (Partnered)Derech Menachem Begin 132Azrieli CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 67011, ILΚλειστό • Ανοίγει στις 9:30 π.μ.