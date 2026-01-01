耐克上海浦东正大广场体验店

耐克上海浦东正大广场体验店

Κλειστό • Ανοίγει στις 10:00 π.μ.

上海市陆家嘴西路168号正大广场4楼耐克专柜 4F01

上海, 上海, 200120, CN

021-56294816

Ωράριο λειτουργίας καταστήματος

Δευ - Κυρ: 10:00 π.μ. - 10:00 μ.μ.

Κοντινά καταστήματα