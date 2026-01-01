JORDAN 8 CENTURY AVENUE

JORDAN 8 CENTURY AVENUE

Κλείνει σύντομα • Κλείνει στις 10:00 μ.μ.

上海市浦东新区世纪大道8号LG1（苹果店对面）

Shanghai, Shanghai, 200122, CN

021-56294905

Ωράριο λειτουργίας καταστήματος

Δευ - Κυρ: 10:00 π.μ. - 10:00 μ.μ.

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