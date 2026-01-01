Επιστροφή στην ΑναζήτησηJORDAN 8 CENTURY AVENUEΚλείνει σύντομα • Κλείνει στις 10:00 μ.μ.上海市浦东新区世纪大道8号LG1（苹果店对面）Shanghai, Shanghai, 200122, CN021-56294905Ωράριο λειτουργίας καταστήματοςΔευ - Κυρ: 10:00 π.μ. - 10:00 μ.μ.Κοντινά καταστήματαΚατάλογος καταστημάτων耐克上海浦东正大广场体验店上海市陆家嘴西路168号正大广场4楼耐克专柜 4F01上海, 上海, 200120, CNΚλείνει σύντομα • Κλείνει στις 10:00 μ.μ.JORDAN 139 NANDONG上海市黄浦区南京东路139号1楼JORDANShanghai, Shanghai, 200000, CNΚλείνει σύντομα • Κλείνει στις 10:00 μ.μ.锐力上海市黄浦区南京东路大丸百货BEACON EXT上海黄浦区南京东路228号大丸百货5F上海, 上海, 200001, CNΚλείνει σύντομα • Κλείνει στις 10:00 μ.μ.