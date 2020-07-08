Οχτώ χαλαρωτικές διατάσεις πριν από τον ύπνο

Οι χαλαροί μύες μπορούν να σε βοηθήσουν να κοιμηθείς καλύτερα το βράδυ. Θα σε καθοδηγήσω σε αυτό το εύκολο πρόγραμμα διατάσεων που θα σε βοηθήσει να χαλαρώσεις πριν από τον ύπνο.



Μείνε σε κάθε διάταση για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα. Αν η διάταση γίνεται μόνο στη μία πλευρά, μείνε σε κάθε πλευρά για 30 δευτερόλεπτα.



Θα καλύψουμε τα εξής:



1. Διάταση των καμπτήρων ισχίου με γονάτισμα

Αυτή η κίνηση τεντώνει τους καμπτήρες του ισχίου σου, συμπεριλαμβανομένου του λαγονοψοΐτη, ο οποίος είναι ένας μυς του κορμού που συνδέει το κάτω μέρος της πλάτης με το επάνω μέρος του ποδιού.