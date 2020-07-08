Χαλάρωσε με διατάσεις πριν από τον ύπνο

Προπόνηση
Τελευταία ενημέρωση: 8 Ιουλίου 2020

Από την Kirsty Godso

Εκτόνωσε την ένταση της ημέρας για καλύτερο βραδινό ύπνο.

Οι χαλαροί μύες μπορούν να σε βοηθήσουν να κοιμηθείς καλύτερα το βράδυ. Θα σε καθοδηγήσω σε αυτό το εύκολο πρόγραμμα διατάσεων που θα σε βοηθήσει να χαλαρώσεις πριν από τον ύπνο.

Μείνε σε κάθε διάταση για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα. Αν η διάταση γίνεται μόνο στη μία πλευρά, μείνε σε κάθε πλευρά για 30 δευτερόλεπτα.

Θα καλύψουμε τα εξής:

1. Διάταση των καμπτήρων ισχίου με γονάτισμα
Αυτή η κίνηση τεντώνει τους καμπτήρες του ισχίου σου, συμπεριλαμβανομένου του λαγονοψοΐτη, ο οποίος είναι ένας μυς του κορμού που συνδέει το κάτω μέρος της πλάτης με το επάνω μέρος του ποδιού.

Οχτώ χαλαρωτικές διατάσεις πριν από τον ύπνο

2. Διάταση 90/90
Μια ιδανική άσκηση χαλάρωσης των ισχίων για σφιχτούς στροφείς ισχίου και μια ωραία εναλλακτική για τη στάση περιστεριού.

Οχτώ χαλαρωτικές διατάσεις πριν από τον ύπνο

3. Υποστηριζόμενη διάταση Figure 4
Χρησιμοποίησε τον καναπέ, το κρεβάτι ή μια καρέκλα για να χαμηλώσεις το σώμα σου και να τεντώσεις τους στροφείς ισχίου, δηλαδή τους απιοειδείς μύες.

Οχτώ χαλαρωτικές διατάσεις πριν από τον ύπνο

4. Διάταση των πλατέων ραχιαίων μυών
Θα νιώσεις χαλάρωση στις ωμοπλάτες και τους πλατείς ραχιαίους μύες, τους μεγαλύτερους μύες στην πλάτη σου.

Οχτώ χαλαρωτικές διατάσεις πριν από τον ύπνο

5. Υποστηριζόμενη διάταση στους ιγνυακούς τένοντες
Η χρήση ενός στηρίγματος μπορεί να σε βοηθήσει να χαλαρώσεις τους ιγνυακούς τένοντες, αν είναι σφιχτοί.

Οχτώ χαλαρωτικές διατάσεις πριν από τον ύπνο

6. Διάταση βατράχου
Αυτή η κίνηση είναι μια τέλεια διάταση για τη βουβωνική χώρα και τους γοφούς.

Οχτώ χαλαρωτικές διατάσεις πριν από τον ύπνο

7. Διάταση του θώρακα από ξαπλωτή θέση
Αν κάνεις push-up, έλξεις, μεταφέρεις βαριές τσάντες ή εργάζεσαι σε υπολογιστή, αυτή η διάταση θα σε βοηθήσει να χαλαρώσεις τους μύες του θώρακα, του στήθους, των ώμων και των χεριών.

Οχτώ χαλαρωτικές διατάσεις πριν από τον ύπνο

8. Στάση του παιδιού
Ολοκλήρωσε τις διατάσεις με αυτήν τη χαλαρωτική στάση ενώ συντονίζεις την αναπνοή σου.

Οχτώ χαλαρωτικές διατάσεις πριν από τον ύπνο

Τώρα μπορείς να απολαύσεις έναν καλό βραδινό ύπνο!

Οχτώ χαλαρωτικές διατάσεις πριν από τον ύπνο, Γίνε μέλος του Nike Training Club

Γίνε μέλος του Nike Training Club

Απόκτησε πρόσβαση στους κορυφαίους ειδικούς και προπονητές μας για να συνεχίσεις να γυμνάζεσαι και να παραμένεις υγιής.

Λήψη
Οχτώ χαλαρωτικές διατάσεις πριν από τον ύπνο, Γίνε μέλος του Nike Training Club

Γίνε μέλος του Nike Training Club

Απόκτησε πρόσβαση στους κορυφαίους ειδικούς και προπονητές μας για να συνεχίσεις να γυμνάζεσαι και να παραμένεις υγιής.

Λήψη

Ημερομηνία αρχικής δημοσίευσης: 1 Ιανουαρίου 1970