Οχτώ χαλαρωτικές διατάσεις πριν από τον ύπνο

Χαλάρωσε με διατάσεις πριν από τον ύπνο
Προπόνηση
Από την Kirsty Godso
Εκτόνωσε την ένταση της ημέρας για καλύτερο βραδινό ύπνο.
Οι χαλαροί μύες μπορούν να σε βοηθήσουν να κοιμηθείς καλύτερα το βράδυ. Θα σε καθοδηγήσω σε αυτό το εύκολο πρόγραμμα διατάσεων που θα σε βοηθήσει να χαλαρώσεις πριν από τον ύπνο.
Μείνε σε κάθε διάταση για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα. Αν η διάταση γίνεται μόνο στη μία πλευρά, μείνε σε κάθε πλευρά για 30 δευτερόλεπτα.
Θα καλύψουμε τα εξής:
1. Διάταση των καμπτήρων ισχίου με γονάτισμα
Αυτή η κίνηση τεντώνει τους καμπτήρες του ισχίου σου, συμπεριλαμβανομένου του λαγονοψοΐτη, ο οποίος είναι ένας μυς του κορμού που συνδέει το κάτω μέρος της πλάτης με το επάνω μέρος του ποδιού.
2. Διάταση 90/90
Μια ιδανική άσκηση χαλάρωσης των ισχίων για σφιχτούς στροφείς ισχίου και μια ωραία εναλλακτική για τη στάση περιστεριού.
3. Υποστηριζόμενη διάταση Figure 4
Χρησιμοποίησε τον καναπέ, το κρεβάτι ή μια καρέκλα για να χαμηλώσεις το σώμα σου και να τεντώσεις τους στροφείς ισχίου, δηλαδή τους απιοειδείς μύες.
4. Διάταση των πλατέων ραχιαίων μυών
Θα νιώσεις χαλάρωση στις ωμοπλάτες και τους πλατείς ραχιαίους μύες, τους μεγαλύτερους μύες στην πλάτη σου.
5. Υποστηριζόμενη διάταση στους ιγνυακούς τένοντες
Η χρήση ενός στηρίγματος μπορεί να σε βοηθήσει να χαλαρώσεις τους ιγνυακούς τένοντες, αν είναι σφιχτοί.
6. Διάταση βατράχου
Αυτή η κίνηση είναι μια τέλεια διάταση για τη βουβωνική χώρα και τους γοφούς.
7. Διάταση του θώρακα από ξαπλωτή θέση
Αν κάνεις push-up, έλξεις, μεταφέρεις βαριές τσάντες ή εργάζεσαι σε υπολογιστή, αυτή η διάταση θα σε βοηθήσει να χαλαρώσεις τους μύες του θώρακα, του στήθους, των ώμων και των χεριών.
8. Στάση του παιδιού
Ολοκλήρωσε τις διατάσεις με αυτήν τη χαλαρωτική στάση ενώ συντονίζεις την αναπνοή σου.
Τώρα μπορείς να απολαύσεις έναν καλό βραδινό ύπνο!