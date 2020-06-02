Το μυστικό για αστείρευτο πάθος
Νοοτροπία
Από τη Nike Training
Απόκτησε ανεξάντλητο πάθος και επιμονή προσδιορίζοντας το "γιατί" στην προπόνησή σου.
Ποιος είναι ο πραγματικός λόγος πίσω από τους στόχους σου όσον αφορά την υγεία και την ευεξία; Σε αυτό το άρθρο, θα μάθεις πώς να προσδιορίζεις το δικό σου "γιατί" και πώς να το χρησιμοποιείς για να παροτρύνεις τον εαυτό σου να συνεχίσει.
Οι προπονήσεις σου είναι βαρετές ή νιώθεις ότι δεν σε εμπνέουν; Ήρθε η στιγμή να προσδιορίσεις τα κίνητρά σου, το "γιατί" στην προπόνησή σου. Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος (ή λόγοι) που κάνεις όλη την προσπάθεια. Αν θυμάσαι το δικό σου "γιατί" κάθε φορά που νιώθεις ότι θέλεις να σταματήσεις μια προπόνηση ή να τα παρατήσεις εντελώς, μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για να ξεκινήσεις και πάλι, λέει ο Nike Master Trainer Branden Collinsworth.
Λοιπόν, γιατί προπονείσαι; Η απάντηση δεν είναι τόσο απλή, σαν να έλεγες: "θέλω να φαίνεται ωραίο το σώμα μου χωρίς ρούχα" ή "θέλω να ξεσπάσω το άγχος μου". Αυτές μπορεί να είναι οι πρώτες, αυθόρμητες απαντήσεις σου, αλλά είναι επίσης επιφανειακές. Αν δεν βρεις τι κρύβεται πίσω από αυτές, η δύναμή τους θα εξασθενήσει γρήγορα και αυτό μπορεί να οδηγήσει στο να χάσεις το κίνητρό σου για την προπόνηση.
"Αν θυμάσαι το δικό σου "γιατί" κάθε φορά που νιώθεις ότι θέλεις να σταματήσεις μια προπόνηση ή να τα παρατήσεις εντελώς, μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για να ξεκινήσεις και πάλι"
Branden Collinsworth, Nike Master Trainer
Προκειμένου το δικό σου "γιατί" να μπορέσει πραγματικά να σου δώσει κίνητρο, πρέπει να είναι βαθιά προσωπικό και να είναι αληθινά, συναισθηματικά φορτισμένο, αναφέρει ο Collinsworth. Για να το βρεις, το μόνο που χρειάζεσαι είναι πέντε λεπτά για να ολοκληρώσεις αυτά τα τρία απλά βήματα:
- Βρες ένα ήρεμο, ήσυχο μέρος για να σκεφτείς.
Δεν χρειάζεσαι ώρες ή κάποιον ειδικό "ζεν" χώρο. Απλώς ένα μέρος όπου μπορείς να έχεις χρόνο, χωρίς διακοπές, για να σκεφτείς σοβαρά αυτήν την ερώτηση. Έχε κοντά σου στυλό και χαρτί ή το τηλέφωνό σου, για να σημειώσεις τις σκέψεις σου, που θα σε βοηθήσουν να καταγράψεις τις απαντήσεις σου.
- Αναρωτήσου τι πραγματικά θέλεις να πετύχεις από την προπόνηση.
Θέλεις να σηκώνεις μεγαλύτερο βάρος; Να τρέχεις πιο γρήγορα; Εκτός από την παράμετρο της φυσικής κατάστασης, σκέψου τους πνευματικούς στόχους που μπορεί να έχεις. Σημείωσε όλες τις αρχικές σου απαντήσεις.
- Τώρα, σκέψου πιο βαθιά. Τι κρύβεται πίσω από αυτές τις απαντήσεις;
Δες τη λίστα με τους λόγους για τους οποίους προπονείσαι και σκέψου βαθύτερα για καθέναν από αυτούς μέχρι να σου φανερώσει ένα πρωτογενές, ειλικρινές συναίσθημα. Για παράδειγμα, αν είπες, "Θέλω να είμαι καλύτερος ολοκληρωμένος αθλητής", σκέψου γιατί πραγματικά το θέλεις. Μπορεί να σε κάνει να νιώθεις δυνατότερος, σε καλύτερη φυσική κατάσταση. Και το να είσαι δυνατός και σε καλή φυσική κατάσταση μπορεί να σου δίνει αυτοπεποίθηση και χαρά και αυτά τα συναισθήματα να κάνουν τη ζωή σου πιο διασκεδαστική και απολαυστική. Αυτό είναι το δικό σου "γιατί". Να το σκέφτεσαι κάθε φορά που χρειάζεσαι κίνητρο για να προπονηθείς.