Το μυστικό για αστείρευτο πάθος

Ποιος είναι ο πραγματικός λόγος πίσω από τους στόχους σου όσον αφορά την υγεία και την ευεξία; Σε αυτό το άρθρο, θα μάθεις πώς να προσδιορίζεις το δικό σου "γιατί" και πώς να το χρησιμοποιείς για να παροτρύνεις τον εαυτό σου να συνεχίσει.



Οι προπονήσεις σου είναι βαρετές ή νιώθεις ότι δεν σε εμπνέουν; Ήρθε η στιγμή να προσδιορίσεις τα κίνητρά σου, το "γιατί" στην προπόνησή σου. Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος (ή λόγοι) που κάνεις όλη την προσπάθεια. Αν θυμάσαι το δικό σου "γιατί" κάθε φορά που νιώθεις ότι θέλεις να σταματήσεις μια προπόνηση ή να τα παρατήσεις εντελώς, μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για να ξεκινήσεις και πάλι, λέει ο Nike Master Trainer Branden Collinsworth.



Λοιπόν, γιατί προπονείσαι; Η απάντηση δεν είναι τόσο απλή, σαν να έλεγες: "θέλω να φαίνεται ωραίο το σώμα μου χωρίς ρούχα" ή "θέλω να ξεσπάσω το άγχος μου". Αυτές μπορεί να είναι οι πρώτες, αυθόρμητες απαντήσεις σου, αλλά είναι επίσης επιφανειακές. Αν δεν βρεις τι κρύβεται πίσω από αυτές, η δύναμή τους θα εξασθενήσει γρήγορα και αυτό μπορεί να οδηγήσει στο να χάσεις το κίνητρό σου για την προπόνηση.