Τέλειες πλευρικές προβολές και παραλλαγές

Αν είσαι αρχάριος, ξεκίνα τελειοποιώντας τη στάση του σώματος σου (θα αναφέρουμε σύντομα περισσότερα για αυτό). Ξεκίνησε με δύο ή τρία σετ των οχτώ έως δέκα επαναλήψεων σε κάθε πόδι. Προσπάθησε να κάνεις ποιοτικές επαναλήψεις, κάτι που σημαίνει να κινείσαι αργά και να διατηρείς τον έλεγχο, μόνο με το βάρος του σώματός σου. Αν έχεις μεγαλύτερη εμπειρία, θα πρέπει πάντα να ελέγχεις γρήγορα τη σωστή στάση σώματος και μετά μπορείς να προσθέσεις βάρος, να αυξήσεις τον αριθμό των επαναλήψεων και των σετ, καθώς και να προσθέσεις παραλλαγές για να αυξήσεις την ένταση.



Μπορείς να προσθέσεις πλευρικές προβολές σε οποιοδήποτε πρόγραμμα ασκήσεων στο σπίτι ή όταν ταξιδεύεις. Επίσης, μπορείς να προσθέσεις βάρος για να μεγιστοποιήσεις μια προπόνηση ενδυνάμωσης ή να ενσωματώσεις το περπάτημα ή τα άλματα με πλευρικές προβολές σε μια κυκλική προπόνηση HIIT, για να εκτοξεύσεις τους καρδιακούς παλμούς σου.



Ανεξάρτητα από το πρόγραμμά σου, αφιέρωσε λίγα λεπτά πιο πριν κάνοντας ασκήσεις κινητικότητας για να "ανοίξεις" τους γοφούς σου και ασκήσεις μυϊκής ενεργοποίησης για να ενεργοποιήσεις τους γλουτούς σου, κάτι που θα προετοιμάσει τους μύες σου και το εύρος κίνησής σου.