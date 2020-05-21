Σταμάτα να κάθεσαι τόσο πολύ
Προπόνηση και διατροφή
Από τον Ryan Flaherty
Αντιστάθμισε τις επιπτώσεις της έντονης καθιστικής ζωής με αυτές τις απλές διατάσεις.
Σχεδόν όλοι οι συνεργάτες μου, από καθημερινούς αθλητές μέχρι επαγγελματίες, έχουν μερικά προβλήματα στους γλουτούς και τους γοφούς τους λόγω της έντονης καθιστικής ζωής. Σκέψου πώς ήταν κατασκευασμένο το σώμα μας και πώς το χρησιμοποιούσαμε για χιλιάδες χρόνια: μετακινούμασταν όλη μέρα για να συλλέξουμε τροφή. Τώρα, καθόμαστε παραπάνω από το συνηθισμένο. Περιττό να αναφέρω ότι αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα στο σώμα μας.
Το καλύτερο πράγμα που μπορείς να κάνεις για να αντισταθμίσεις τον χρόνο που κάθεσαι είναι να αυξήσεις την κινητικότητα στα σημεία που επηρεάζονται, για να διατηρήσεις την ευκαμψία τους. Κάθε βράδυ, αφιέρωσε 20 λεπτά σε αυτό το πρόγραμμα διατάσεων.
- Θωρακικοί μύες.
Αυτοί οι μύες πιάνονται επειδή συνήθως όταν καθόμαστε, φέρνουμε τους ώμους μας μπροστά και συρρικνώνουμε τους θωρακικούς μύες. Κάνε διατάσεις σε όρθια θέση κάτω από μια πόρτα, με τα χέρια σου στο ύψος των ώμων. Κάνε ένα βήμα μπροστά χωρίς να μετακινήσεις τα χέρια σου και σήκωσε το στήθος σου προς τα πάνω.
- Καμπτήρες ισχίου.
Η καθιστή θέση έχει ως συνέπεια οι καμπτήρες ισχίου να βρίσκονται σε σύσπαση. Τέντωσέ τους σε θέση προβολής, διατηρώντας την πλάτη σε ουδέτερη στάση (μην γέρνεις προς τα εμπρός ή προς τα πίσω).
- Οπίσθιοι μηριαίοι.
Αυτοί οι μύες βρίσκονται σε σύσπαση όταν περνάς πολλές ώρες σε ένα γραφείο, στο αυτοκίνητο ή στον καναπέ. Τέντωσέ τους ξαπλώνοντας με την πλάτη στο πάτωμα και τα πόδια ψηλά στον τοίχο.
"Οι μελέτες δείχνουν ότι η καλύτερη ευκαιρία για να υιοθετήσεις μια νέα υγιεινή συμπεριφορά στη ζωή σου, όπως αυτές οι τρεις καθημερινές ασκήσεις, είναι να την ενσωματώσεις σε μια υπάρχουσα συμπεριφορά".
Ryan Flaherty
Οι μελέτες δείχνουν ότι η καλύτερη ευκαιρία για να υιοθετήσεις μια νέα υγιεινή συμπεριφορά στη ζωή σου, όπως αυτές οι τρεις καθημερινές ασκήσεις, είναι να την ενσωματώσεις σε μια υπάρχουσα συμπεριφορά. Έτσι, ενώ βλέπεις τηλεόραση το βράδυ, μην κάθεσαι συνέχεια στον καναπέ. Σήκω και αντιστάθμισε τις επιπτώσεις της καθιστικής ζωής κάνοντας αυτές τις διατάσεις. Αν τις ενσωματώσεις στην καθημερινότητά σου, θα νιώθεις λιγότερη ακαμψία και θα έχεις καλύτερη έκταση κινήσεων.