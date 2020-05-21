Σταμάτα να κάθεσαι τόσο πολύ

Σχεδόν όλοι οι συνεργάτες μου, από καθημερινούς αθλητές μέχρι επαγγελματίες, έχουν μερικά προβλήματα στους γλουτούς και τους γοφούς τους λόγω της έντονης καθιστικής ζωής. Σκέψου πώς ήταν κατασκευασμένο το σώμα μας και πώς το χρησιμοποιούσαμε για χιλιάδες χρόνια: μετακινούμασταν όλη μέρα για να συλλέξουμε τροφή. Τώρα, καθόμαστε παραπάνω από το συνηθισμένο. Περιττό να αναφέρω ότι αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα στο σώμα μας.



Το καλύτερο πράγμα που μπορείς να κάνεις για να αντισταθμίσεις τον χρόνο που κάθεσαι είναι να αυξήσεις την κινητικότητα στα σημεία που επηρεάζονται, για να διατηρήσεις την ευκαμψία τους. Κάθε βράδυ, αφιέρωσε 20 λεπτά σε αυτό το πρόγραμμα διατάσεων.