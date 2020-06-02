Άρχισε να πετυχαίνεις τους στόχους σου

Πώς να αρχίσεις να πετυχαίνεις τους στόχους σου
Νοοτροπία
Από τη Nike Training
Ξεκλείδωσε πληροφορίες που θα σε βοηθήσουν να πετύχεις τους στόχους ευεξίας σου.
Έχεις θέσει τους στόχους σου. Τώρα ενσωμάτωσε αυτές τις υγιεινές συνήθειες στην καθημερινότητά σου με αυτές τις απλές συμβουλές από τον Ryan Flaherty, Senior Director of Performance της Nike.
Έχεις τις καλύτερες προθέσεις για να προπονείσαι τακτικά, να τρως πιο υγιεινά, να κοιμάσαι περισσότερο. Αλλά πώς μπορείς πραγματικά να πετύχεις αυτούς τους στόχους; Κάνε αυτήν τη φιλοδοξία δράση, προσεγγίζοντας τους στόχους σου ως συνήθειες: δώσε τους ένα συγκεκριμένο, καθορισμένο σημείο στην καθημερινή σου ρουτίνα, λέει ο Ryan Flaherty, Senior Director of Performance της Nike. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να σημειώσεις τη συνήθεια (όπως να κάνεις γιόγκα ή να προετοιμάζεις τα γεύματά σου) στο ημερολόγιό σου, όπως ακριβώς θα σημείωνες το ραντεβού σου με έναν γιατρό ή μια επαγγελματική συνάντηση.
Όσες περισσότερες λεπτομέρειες προσθέτεις τόσο πιθανότερο είναι να τις ακολουθήσεις. Πρόσθεσε ακριβώς τι θέλεις να πετύχεις και σημείωσέ το ως επαναλαμβανόμενο ραντεβού. Για παράδειγμα, προγραμμάτισε μια διαδρομή πέντε χιλιομέτρων σε εξωτερικό χώρο κάθε Δευτέρα μεσημέρι ή μια επίσκεψη σε ένα μανάβικο για να αγοράσεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά κάθε Κυριακή πρωί.
"Κάνε αυτήν τη φιλοδοξία δράση, προσεγγίζοντας τους στόχους σου ως συνήθειες: δώσε τους ένα συγκεκριμένο, καθορισμένο σημείο στην καθημερινή σου ρουτίνα"
Ryan Flaherty, Senior Director of Performance της Nike
Ακούγεται σίγουρα απλό, αλλά μπορεί να έχει δραστικό αποτέλεσμα. Δημιουργώντας αυτό το είδος προβλεψιμότητας σε αυτό που θέλεις να πετύχεις, παίρνεις τον έλεγχο του χρόνου σου και μπαίνεις στη διαδικασία να δημιουργείς νέες συνήθειες που σε βάζουν σε πρόγραμμα για να προσπαθείς να πετύχεις κάθε στόχο.
Στήριξε τις νέες συνήθειες σε υπάρχουσες
Οραματίσου όλες τις καθημερινές σου συνήθειες που δεν σκέφτεσαι ποτέ: το να βουρτσίζεις τα δόντια σου, να προετοιμάζεις μια εκπομπή που θα παρακολουθήσεις το βράδυ. Τώρα, φαντάσου αν κάθε φορά που έκανες μία από αυτές τις βαθιά ριζωμένες συμπεριφορές, πρόσθετες και μια υγιεινή ενέργεια που θέλεις να κάνεις συνήθεια.
Θέλεις να κάνεις προπόνηση ενδυνάμωσης τακτικά; Κάθε φορά που βουρτσίζεις τα δόντια σου, κάνε βαθιά καθίσματα με το βάρος του σώματος. Σκόπευες να δουλέψεις την ευκινησία σου; Χρησιμοποίησε τον κύλινδρο αφρού ενώ παρακολουθείς τηλεόραση. Το να συνδέεις μια νέα συμπεριφορά με μια υπάρχουσα δημιουργεί μια αυτόματη και τακτική υπενθύμιση, ενώ είναι και ένας αποδεδειγμένος τρόπος για να έχεις περισσότερες πιθανότητες να συνεχίζεις να πετυχαίνεις τους στόχους σου μακροπρόθεσμα.