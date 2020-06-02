Άρχισε να πετυχαίνεις τους στόχους σου

Έχεις θέσει τους στόχους σου. Τώρα ενσωμάτωσε αυτές τις υγιεινές συνήθειες στην καθημερινότητά σου με αυτές τις απλές συμβουλές από τον Ryan Flaherty, Senior Director of Performance της Nike.



Έχεις τις καλύτερες προθέσεις για να προπονείσαι τακτικά, να τρως πιο υγιεινά, να κοιμάσαι περισσότερο. Αλλά πώς μπορείς πραγματικά να πετύχεις αυτούς τους στόχους; Κάνε αυτήν τη φιλοδοξία δράση, προσεγγίζοντας τους στόχους σου ως συνήθειες: δώσε τους ένα συγκεκριμένο, καθορισμένο σημείο στην καθημερινή σου ρουτίνα, λέει ο Ryan Flaherty, Senior Director of Performance της Nike. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να σημειώσεις τη συνήθεια (όπως να κάνεις γιόγκα ή να προετοιμάζεις τα γεύματά σου) στο ημερολόγιό σου, όπως ακριβώς θα σημείωνες το ραντεβού σου με έναν γιατρό ή μια επαγγελματική συνάντηση.



Όσες περισσότερες λεπτομέρειες προσθέτεις τόσο πιθανότερο είναι να τις ακολουθήσεις. Πρόσθεσε ακριβώς τι θέλεις να πετύχεις και σημείωσέ το ως επαναλαμβανόμενο ραντεβού. Για παράδειγμα, προγραμμάτισε μια διαδρομή πέντε χιλιομέτρων σε εξωτερικό χώρο κάθε Δευτέρα μεσημέρι ή μια επίσκεψη σε ένα μανάβικο για να αγοράσεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά κάθε Κυριακή πρωί.