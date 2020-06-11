Υγιεινή και χορταστική τορτίγια με κοτόπουλο

Χορταστική τορτίγια με κοτόπουλο
Διατροφή
Τελευταία ενημέρωση: 11 Ιουνίου 2020
Από τη Nike Training
Απόλαυσε ένα υγιεινό και χορταστικό γεύμα σε μόλις 30 λεπτά. Συνταγή για τέσσερις μερίδες.
Απόλαυσε ένα υγιεινό φαγητό φτιάχνοντας αυτήν τη νόστιμη τορτίγια με κοτόπουλο. Είναι μια εύκολη και γεμάτη πρωτεΐνες συνταγή, που θα σου δώσει ενέργεια για ώρες.
Ένα ισορροπημένο, πλούσιο γεύμα με κοτόπουλο, τορτίγια και αρακά για να χορτάσεις σίγουρα. Δεν περιέχει ξηρούς καρπούς.
Υλικά
616 γρ. φιλέτο κοτόπουλο
15 mL ελαιόλαδο
450 γρ. αρακά
225 γρ. τυρί κρέμα
1 κόκκινο κρεμμύδι
300 γρ. ανάμεικτο μαρούλι
8 τορτίγιες ολικής άλεσης
Οδηγίες
- Προθέρμανε τον φούρνο στους 220ºC.
- Αν ο αρακάς είναι κατεψυγμένος, ξεπάγωσέ τον σε ένα μπολ.
- Ανακάτεψε το κοτόπουλο με το ελαιόλαδο, το αλάτι και ένα μπαχαρικό της επιλογής σου. Βάλε το κοτόπουλο σε λαμαρίνα και ψήσε για 20 λεπτά, μέχρι να μαγειρευτεί. Μετά, κόψε σε λεπτές φέτες το κοτόπουλο και άφησέ το στην άκρη.
- Χρησιμοποίησε ένα πιρούνι για να λιώσεις τον αρακά μαζί με το τυρί κρέμα. Πρόσθεσε αλάτι και πιπέρι για γεύση. Κόψε σε λεπτές φέτες το κρεμμύδι. Άλειψε το μείγμα του αρακά με το τυρί κρέμα στις τορτίγιες και μετά πρόσθεσε το κοτόπουλο, το μαρούλι και το κρεμμύδι. Για επιπλέον νοστιμιά, ζέστανε τις τορτίγιες σε μια γκριλιέρα. Καλή όρεξη!
Οδηγίες
- Προθέρμανε τον φούρνο στους 220ºC.
- Αν ο αρακάς είναι κατεψυγμένος, ξεπάγωσέ τον σε ένα μπολ.
- Ανακάτεψε το κοτόπουλο με το ελαιόλαδο, το αλάτι και ένα μπαχαρικό της επιλογής σου. Βάλε το κοτόπουλο σε λαμαρίνα και ψήσε για 20 λεπτά, μέχρι να μαγειρευτεί. Μετά, κόψε σε λεπτές φέτες το κοτόπουλο και άφησέ το στην άκρη.
- Χρησιμοποίησε ένα πιρούνι για να λιώσεις τον αρακά μαζί με το τυρί κρέμα. Πρόσθεσε αλάτι και πιπέρι για γεύση. Κόψε σε λεπτές φέτες το κρεμμύδι. Άλειψε το μείγμα του αρακά με το τυρί κρέμα στις τορτίγιες και μετά πρόσθεσε το κοτόπουλο, το μαρούλι και το κρεμμύδι. Για επιπλέον νοστιμιά, ζέστανε τις τορτίγιες σε μια γκριλιέρα. Καλή όρεξη!
Διατροφικά στοιχεία ανά μερίδα
526 θερμίδες
55 γρ. υδατάνθρακες
45 γρ. πρωτεΐνη
13 γρ. λίπος