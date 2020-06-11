Υγιεινή και χορταστική τορτίγια με κοτόπουλο

Απόλαυσε ένα υγιεινό φαγητό φτιάχνοντας αυτήν τη νόστιμη τορτίγια με κοτόπουλο. Είναι μια εύκολη και γεμάτη πρωτεΐνες συνταγή, που θα σου δώσει ενέργεια για ώρες.



Ένα ισορροπημένο, πλούσιο γεύμα με κοτόπουλο, τορτίγια και αρακά για να χορτάσεις σίγουρα. Δεν περιέχει ξηρούς καρπούς.