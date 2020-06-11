Η δύναμη μιας playlist που σου δίνει ενέργεια

Η μουσική μπορεί να σου δώσει τεράστια κίνητρα και μερικές φορές λειτουργεί σαν μαγικός διακόπτης που μπορεί να απογειώσει τη διάθεσή σου. Σε αυτό το άρθρο, η Nike Master Trainer, Kirsty Godso, μοιράζεται τις συμβουλές της για να βρεις τα καλύτερα κομμάτια που θα σου δώσουν κίνητρο, καθώς και πού μπορείς να βρεις περισσότερα.



Η άσκηση και η μουσική ήταν πάντα άρρηκτα συνδεδεμένες, έτσι είναι φυσικό να θεωρείς χρήσιμο να ακούς αγαπημένα τραγούδια που σε γεμίζουν ενέργεια ενώ προπονείσαι.



Προσωπικά, μου αρέσει επίσης να ακούω μουσική που μου δίνει κίνητρα ακόμα και πριν ξεκινήσω να γυμνάζομαι. Αν η διάθεσή μου δεν είναι τόσο καλή, αν είμαι κουρασμένη ή αν δεν έχω όρεξη να κάνω προπόνηση, μερικά λεπτά έντασης μέσα από τη μουσική μπορούν να αλλάξουν εντελώς την πορεία της ημέρας μου.



Ακούω μερικά ρετρό χιπ-χοπ κομμάτια και, ξαφνικά, η κακή διάθεση ή η βαρεμάρα εξαφανίζεται και είμαι έτοιμη να τα δώσω όλα.