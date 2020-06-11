Η δύναμη μιας playlist που σου δίνει ενέργεια

Βρες τα κίνητρα που χρειάζεσαι με μια playlist που σου δίνει ενέργεια
Movement
Από την Kirsty Godso
Από την Kirsty Godso
Πώς να χρησιμοποιήσεις τη μουσική για να ετοιμάσεις το μυαλό και το σώμα σου για την προπόνηση.
Η μουσική μπορεί να σου δώσει τεράστια κίνητρα και μερικές φορές λειτουργεί σαν μαγικός διακόπτης που μπορεί να απογειώσει τη διάθεσή σου. Σε αυτό το άρθρο, η Nike Master Trainer, Kirsty Godso, μοιράζεται τις συμβουλές της για να βρεις τα καλύτερα κομμάτια που θα σου δώσουν κίνητρο, καθώς και πού μπορείς να βρεις περισσότερα.
Η άσκηση και η μουσική ήταν πάντα άρρηκτα συνδεδεμένες, έτσι είναι φυσικό να θεωρείς χρήσιμο να ακούς αγαπημένα τραγούδια που σε γεμίζουν ενέργεια ενώ προπονείσαι.
Προσωπικά, μου αρέσει επίσης να ακούω μουσική που μου δίνει κίνητρα ακόμα και πριν ξεκινήσω να γυμνάζομαι. Αν η διάθεσή μου δεν είναι τόσο καλή, αν είμαι κουρασμένη ή αν δεν έχω όρεξη να κάνω προπόνηση, μερικά λεπτά έντασης μέσα από τη μουσική μπορούν να αλλάξουν εντελώς την πορεία της ημέρας μου.
Ακούω μερικά ρετρό χιπ-χοπ κομμάτια και, ξαφνικά, η κακή διάθεση ή η βαρεμάρα εξαφανίζεται και είμαι έτοιμη να τα δώσω όλα.
Πώς να χρησιμοποιήσεις τη μουσική για να ετοιμάσεις το μυαλό και το σώμα σου για την προπόνηση.
Η μουσική μπορεί να σου δώσει τεράστια κίνητρα και μερικές φορές λειτουργεί σαν μαγικός διακόπτης που μπορεί να απογειώσει τη διάθεσή σου. Σε αυτό το άρθρο, η Nike Master Trainer, Kirsty Godso, μοιράζεται τις συμβουλές της για να βρεις τα καλύτερα κομμάτια που θα σου δώσουν κίνητρο, καθώς και πού μπορείς να βρεις περισσότερα.
Η άσκηση και η μουσική ήταν πάντα άρρηκτα συνδεδεμένες, έτσι είναι φυσικό να θεωρείς χρήσιμο να ακούς αγαπημένα τραγούδια που σε γεμίζουν ενέργεια ενώ προπονείσαι.
Προσωπικά, μου αρέσει επίσης να ακούω μουσική που μου δίνει κίνητρα ακόμα και πριν ξεκινήσω να γυμνάζομαι. Αν η διάθεσή μου δεν είναι τόσο καλή, αν είμαι κουρασμένη ή αν δεν έχω όρεξη να κάνω προπόνηση, μερικά λεπτά έντασης μέσα από τη μουσική μπορούν να αλλάξουν εντελώς την πορεία της ημέρας μου.
Ακούω μερικά ρετρό χιπ-χοπ κομμάτια και, ξαφνικά, η κακή διάθεση ή η βαρεμάρα εξαφανίζεται και είμαι έτοιμη να τα δώσω όλα.
Φροντίζω πάντα να μαθαίνω για νέες κυκλοφορίες και είμαι φίλη με DJ που με ενημερώνουν για τα νέα κομμάτια. Ίσως αυτός είναι ο λόγος που κάθε φορά που δημοσιεύω ένα βίντεο κάνοντας μια άσκηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα μισά σχόλια προέρχονται από άτομα που με ρωτούν για το τραγούδι!
Μέρος της δουλειάς μου είναι να δίνω ενέργεια, βοηθώντας τους πελάτες μου να νιώθουν ενθουσιασμένοι με το γεγονός ότι γυμνάζουν το σώμα τους και η χαρούμενη μουσική με αναζωογονεί.
Φροντίζω πάντα να μαθαίνω για νέες κυκλοφορίες και είμαι φίλη με DJ που με ενημερώνουν για τα νέα κομμάτια. Ίσως αυτός είναι ο λόγος που κάθε φορά που δημοσιεύω ένα βίντεο κάνοντας μια άσκηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα μισά σχόλια προέρχονται από άτομα που με ρωτούν για το τραγούδι!
Μέρος της δουλειάς μου είναι να δίνω ενέργεια, βοηθώντας τους πελάτες μου να νιώθουν ενθουσιασμένοι με το γεγονός ότι γυμνάζουν το σώμα τους και η χαρούμενη μουσική με αναζωογονεί.