Κατάκτησε τη νίκη

✅ Άρχισε από τα βασικά: Επίλεξε είδη που βελτιστοποιούν την κίνησή σου, όπως το σορτς Nike Dri-FIT 2 σε 1 ή το παντελόνι φόρμας σε φαρδιά γραμμή Nike Sportswear. Απόλαυσε ελευθερία κινήσεων συνδυάζοντας ελαστικά, εφαρμοστά σχέδια με ευρύχωρα κομμάτια.

✅ Παίξε με παστέλ αποχρώσεις: Δώσε έντονη ενέργεια στις δυναμικές σου κινήσεις και ανάδειξέ τις κάνοντας συνδυασμούς με ουδέτερους τόνους. (Πρόσθεσε ακόμα μια πινελιά χρώματος με τα sneaker σου.)

✅ Δώσε λάμψη: Τα scrunchie, οι κορδέλες και το αστραφτερό μακιγιάζ ενισχύουν το στιλ σου και σε κάνουν να λάμπεις.