Κίνηση; Ενέργεια; Εμφάνιση; Έχει όλο το πακέτο.
Υποδέξου τα σύνολα που δίνουν στην έφηβη χορεύτρια Fleur Zwartkruis την αυτοπεποίθηση να κυριαρχεί στην πίστα.
Είμαι η Fleur. Είμαι 15 ετών και μου αρέσει ο χορός.
Το να φοράω μοντέρνα ρούχα όταν χορεύω με βοηθά να εκφράζομαι καλύτερα. Ενισχύει την αυτοπεποίθησή μου και με συνδέει με την κουλτούρα. Είναι μέρος της τέχνης μου.
Για εμένα, το πιο σημαντικό είναι η δημιουργία μιας μοναδικής γκαρνταρόμπας που εκφράζει την προσωπικότητά μου.
Θα σας δείξω μερικά από τα σύνολα που με κάνουν να θέλω να κινηθώ!
Όταν βγαίνω στην πίστα, μου αρέσει να συνδυάζω φαρδιά παντελόνια (τα πιο άνετα που μπορώ να βρω) με T-Shirt που χαρίζουν μια πινελιά θηλυκότητας και στιλ.
Επίσης, μου αρέσει να βάζω ένα πουλόβερ πάνω από οτιδήποτε φοράω, για ακόμα περισσότερο στιλ. Και, φυσικά, δεν γίνεται να μην ολοκληρώσω το look με ένα ζευγάρι Air Force 1.
Όταν θέλω πραγματικά να δώσω μια προσωπική πινελιά στο look μου, φοράω έντονα χρώματα και, κυρίως... αξεσουάρ!
Όσο μεγαλώνω, το στιλ μου αλλάζει και νιώθω πιο άνετα με συγκεκριμένα ρούχα και λιγότερο άνετα με κάποια άλλα. Αυτό είναι φυσιολογικό. Θέλω να βρω τον δρόμο μου και να είμαι διαφορετική. Απλώς προσπαθώ να είμαι η σωστή εκδοχή του εαυτού μου.
Αν αναζητάς νέα στιλ, θα σου πρότεινα να ξεκινήσεις από τα sneaker. Στο κάτω-κάτω, θα τα φοράς πολλές ώρες, όπως και αν επιλέξεις να κινηθείς. Τα αγαπημένα μου είναι τα μοντέλα Dunk και Air Force 1. Όμως, κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Και αυτό ισχύει και για σένα. 🫰
Fleur x