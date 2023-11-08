Είμαι η Fleur. Είμαι 15 ετών και μου αρέσει ο χορός.

Το να φοράω μοντέρνα ρούχα όταν χορεύω με βοηθά να εκφράζομαι καλύτερα. Ενισχύει την αυτοπεποίθησή μου και με συνδέει με την κουλτούρα. Είναι μέρος της τέχνης μου.

Για εμένα, το πιο σημαντικό είναι η δημιουργία μιας μοναδικής γκαρνταρόμπας που εκφράζει την προσωπικότητά μου.

Θα σας δείξω μερικά από τα σύνολα που με κάνουν να θέλω να κινηθώ!

Όταν βγαίνω στην πίστα, μου αρέσει να συνδυάζω φαρδιά παντελόνια (τα πιο άνετα που μπορώ να βρω) με T-Shirt που χαρίζουν μια πινελιά θηλυκότητας και στιλ.