Η αυλή μου: Βρες τον σκοπό σου στη θάλασσα

"Ο καθένας έχει τον ρόλο του", αναφέρει. "Μερικές φορές πρέπει να συγχρονιστείς με την ομάδα σου και να την εμπιστευτείς". Συχνά, τυχαίνει να μπερδευτεί κάτι στα πανιά, αλλά μια άρτια εκπαιδευμένη ομάδα μπορεί να σώσει την κατάσταση. Όπως ο Chris, έτσι και οι υπόλοιποι προπονούνται για χρόνια. "Για να είσαι επαγγελματίας ιστιοπλόος πρέπει να γνωρίζεις το σκάφος σου, να είσαι πειθαρχημένος και να μελετάς τη θάλασσα", λέει. Παρ' όλο που έχουν περάσει χρόνο, ο Chris αισθάνεται ακόμα μια έκρηξη αδρεναλίνης πριν από κάθε αγώνα. "Η ανταμοιβή είναι να βρίσκομαι στη θάλασσα και να βλέπω τον άνεμο να δίνει ζωή στο σκάφος", αναφέρει. Αυτοί οι τοπικοί αγώνες τον βοηθούν να προετοιμαστεί για τις μεγαλύτερες ρεγκάτες που γίνονται παραδοσιακά στη Γρενάδα. Μέχρι στιγμής, έχει καταφέρει να κατακτήσει τη δεύτερη θέση. Όμως, ως ανταγωνιστικός ιστιοπλόος, ελπίζει να σκαρφαλώσει κάποτε και στην πρώτη θέση του βάθρου.

Αυτή η επιμονή είναι κάτι που ο Chris θεωρεί ότι έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην καριέρα του, καθώς τα πράγματα δεν ήταν πάντα εύκολα. Μιλά ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η οικογένειά του με τα έξοδα της ιστιοπλοΐας, για την αντίληψη που επικρατεί στο νησί ότι πρόκειται για ένα άθλημα λευκών, καθώς και για τον ρατσισμό που έχει βιώσει.

"Όταν ξεκίνησα, υπήρχαν μόνο τρία παιδιά με το δικό μου χρώμα δέρματος. Όλοι οι άλλοι ήταν λευκοί", λέει ο Chris. "Νιώθεις ότι όλοι σε κοιτάζουν. Ήταν αρκετά αποθαρρυντικό. Όμως, στο κάτω-κάτω, ήταν ένα μάθημα για εμένα".